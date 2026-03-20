[주장] 교육감 단일화, 조직 동원 아닌 데이터로 민심 읽어야

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전 경기도교육연구원장입니다.

교육감 선거는 헌법이 요구하는 정치적 중립 위에 서 있어야 하지만, 현실의 단일화 과정은 가장 노골적인 정치 공학이 작동하는 공간이 되고 있다.단일화는 본래 민심에 가장 가까운 후보를 가려내는 절차여야 하지만, 실제로는 특정 방식에 유리한 후보가 판을 설계하는 과정으로 변질됐다. 이 과정에서 갈등이 반복되고, 결과에 대한 불신은 누적된다.지금까지 논쟁은 단순히 여론조사냐, 선거인단이냐에 집중되어 왔다. 여론조사는 평균을 추정하는 방식이고, 선거인단은 조직화된 일부의 의사를 반영하는 방식이다. 전자는 얕고, 후자는 치우쳐 있다. 두 방식 모두 살아 움직이는 민심을 '고정된 숫자'로 취급한다는 점에서 한계를 가진다.유권자의 선택은 고정된 값이 아니다. 시간과 이슈, 정보에 따라 끊임없이 변하는 흐름이다. 그러나 지금의 단일화 방식은 이 흐름을 반영하지 못한 채, 특정 시점의 단면만을 잘라 판단한다. 결국 단일화는 민심을 반영하는 장치가 아니라 민심을 왜곡하는 필터로 작동한다.특히 선거인단 방식은 참여 민주주의처럼 보이지만, 실제로는 동원 경쟁에 가깝다. 누가 더 많은 사람을 조직할 수 있는가가 핵심 변수로 작동한다. 그 결과는 명확하다. 본선 경쟁력과 무관하게 조직력이 강한 후보가 승리한다. 그 후보는 당선 이후 자신을 밀어준 집단에 빚을 지게 되고, 교육 행정이 공공성을 잃고 이해관계 분배 구조로 전락할 위험이 있다.여론조사 역시 완전한 해법은 아니다. 표본 설계의 한계, 응답 편향, 단기 이슈 반영의 왜곡 등으로 실제 민심 구조를 온전히 담아내지 못한다. 결국 우리는 지금까지 '전체 민심'을 정확히 본 적이 없는 상태에서 단일화를 반복해온 셈이다.이 문제는 공정성의 문제가 아니라 기술의 문제다. 누가 더 공정한 룰을 제시하느냐가 아니라, 누가 더 정밀하게 민심을 측정할 수 있느냐의 문제라는 것이다. 기존 방식이 한계에 도달한 만큼, 새로운 접근이 필요하다.첫째, 민심을 하나의 숫자가 아닌 구조로 이해해야 한다. 유권자는 단일 집단이 아니라 학부모, 교사, 학생, 지역, 정책 관심군 등으로 나뉜다. 중요한 것은 전체 평균에서 누가 앞서는가가 아니라, 누가 이 다양한 층위에서 균형 있게 지지를 확보하는냐다. 이것은 기존 조사 방식으로는 측정이 어렵지만, AI 기반 분석에서는 가능하다.둘째, 정적 조사에서 벗어나 민심의 흐름을 읽어야 한다. AI는 검색 데이터, 사회적 반응, 정책 이슈 변화 등을 종합해 민심의 이동 경로를 추적할 수 있다. 민심을 '한 번의 조사 결과'가 아닌 '시간에 따른 변화 패턴'으로 이해해야 한다.둘째, 정적 조사에서 벗어나 민심의 흐름을 읽어야 한다. AI는 검색 데이터, 사회적 반응, 정책 이슈 변화 등을 종합해 민심의 이동 경로를 추적할 수 있다. 민심을 '한 번의 조사 결과'가 아니라 '시간에 따른 변화 패턴'으로 이해해야 한다.셋째, 단일화의 기준을 인기 경쟁이 아닌 본선 승리 가능성으로 전환해야 한다. 단일화의 목적은 내부 승리가 아니라 외부 승리다. 다양한 변수들을 결합해 실제 선거에서 승리할 확률을 예측하는 모델이 필요하며, 이는 단순 지지율보다 현훨씬 현실적인 기준이 된다.넷째, 후보의 정책과 가치에 대한 정합성을 검증해야 한다. 발언, 공약, 이력 전반을 데이터로 분석하면 일관성과 확장성이 드러난다. 조직 동원으로 만들어진 후보는 이 과정에서 구조적 한계를 드러낼 수밖에 없다.이러한 접근은 단순한 기술 도입이 아니라 정치 구조의 전환을 의미한다. 단일화는 더 이상 투표 방식의 선택이 아니라, 데이터 기반 의사결정 시스템으로 재설계되어야 한다.교육감은 단순한 행정 책임자가 아니다. AI 시대의 교육 방향을 설계하는 자리다. 그런데 선출 과정이 여전히 조직 동원과 단기 인기 경쟁에 머물러 있다면, 이는 이미 교육의 실패를 예고하는 신호다.지금 필요한 것은 더 많은 사람을 모으는 능력이 아니라, 더 정확하게 민심을 읽어내는 능력이다. 조직을 기반으로 선출된 교육감은 조직의 이해를 대변할 수밖에 없고, 데이터에 기반해 선택된 교육감만이 미래를 설계할 수 있다.우리는 여전히 과거의 도구로 현재를 판단하고 있다. 그러나 유권자는 이미 달라졌고, 사회는 이미 복잡해졌다. 단일화가 반복적으로 실패하는 이유는 분명하다. 시대는 바뀌었는데, 방법은 바뀌지 않았기 때문이다.이제 선택해야 한다. 머릿수로 결정하는 정치에 머물 것인가, 아니면 데이터로 미래를 설계할 것인가. 교육의 수장을 뽑는 방식부터 바뀌지 않는다면, 그 어떤 교육 개혁도 공허할 수밖에 없다.