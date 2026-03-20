김영환 충남지사 구속영장 반려... 공천배제는 유지, 무소속 출마?

큰사진보기 ▲20일 청주지검은 경찰이 수뢰후부정처사 및 청탁금지법 위반 혐의로 신청한 사전 구속영장을 반려했다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

검찰이 지역 건설업자 등으로부터 3100만원의 금품을 수수한 혐의를 받고 있는 김영환(국민의힘) 충북도지사에 대한 구속영장을 반려했다.국민의힘 공천관리위원회는 김 지사를 제외한 나머지 신청자들로 충북도지사 경선을 실시한다고 밝혔다.20일 청주지검은 경찰이 청주지검은 수뢰후부정처사 및 청탁금지법 위반 혐의로 신청한 사전 구속영장을 반려했다고 밝혔다.청주지검은 영장 반려에 대해 "범죄 혐의의 소명 정도와 구속 필요성 등 수사 상황을 종합적으로 고려해 봤을 때 현 단계에서는 구속영장 청구 사유가 부족하다고 판단했다"고 설명했다.경찰이 영장을 다시 청구할 가능성은 낮아 보인다. 7개월이 넘는 기간 동안 수사가 진행된 만큼, 추가 수사를 통해 새로이 보완할 새로운 사실이 나올 가능성이 적다는 분석이다.이에 따라 경찰이 수사를 마무리하고, 불구속 상태에서 검찰에 사건을 송치할 것으로 전망된다.김 지사는 혐의를 부인하고 있다.한편, 이날 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 "공천 배제 대상을 제외한 신청자 전원이 참여하는 경선으로 충북도지사 후보를 선출하기로 결정했다"고 밝혔다.김 지사는 국민의당 공관위의 공천배제 결정에 맞서, 삭발 투쟁으로 맞섰지만 상황은 바뀌지 않았다. 일각에선 김 지사가 무소속으로 출마할 가능성이 거론되지만 한편으로는 채무상황으로 인해 쉽지 않을 것이란 전망도 나온다.