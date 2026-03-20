메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.20 13:34최종 업데이트 26.03.20 13:34

충북도지사 후보 경선 4파전 돌입... 김영환 공천 배제

김수민·윤갑근·윤희근·조길현 참여... 토론회·여론조사로 4월 중순 최종 후보 결정

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
국민의힘 충북도지사 후보 경선 참여자가 최종 확정됐다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 "공천 배제 대상을 제외한 신청자 전원이 참여하는 경선으로 충북도지사 후보를 선출하기로 결정했다"고 20일 밝혔다.

이 위원장은 "충청북도의 지역적 특성과 도정 운영의 안정성, 그리고 공정한 경쟁 원칙을 종합적으로 고려한 결과"라며 "경선을 엄정하고 공정하게 관리하겠다"고 덧붙였다.

AD
이에 따라 이번 경선에는 김수민 전 충청북도정무부지사, 윤갑근 변호사, 윤희근 전 경찰청장, 조길현 전 충주시장 등 4명이 참여하게 됐다.

앞서 김영환 지사는 공천 배제가 결정되면서 이번 경선에는 참여하지 못한다.

다만 조길현 전 충주시장의 경선 참여 여부는 아직 확정되지 않았다. 조 전 시장은 특정인 사전 낙정설과 전략공천설에 반발해 예비후보에서 사퇴한 상태다.

한편 국민의힘 충북도지사 후보를 선출하는 당내 경선은 토론회와 여론조사 방식으로 진행된다. 토론회는 오는 3월 29일부터 4월 4일까지 두 차례 진행될 예정이며, 이어 4월 9일부터 13일까지 선거운동을 거친 뒤, 4월 15, 16일 이틀간 선거인단 50%와 여론조사 50%를 합산해 최종 후보가 결정된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 김남균 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사김영환 충남지사 구속영장 반려... 공천배제는 유지, 무소속 출마?


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기