D-1 광화문은 온통 BTS 이야기..."내일 안 온다"는 팬의 속내

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 컴백 공연을 알리는 광고가 나오자 시민들이 휴대폰으로 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"불편하다. 안전사고도 우려된다."

"설렌다. 한국을 알리는 데 큰 도움될 것 같다."

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 관계자들이 무대 설치와 장비 점검 등 공연 준비로 분주히 움직이고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에 관람객들을 위한 의자가 마련돼 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 암표 매매 단속을 알리는 경고문이 설치돼 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 컴백 공연을 알리는 광고가 나오자 시민들이 휴대폰으로 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들과 관광객들이 컴백 공연 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오전 서울 종로구 정부서울청사 외벽에 'Be Together in Seoul'이라고 적힌 대형 현수막이 설치되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장에 설치된 무대 배경으로 시민들과 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장에 설치된 무대 배경으로 시민들과 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에서 경찰이 시민들의 안전한 공연 관람을 위해 대비하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대에 임시 통행로 안내문이 설치돼 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대 한 가게에 팬클럽 ‘아미’를 환영하는 문구가 붙어 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

생각은 달랐지만, 입모아 "방탄소년단"의 이야기를 한다는 점은 같았다. BTS(방탄소년단) 공연을 하루 앞둔 20일 오전, 공연이 열리는 서울 광화문 일대는 BTS 팬·외국인 관광객·직장인 등 여러 시민들로 붐볐다. 공연장 인근에서 BTS 팬들은 슬로건·응원봉을 들고 미소를 지은 채 사진 촬영을 했고, 안전요원들은 거리 통제를 했다. 구경 차 방문한 시민들도 "무대 진짜 크다", "의자만 해도 값이 얼마냐"라며 지나가다 한마디씩 보탰다. 인근 한복집·카페에서도 BTS와 해당 공연에 관해 이야기하는 시민들을 쉽게 볼 수 있었다.인파가 모일 것으로 예상되는 만큼, 이날 <오마이뉴스>와 만난 시민들은 대체로 우려의 목소리를 전했다. 자신이 종로구 주민이라고 밝힌 한아무개(30대, 직장인)씨는 "(공연을 하루 앞둔) 오늘부터 걱정"이라며 "재난 같다"라고 말했다. 그러면서 "근처에 사는데, 택배도 배달앱도 다 안된다고 하더라"라며 "방탄소년단은 좋지만, 고척돔 등 정식 공연장을 놔두고 왜 굳이 여기서 하는지 이해가 안 간다"라고 말했다.공연장을 구경하기 위해 방문한 팬들 사이에서도 우려가 나왔다. 경기도에 거주하는 홍아무개(40대, 직장인)씨는 "팬이긴 하지만, 이 공연을 위해 광장 인근을 며칠 동안 통제할 필요가 있나 생각이 든다"라며 "안전상 문제 없이 무사히 잘 끝나기를 바란다"라고 말했다. 이어 "인근 빌딩 출입을 통제한다고 하고, 일부 회사는 오늘 연차를 쓰라고 강요하기도 했다는데, 이런 조치 등으로 부정적인 여론이 많아 아쉬움이 크다"라고 덧붙였다.홍씨와 함께 경기도에서 온 전아무개(30대, 직장인)씨도 "국위 선양도 좋지만, 팬 아닌 시민으로서는 '유난'이라는 생각이 들 것 같다"라며 "내일 광화문 근처에서 결혼하는 사람들도 교통 통제·하객 검문 등으로 불편을 겪는다고 하는데 이런 것을 조율하는 과정이 마냥 매끄럽지만은 않았을 것 같다"라고 밝혔다. 더해 "우리는 내일 공연을 보러 오지 않을 것"이라며 "안전 인력을 위해 공무원들을 차출한다는데, 우리까지 굳이 보탤 필요가 없다고 생각한다"라고 덧붙였다.반면 기대감을 드러내는 의견도 있었다. 서울 은평구에 거주하는 천아무개(40대, 직장인)씨는 "전 세계적으로 이 정도 규모의 행사를 치르는 건 흔한 일이 아니다"라며 "시도하는 것 자체가 도시 역량을 키우는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다. 그러면서 "국가 이미지를 높이고, 경제 효과도 있을 것이며, 시민들에게도 문화적 혜택을 줄 것"이라며 "적은 돈으로 긍정적인 효과를 얻을 수 있으니, (2023년 문제가 된 세계스카우트 대회) 잼버리보다 훨씬 낫지 않냐"라고 말했다.김아무개(20대 중반, 직장인)씨도 "개인적으로는 교통 통제 등 감수해야 할 불편함이 많아 힘들겠지만, 방탄소년단이 벌어들인 외화와 그로 인해 납부한 세금 등을 생각하면 국가에 좋을 것 같다"라며 "민폐라는 평가도 있는데, 불꽃축제 등과 비교했을 때 특별히 뭐가 더 문제인지 모르겠다"라고 말했다. 이어 "시민·외국인들은 무료로 공연을 즐길 수 있고, 주변 상인들은 경제 효과를 누릴텐데 회사는 이득만 누리고, 시민은 불편만 감수한다고 이분법적으로 나눌 수 있을까 의문이 든다"라고 덧붙였다."오직 이 공연을 위해 한국에 왔다"라는 외국인 팬들도 있었다. 미국 로스앤젤레스 출신 나띠 올렝(Naty Olen, 37)과 브라질 출신 로레나 히까뚜(Lorena Riccato, 32)는 "이 공연을 오랫동안 기다렸고, 명동에서 묵고 있다"라며 "숙박비·교통비·식비 등 많은 돈을 쓰고 있다"라고 말했다. 미국 텍사스 출신 케이티(Katy·30)도 "정말 설레고 신난다"라며 "무료 공연이라 정말 좋다. 내일도 꼭 공연을 보러 올 것"이라고 말했다.한편 허가 주체인 서울시를 향한 지적도 나왔다. 하남에 사는 정아무개(20대 중반, 직장인)씨는 "아무리 사소하더라도 사고가 난다면 경제 효과 등 긍정적인 결과가 있더라도 비판받을 수밖에 없을 것"이라며 "특히 아무리 회사(하이브)가 원했다지만 행정력을 동원해서 공연을 허가해 준 건 서울시이기 때문에 더 비판받아야 한다고 생각한다"라고 밝혔다.그러면서 "경찰을 동원하는 건 사실상 회사가 공짜 시큐리티(안전요원)를 세워두는 것 아니냐"라며 "광화문 일대에 경찰을 배치하느라 서울시내 각 서와 기동대에서 경찰들이 파견될텐데, 그때 각 지역에서 생기는 치안 공백은 어떻게 할 건지, 그 공백 때문에 문제가 생긴다면 누굴 탓해야 할지 의문"이라고 강조했다.인천 출신 김아무개(40대 중반, 직장인)씨도 "무대 객석이 생각보다 좁고 작아서 걱정이 크다. 공연장 통로도 이동하기에 좁은 것 같고, 객석 간격도 좁아서, 사람들이 장시간 앉아서 보기에도 불편할 것 같다"라며 "이것 때문에 공권력이 낭비되는 게 아닌가 싶은 생각이 있다"라고 짚었다.