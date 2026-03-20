박찬대 "유시민 ABC론이 화제? 내 ABC는 인천 미래 먹거리"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 더불어민주당 인천시장 후보로 단수 공천된 박찬대 의원은 20일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 인천을 대한민국 경제의 새로운 심장으로 만들겠다고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"대한민국 G3 도약의 전초기지가 되겠다."

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6·3 지방선거 더불어민주당 인천시장 후보로 단수 공천된 박찬대 의원은 20일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 인천을 대한민국 경제의 새로운 심장으로 만들겠다며 이와 같이 강조했다.박 의원은 "인천은 전국 8도 민심이 모인 곳"이라며 "인천에서의 승리가 수도권 전체는 물론 충청, 강원, 영남까지 승리의 기운을 퍼뜨리는 기폭제가 될 것이다"라고 밝혔다. 이어 그는 "이재명 중앙정부의 정책적 효능감이 현장에서 실현되기 위해서는 지방정부의 교체가 필수적"이라며 이번 선거를 '이재명 정부 성공의 완성'으로 규정했다.최근 백령도와 대청도 등 접경 지역을 방문했던 박 의원은 "평화가 바로 민생이고 먹고 사는 문제"라는 점을 깊이 체감했다고 전했다. 그는 "인천이 남북 대치의 현장이 아닌 공생과 상생의 '평화의 바다'가 되어야 한다"며 "인천 미래를 위한 '평화 이니셔티브'를 인천시정의 주요 축으로 삼겠다고 약속했다.그는 "중앙정부와 지방정부의 발맞춤을 통해 도민들의 삶을 실질적으로 바꾸는 것이 나의 소명"이라며 인천 시민들의 삶을 '알차고, 보람차고, 꽉 차게' 만들 시장이 되겠다고 밝혔다.구체적으로 'A·B·C+E'를 인천의 미래 먹거리 전략으로 제시했다. 그는 AI(글로벌 물류 AX 플랫폼 구축), Bio(글로벌 바이오 중심지 도약), Contents(K-컬처 허브 조성) 그리고 Energy(해상풍력 기반 신재생 에너지 구축)를 강조하며 "인천은 단순한 관문 도시를 넘어 세계 질서를 주도하는 전략 국가 G3 코리아의 전진 기지가 되어야 한다"고 말했다.박 의원은 최근 정국 현안인 검찰 개혁에 대해서도 단호한 입장을 밝혔다. 그는 수사와 기소의 완전한 분리, 공소청과 중수청 설치법안 처리를 역사적 순간으로 평가한 뒤, "정치 검찰의 조작 기소 의혹에 대한 국정조사는 선택이 아닌 필수"라고 강조했다. 그는 검찰 개혁 법안 처리와 국정조사에 반대하고 있는 국민의힘을 향해 "과거의 검찰의 잘못 밝혀내고 과거를 바꿔 나가고 미래를 열어가는 것이 진정한 의미의 '절윤'이다"라며 "국정조사를 거부하는 것을 누가 진정성 있는 '절윤'으로 보겠나"라고 꼬집었다.아울러 그는 12.3 내란의 밤을 함께 견뎌낸 이재명 대통령과의 신뢰 관계를 바탕으로 국회와의 원활한 소통을 통해 인천의 예산과 정책을 힘 있게 끌어오겠다고 목소리를 높였다.한편, 그는 최근 화제가 된 유시민 작가의 'ABC론'과 관련, "김대중 대통령께서 말씀하신 것처럼 '서생적 문제의식과 상인의 현실 감각'이 같이 도모돼 성과를 내는 것이 바로 유능한 정치다"라며 "가치 지향도 바람직하고 이익을 추구하는 것도 자연스러운 일이다, 유능한 정치라면 균형과 조화를 잘 이뤄내야 한다"고 말했다.