지구에 건네는 가장 편안한 한마디 '굿모닝 지구별' 의왕

큰사진보기 ▲지구에 건네는 가장 편안한 한마디 '굿모닝 지구별' 행사 포스터 ⓒ 캔즈미디어 관련사진보기

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환경보건기술연구원과 사회적협동조합비지땀, 캔즈미디어협동조합이 오는 28일 오후 3시 경기 의왕 신협 본관 덕성홀에서 환경 콘서트 '굿모닝 지구별'을 개최한다.이 행사에 안양군포의왕환경운동연합과 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합, 친환경 기업 씨에이치하모니, 뮤직컬리지실용음악학원, 안전한안양시민연합이 힘을 보탰다.이 행사 주제는 '지구를 위해 건네는 가장 편안한 한마디'로, 음악과 환경 토크를 결합한 형태로 구성됐다. 공연은 약 1시간 30분 동안 진행되며, 시민들이 부담 없이 참여할 수 있는 문화형 환경 캠페인으로 기획됐다.행사 1부는 '환경 톡'이다. 의왕시 탄소중립 담당 공무원과 환경기술연구원 소속 환경 전문가가 무대에 올라 탄소중립 중요성 등에 대해 이야기를 나눈다. 의왕시에서 올해 추진하는 탄소중립 핵심 정책도 소개할 예정이다.2부는 음악 공연으로, 전설적인 블루스 락밴드 신촌블루스 전 멤버 찰리박과 보컬 강사 서빈과 새미가 무대에 올라 자작곡과 대중가요를 부를 예정이다. 문화예술 협동조합 캔즈미디어 자작곡 'Good morning my life'도 첫선을 보인다.또 공연 중간에는 친환경 관련 메시지를 전달하고, 관객 참여형 이벤트도 마련했고 출연진 합창으로 행사를 마무리할 계획이다.주최 측은 "환경 문제를 어렵게 전달하기보다 음악과 문화로 자연스럽게 공감할 수 있도록 기획했다"며 "일상에서 실천할 수 있는 작은 행동이 지구를 바꾸는 시작이 되길 바란다"고 밝혔다.