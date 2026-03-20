문체부, BTS 공연에 사상 첫 재난 위기경보 발령

큰사진보기 ▲19일 오후 서울 광화문광장에서 오는 21일 예정된 BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 위한 무대 공사가 한창이다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲방탄소년단 광화문 공연 도로통제 안내판방탄소년단의 21일 컴백 광화문 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문광장에 대형무대가 설치되고 있는 가운데 19일 도로통제 안내판이 설치되어 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

방탄소년단(BTS)의 21일 복귀 공연과 관련해 정부가 사상 처음으로 공연장 재난 위기경보를 발령한다.20일 문화체육관광부에 따르면 이번 방탄소년단 공연으로 광화문과 경복궁 일대에 약 17만∼26만 명이 모일 것으로 추산됨에 따라 서울 중구와 종로구에 공연장 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령한다. 기간은 공연 날인 21일 오전 7시부터 다음날인 22일 오전 7시까지 24시간 동안이다. 공연장 재난을 대상으로 위기 경보를 발령한 것은 이번이 최초이다.이날 최휘영 문체부 장관은 재난 위기경보에 맞춰 광화문 현장과 문체부 상황관리본부가 설치될 대한민국역사박물관을 찾아 준비 상황과 안전관리 체계를 직접 점검했다. 최 장관은 인파 밀집, 무대 시설 안전, 위기 발생 시 대응 체계 등을 집중적으로 살펴봤다.먼저 경복궁 월대를 찾은 최 장관은 국가유산청의 주요 지원 사항을 확인하고, 궁궐 근처 안전관리 대책을 점검했다. 이어 광화문 무대 현장으로 이동해 주최 측으로부터 공연 진행 개요와 인파 관리, 암표 방지 대책 등을 보고받았다. 또 음향·조명 등 무대 장치 설치 상황을 살펴봤다.이후 최 장관은 대한민국역사박물관을 찾아 옥상에 마련된 주최 측 공연영상 촬영 공간을 둘러본 뒤 문체부 상황관리본부를 찾아 위기 상황 발생 시 신속하게 대응하기 위한 보고 및 지휘 체계, 유관기관 협력 등을 점검했다.최 장관은 "이번 행사는 전 세계 '케이-컬처' 팬들과 국민의 관심이 집중되고 케이-컬처의 매력을 공유하는 상징적인 순간인 만큼, 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "정부는 주최 측, 관계기관과 긴밀히 협력해 관람객들이 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.덧붙여 그는 "암표 거래는 공정한 공연 문화를 해치는 행위일 뿐만 아니라, 암표를 구매하더라도 현장 본인 확인 등에 따라 입장이 제한되거나 공연 관람이 불가능할 수 있어 각별한 주의가 필요하다"며 "주최 측의 철저한 관리와 팬 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다"고 요청했다.