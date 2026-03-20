민주당, 전한길 법적 조치... "대통령 비자금 주장, 제정신인가"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언에 앞서 이재명 조폭연루설에 관한 가짜뉴스 전한길 유튜브 영상을 띄우고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당이 20일 이재명 대통령이 비자금을 조성해 해외로 빼돌리고 군사기밀을 유출했다는 내용의 유튜브 방송을 한 극우 유튜버 전한길씨 등에 대해 법적 조치에 나서겠다고 밝혔다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 당 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "전한길씨가 제정신인가 싶다"라며 "이 대통령이 해외 비자금을 조성하고 군사정보를 유출했다는 허무맹랑한 주장을 했는데 저급하고 악질적인 흑색선전, 악의적 허위 조작 유포에 대해서 당에서 가장 높은 수준의 법적 조치를 취하겠다"라고 말했다.강 수석대변인은 "비공개 최고위원회의에서 정청래 대표도 단호하게 말했다"라며 "앞으로 이런 사례가 반복돼선 안된다. 당에서 모든 수단을 동원해서 강력하게 조치할 것"이라고 강조했다.앞서 자신을 국가정보원의 전신인 국가안전기획부(안기부) 공작관 출신이라고 주장한 한 남성은 지난 18일 극우 유튜버 전한길씨의 방송에 출연해 '이 대통령이 비자금 160조 원과 군사기밀을 중국 측에 넘겼고 중국으로 피신할 준비를 하고 있다'는 근거 없는 주장을 내놨다.정청래 민주당 대표도 이날 자신의 페이스북에 "이런 악의적 허위 조작 유포에 의한 공격에 대해선 당에서 엄중한 법적 조치를 하겠다"고 밝혔다.이 대통령도 전날(19일) 엑스(옛 트위터)에 한준호 민주당 의원의 글을 공유하며 "비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 마타도어"라며 "엄중하게 단죄해야 할 일"이라고 지적했다.한 의원은 이 글에서 "해외 비자금? 어처구니없다. 대통령을 겨냥한 악의적 가짜 뉴스가 도를 넘었다"라며 "전 안기부 공작관이라는 최씨와 전한길씨, 그냥 넘어가지 않겠다. 수사기관은 즉시 확인하라"고 말했다.민주당은 또 국민의힘 일부 인사들에 대해서도 법적 조치를 예고했다.민주당 법률위원장을 맡고 있는 이용우 의원은 이날 기자들과 만나 "국민의힘에서도 주진우 의원이 개인 SNS에 이 대통령이 대장동 비리와 관련이 있는 것처럼 게재를 하고 또 국민의힘 원내대표실 당직자인 국장이 SNS에 이 대통령이 매주 골프를 치고 다니는 것처럼 허위 조작 정보를 게시했다"라며 "공적 위치에 있는 사람들이 이런 행태를 반복하는 것에 대해서 용납하지 않겠다는 기조 하에 이 부분도 법적 조치할 예정"이라고 밝혔다.