정원오 캠프 "서울교통공사 상임감사 인사 중단하라"

큰사진보기 ▲오세훈 시장과 정원오 예비후보19일 서울환경공무관 한마음축제에서 만나 인사를 나누고 있는 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보와 오세훈 서울시장. 옆은 정청래 민주당 대표. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

오세훈 서울시장이 서울교통공사(서교공) 상임감사 임명 절차에 들어가자, 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 캠프는 19일 "알박기 인사"라며 중단을 촉구했다.정원오 서울시장 예비후보 선대위는 19일 대변인 논평을 통해 "오세훈 시장은 서울교통공사 상임감사 임명안을 기습적인 (임시이사회) 서면결의로 처리했다"며 "정기이사회를 앞두고 굳이 편법까지 동원한 것은, 천만 시민의 눈을 가린 '밀실 행정'이자 민주적 의사결정 구조를 무시한 폭거"라고 주장했다.이어 "현재 서울교통공사는 통합관제센터 예산 폭등, 전동차 납품 지연 등 중대한 경영 실책 의혹에 휩싸여 있다"며 "부당한 인사 개입을 즉각 중단하라"고 말했다.한편 이날 정원오 예비후보는 서울 강남 잠실학생체육관에서 서울시청노조 주최로 열린 '2026년 서울특별시 환경공무관 한마음 축제'에 참석해 오세훈 서울시장을 만나 인사를 잠시 나눴다. 이날 정원오 예비후보는 생방송 TV 토론을 위해 발언을 하지 못하고 현장을 떴다.앞서 한국노총 공공연맹 역시 지난 18일 서울시장과 서울교통공사 사장에게 공문을 보내 "감사 및 주요 임원선임 과정의 투명성, 전문성, 공정성을 보장하라"며 "보은성, 낙하산 인사 시도를 즉각 중단하라"고 밝혔다.서울교통공사 양대노총 노조(공사노조, 통합노조)는 지난 18일 오후 감사 선임 절차를 진행하기 위한 임시이사회 저지 투쟁을 했다. 임시이사회를 본사 5층 회의실에서 진행하려 했지만 노조 간부들에 막혀 열리지 못하자, 서면 결의로 상임감사 임원추천위원회 구성 안건을 처리했다.한편 이같은 주장과 관련해 서울시 측은 "사실무근"이라며 "교통공사 이사회 의결은 오 시장과는 아무 관련이 없다"고 해명했다고 19일 <뉴시스>가 보도했다.