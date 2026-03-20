경강선 배차 간격 28분→19분 단축... 광주시장 선거 핵심 쟁점 부상

큰사진보기 ▲경기 광주시 경강선 열차 증편과 배차 간격 단축이 시행을 앞두면서 지역 정치권의 핵심 쟁점으로 부상하고 있다. 더불어민주당 박관열·김석구·박남수 예비후보와 국민의힘 소속 방세환 시장까지 잇따라 입장을 내며 교통 현안을 둘러싼 정책 경쟁이 본격화되는 모습이다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시 경강선 열차 증편과 배차 간격 단축이 시행을 앞두면서 지역 정치권의 핵심 쟁점으로 부상하고 있다. 더불어민주당 박관열·김석구·박남수 예비후보와 국민의힘 소속 방세환 시장까지 잇따라 입장을 내며 교통 현안을 둘러싼 정책 경쟁이 본격화되는 모습이다.19일 광주시에 따르면 오는 23일부터 경강선은 평일 기준 열차 2회가 증편되고, 오전 9시대 배차 간격이 기존 최대 28분에서 19분으로 단축된다. 이번 조치는 출근 시간대 혼잡 완화를 위한 개선책으로 추진됐다.방세환 광주시장은 이날 이번 조치에 대해 "시민 불편이 일부 해소될 것으로 기대된다"며 환영 입장을 밝혔다. 이어 "이번 증편은 출근길 혼잡 완화를 위한 첫 단계"라며 "경강선은 구조적으로 선로 용량이 제한돼 있어 단기적 증편만으로는 한계가 있다. 복복선화와 수도권광역급행철도(GTX-D) 노선 신설, 회차 기능 강화 등 근본적인 철도 인프라 개선이 필요하다"고 강조했다.더불어민주당 예비후보들도 같은 날 SNS 등을 통해 경강선 개선과 관련한 입장을 잇따라 밝혔다.김석구 예비후보는 "이번 증편으로 시민 불편이 조금이나마 해소되길 기대한다"면서도 "여기서 멈출 수 없다"며 추가 대책 필요성을 강조했다. 이어 ▲출퇴근 시간 열차 증량 및 배차 간격 단축 ▲오포~판교 도시철도 조기 착공 ▲GTX-D 노선 조기 추진 ▲광역 BRT 도입 ▲광역급행버스 확대 등을 제시하며 "시민의 시간을 지켜주는 광주를 만들겠다"고 밝혔다.박관열 예비후보는 출근길 현장에서 시민들을 만난 경험을 언급하며 "경강선 '지옥 출근길'이 이제 바뀌기 시작했다"고 평가했다. 그는 "이번 배차 간격 단축과 증편은 시민들의 출근길 불편을 완화한 성과"라며 "곤지암~판교 구간 셔틀열차 도입까지 추진하겠다"고 말했다.박남수 예비후보는 "초기 4량 기준으로 설계된 경강선은 이용객 증가를 따라가지 못해 출퇴근 시간대 혼잡이 심화됐다"며 "대형 광역교통 사업은 중앙정부와의 협력이 필수적인 만큼 지속적인 협의와 설득이 필요하다"고 강조했다.정치권에서는 이번 배차 간격 단축을 두고 단기적 개선 조치라는 평가와 함께, 향후 철도 인프라 확충을 둘러싼 정책 경쟁이 이어질 것으로 보고 있다.특히 경강선은 수서~광주선, 월곶~판교선, GTX-D 노선 등 향후 철도망과 연계될 경우 선로 용량 부족 문제가 제기돼 왔으며, 복복선화와 회차 기능 강화 등 구조적 개선 필요성도 지속적으로 거론되고 있다.지역 정치권 관계자는 "경강선은 광주시민 생활과 직결된 핵심 교통 현안"이라며 "이번 조치를 계기로 교통 정책이 지방선거의 주요 쟁점으로 떠오를 가능성이 크다"고 말했다.오는 지방선거를 앞두고 경강선 개선을 둘러싼 여야 및 후보 간 정책 경쟁이 이어질지 주목된다.