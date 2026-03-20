부산 국힘, '합수본 소환' 전재수 향해 총공세

큰사진보기 ▲통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원이 3월 19일 서울 서초구 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 부산시장 후보 경선 주자인 주진우(부산 해운대갑) 국회의원이 전재수 의원을 비판하며 20일 자신의 페이스북에 올린 글. ⓒ 김보성 관련사진보기

'통일교 금품수수' 의혹을 받는 전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 국회의원이 정교유착 의혹을 수사하는 합동수사본부에 출석해 피의자 신분으로 조사를 받자, 국민의힘이 총공세에 나섰다. 여당의 부산시장 선거 유력 주자로 곧 출마가 예상되는 만큼 미리 전 의원을 흔들겠다는 의도다.합수본의 조사를 놓고 국민의힘은 19일과 20일 이틀 내내 '전재수 때리기'에 집중했다. 전 의원이 18시간 만에 서울고검 청사를 빠져나오며 "모든 의혹에 대해서 아주 소상하게 설명했다. 합수본에서 판단할 것"이라고 해명했지만, 국민의힘은 바로 성명으로 맞대응했다.최수진 원내 수석대변인은 이날 아침부터 논평을 내어 수사 지지부진 속에 이루어진 합수본 조사가 면죄부가 돼선 안 된다라는 주장을 펼쳤다. 최 대변인은 "소환에만 그칠 게 아니라 야당 인사 구속처럼 같은 기준으로 판단이 이루어야 한다"라고 목소리를 키웠다.전 의원을 상대론 "피의자 신분으로 공천을 받고 선거에 나서는 모습은 시민들에게 실망을 줄 뿐"이라며 불출마를 종용했다. 그의 주장이 사실이라면 선거보단 의혹 해소에 집중하라는 것이다. 나아가 최 대변인은 "통일교 특검법 수용도 서두르라"라면서 여당으로 대상을 넓혀 연속해 파상 공세를 퍼부었다.국민의힘 부산시장 경선 주자 가운데에선 주진우(부산 해운대갑) 의원이 공격수를 자처했다. 양일간 연달아 페이스북에 공개 글을 올린 주 의원은 "(이번 합수본 소환이) 때늦은 소환 조사"라며 "엄정한 사실 규명이 이어져야 한다"라고 촉구했다. 전 의원의 혐의가 확정된 게 아니지만, 그는 '범죄 감수성'이란 단어까지 동원하며 "자격 없음"을 문제 삼았다.하루 전엔 부산 국민의힘 국회의원 17명이 비슷한 내용으로 국회 소통관을 찾아 기자회견을 열었다. 정동만(부산 기장) 부산시당 위원장을 비롯한 조경태(부산 사하을)·김도읍(부산 강서)·서지영( 부산 동래)·곽규택(부산 서동)·박수영(부산 남) 의원 등은 "부산시장 출마 꿈을 버리고 특검 심판대에 서야 한다"라며 전 의원을 강하게 규탄했다.이들은 합수본이 전 의원뿐만 아니라 배우자까지 불러들인 이유가 석연치 않다고 우려하는 분위기다. 당 추가 공모 신청을 하고도 전 의원은 아직 출마선언을 하지 않았는데, 사건 종결 수순을 밟아 꽃길을 열어 주려 한다고 의심한다. 이런 까닭에 부산 의원들 역시 "면죄부 수사는 안 된다"라고 거듭 합수본을 압박했다.이러한 지적에 출석 전 언론 카메라를 마주한 전 의원은 "최근 통일교 문제 때문에 세상이 시끄럽다. 그 중심에 제가 서 있는 것만으로 죄송하다"라면서도"명백하게 사실이 아니다"라고 반박했다. 줄곧 한일해저터널을 반대해 왔단 입장도 강조한 그는 "부산의 미래를 팔아먹지 않았다"라며 "(금품수수 의혹은) 최소한의 개연성도 없다"라고 주장을 덧붙였다.조사를 마치고 나온 뒤에도 이러한 태도는 달라지지 않았다. 그는 "18시간 소상하게 모든 의혹을 설명했다. 결백하기에 지난 3달이 넘는 시간, 고단한 시간을 견뎌낼 수 있었다. 최대한 빠른 시간 내에 결론이 나길 바란다"라고 말했다.