김병주 의원, 최현덕 남양주시장 예비후보 후원회장 맡아… "지방선거 승리 힘 모은다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전 최고위원을 지낸 김병주 국회의원(남양주을)이 최현덕 남양주시장 예비후보의 후원회장을 맡는다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 전 최고위원을 지낸 김병주 국회의원(남양주을)이 최현덕 남양주시장 예비후보의 후원회장을 맡는다.최현덕 예비후보 측은 김 의원이 최근 후원회장직 요청을 수락했다고 밝혔다. 김 의원은 당내 전략통이자 안보 전문가로 꼽히며, 재선 국회의원으로 활동 중이다.최 예비후보는 "김병주 전 최고위원의 후원회장 수락은 이번 지방선거 승리를 통해 내란을 종식해야 한다는 의지를 보여주는 것"이라며 "평소 존경하는 김 의원을 후원회장으로 모시게 돼 큰 힘을 얻게 됐다"고 밝혔다.김 의원은 최근 경기도지사 출마를 준비했으나 이를 접고 당의 상황을 고려해 역할을 이어가겠다는 입장을 밝힌 바 있다.최 예비후보는 행정 경험을 바탕으로 남양주 발전 비전을 제시했다. 그는 "경기도 경제실장과 남양주 부시장으로 일하며 쌓은 경험을 토대로 자족도시 남양주를 만들겠다"며 "선거에서 승리해 시민 중심의 시정을 실현하겠다"고 밝혔다.최 예비후보는 고려대학교 행정학과를 졸업하고 미국 위스콘신주립대학교 석사 학위를 취득했으며, 연세대학교 대학원 행정학 박사과정을 수료했다. 제36회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 노무현 정부 정책기획위원회와 프랑스 파리 OECD 본부 근무를 거쳐 행정안전부 조직기획과장과 장관 비서관 등을 지냈다.이후 경기도 경제실장과 제16대 남양주 부시장을 역임했으며, 공직 퇴임 후에는 이재명 경기도지사 인수위원회 안전행정분과 간사와 경기도 공정경제위원 등을 맡았다. 현재는 안중근의사기념사업회 대외협력위원장으로 활동하고 있다.또 더불어민주당 당대표 특별보좌역과 참좋은지방정부위원회 상임위원을 맡고 있다.