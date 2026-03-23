세상의 시선이 휠체어에 머물더라도, 상관 없다

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

'오늘은 얼마나 나를 드러내고, 얼마나 감출 것인가.'

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"도움을 받아야 하는 처지에 일까지 벌린다고 생각하면 어떡하지?"

큰사진보기 ▲몇 해 전, 교실 앞에서교실 앞에서 찍은 사진 ⓒ 박혜현 관련사진보기

"저 이거 해보고 싶습니다. 아니, 누구보다 잘해낼 자신 있습니다. 그러니 이제 제 휠체어가 아니라 제 능력을 봐주십시오."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.



혹시 여러분도 타인의 시선 때문에 '나다운 에너지'를 억누르고 계시진 않나요? 우리 이제 그 답답한 코스프레는 그만두고, 가장 뜨거운 본 모습으로 세상 앞에 서기로 해요.

꽃샘추위가 가시지 않은 3월 말의 교정은 활기로 가득하지만, 나는 매일 아침 교실 문을 열기 전 짧은 숨을 고른다. 휠체어 바퀴가 바닥을 굴러가는 매끄러운 소리 만큼 익숙하게 내 마음을 훑고 지나가는 질문 하나가 있기 때문이다.이것은 단순히 성격의 문제가 아니다. 장애를 가진 교사이자 한 개인으로서, 우리 사회가 허용한 '안전한 경계' 안에서 살아남기 위한 치열한 생존 전략에 가깝다.나는 소위 말하는 '관종'이다. 타인의 시선이 집중되는 무대 위에서 에너지를 얻고, 새로운 도전을 즐기는 외향적인 성향(ENFP)을 타고났다. 휠체어를 탄 나를 향한 세상의 낯선 시선들에 금방 무뎌질 수 있었던 것도, 어쩌면 이 타고난 '무대 체질' 덕분이었을지도 모른다.남들의 시선을 두려워하기보다 그 시선을 즐기며 나를 표현하는 것이 내 본연의 모습이었다. 하지만 그런 나조차도 가장 치열하게 본모습을 숨겨야 했던 곳이 있다. 바로 나의 일터인 학교였다.학교라는 공간에서 나는 그 누구보다 잘해내고 싶었다. 특수교사로서 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주고 싶었고, 남들이 기피하는 까다로운 프로젝트에도 앞장서서 도전하고 싶었다. 나의 역량을 멋지게 증명해 보이고 싶은 욕구는 매일 아침 출근길마다 나를 설레게 했다.하지만 입가에 맴도는 "제가 한번 해보겠습니다"라는 말은 번번이 마음속 검열대에 걸려 멈춰 섰다. 내가 무언가 의욕을 내비치는 순간, 그것은 순수한 열정이 아닌 '과한 욕심' 혹은 '민폐'로 비칠까 두려웠기 때문이다. 소리 없는 환청이 내 열정을 자꾸만 갉아먹었다.이 지독한 자기검열은 결국 '회피'라는 방어기제로 이어졌다. 간절히 하고 싶어 가슴이 뛰는 업무 앞에서도 나는 관심 없는 척 고개를 돌렸다. 열정 없는 무색무취의 사람으로 비치는 것이, '주제넘게 의욕만 앞서는 장애인'으로 낙인 찍히는 것보다 덜 아팠기 때문이다.저경력 시절, 동료들에게 나는 '참 괜찮고 쿨한 사람'이었다. 하지만 그 '쿨함'은 사실 정면승부를 피하기 위한 비겁한 평화였다. '겸손'이나 '분수를 아는 태도'에 나를 끼워 맞추며, 나는 나의 본래 성향인 '성취 욕구'를 스스로 감췄다. 일종의 '착한 장애인 코스프레'를 하며 조직 안에서 안전한 그늘 아래 숨어있었던 셈이다.왜 우리는 나 다운 모습이 아닌, 사회가 설계한 '무해한 모습'을 연기해야만 할까. 우리 사회는 여전히 장애인을 수혜의 대상 혹은 한계가 명확한 존재로 규정한다. 그 틀 안에서 순응하고 감사하며 살 때는 "참 밝다" 며 칭찬하지만, 그 경계를 깨고 나오려는 당사자의 에너지는 종종 '무모함'이나 '부담스러운 열정'으로 치부되기도 한다. 이런 분위기 속에서 장애 당사자는 끊임없이 투쟁하거나, 아니면 한없이 순응적인 존재가 되어 사랑 받는 것 중 하나를 선택해야 한다.나는 후자를 택했다. 역동적인 에너지는 '수용적인 장애인 교사'라는 이미지 아래 잠식되어 갔다. 이것은 단순한 개인의 소심함이 아니다. 소수자가 다수자의 사회에서 상처 받지 않고 살아남기 위해 처절하게 체득한 생존 전략이다. 하지만 이런 '착함'의 연기는 결국 당사자의 영혼을 갉아먹는다. 자신을 검열하며 낸 상처는 타인이 주는 차별보다 더 깊고 고통스럽다.이제는 안다. 내가 느꼈던 갈증은 자유로움이 아니라, 온전한 나로서 인정받고 싶은 열망이었다는 것을. 휠체어를 탔기에 더 조심스러워야 한다는 생각은 내가 만든 감옥이자, 사회가 교묘하게 심어준 가스라이팅이었다.휠체어를 탄 교사도 때로는 야망을 품을 수 있고, 압도적인 성취를 통해 자신의 가치를 증명할 권리가 있다. 나는 이제 대중 앞에 서서 자신의 삶을 해석하고 에너지를 나누는 전문 강연가를 꿈꾼다. 그런 나에게 이제 '회피'는 어울리지 않는 낡고 좁은 옷이다. 나의 욕심은 정당하며, 나의 인정 욕구는 나를 키우는 가장 강력한 동력이다.세상의 시선이 나의 휠체어에 머물든, 나의 뜨거운 목소리에 머물든 더 이상 상관없다. 이제는 검열대 뒤에 숨지 않고 당당히 손을 들려 한다. 누군가에게 '부담스러운 열정'으로 보일지라도, 나는 내 안의 에너지를 마음껏 발산하며 살 것이다.