이철우 경북도지사 3선 도전 '보수의 낙동강 전선 지켜내겠다"

큰사진보기 ▲이철우 경북도지사가 19일 경북도의회에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언했다. ⓒ 이철우 관련사진보기

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이철우 경북도지사가 "경북의 대전환을 성공시키고 대한민국의 미래를 다시 열겠다"며 3선 도전을 공식 선언했다.이 지사는 19일 경북도의회에서 출마선언 기자회견을 열고 "경상북도를 더 크게 도약시키고 대한민국 지방시대를 활짝 여는 사명을 완수하기 위해 경북도지사 선거에 본격적으로 나서겠다"고 밝혔다.그는 "정치는 여의도에서 보수 정치의 아성이 흔들리면서 대구경북마저 위협받고 있는 상황"이라며 "흔들리지 않는 리더십이 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "보수의 낙동강 전선을 지켜내고 경북을 지방시대 대전환을 성공시켜 대한민국 중심으로 다시 세우겠다"고 약속했다.이 지사는 경북의 대전환과 미래를 세 가지 축으로 바꾸는 구조적 전략이 필요하다며 '경북 대전환 10+1 프로젝트'를 공약으로 내세웠다,그가 내세운 주요 공약은 ▲통합신공항과 영일만항 중심으로 글로벌 물류체계 구축 ▲대구경북을 하나의 경제권으로 연결하는 광역교통망 확충 ▲경북도 투자청 설립과 100조 원 투자유치 ▲AI를 중심으로 반도체·이차전지·바이오·원자력 등 첨단산업 재설계 ▲북부권까지 첨단산업 기반 확장하는 균형발전 전략 등이다.또 ▲농업을 K-푸드 산업으로 대전환 ▲관광·문화·콘텐츠 기반의 '놀고 먹고 즐기는' 일자리 창출 ▲어르신 건강급식, 온종일 돌봄 등 삶의 질을 높이는 정책 ▲산불 피해지역을 미래형 공간으로 재창조하는 프로젝트 등을 포함했다.이 지사는 구체적으로 "통합신공항을 신속히 착공하고 영일만항을 확대하겠다"며 "대구경북을 수도권처럼 거미줄 광역교통망을 갖추도록 신공항과 포항, 구미, 안동, 대구를 십자축으로 연결하고 대경선을 인근 도시로 확장하겠다"고 말했다.이어 "경북이 보유한 첨단 산업들을 AI를 중심으로 완전히 재설계하고 글로벌 협력 거점으로 만들겠다"며 "반도체, 데이터센터 등 참단산업 인프라는 경북이 최적의 입지를 갖추고 있다. 반도체 팹 등 첨단 제조시설을 유치하겠다"고 했다.농어촌 1인 가구 어르신들을 이한 '어르신 건강급식 프로젝트'와 어린이집·유치원·초등학교 관계없이 모든 아이들이 식사를 할 수 있는 예산 지원, 온종일 돌봄 서비스 제공 등도 약속했다.이 지사는 20일 오후 경북선관위에 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다는 입장이다.이 지사의 선거사무소는 도청 신도시(안동시 풍천면)에 마련했고 21일 개소식도 연다. 후원회장은 경주가 지역구인 3선인 김석기 의원이 맡았다.한편 국민의힘 공천관리위원회는 20일 이철우 경북도지사와 맞설 5명의 출마자 중 1명을 발표한다. 이후 본선진출자 1인은 이 지사와 함께 토론회 등을 거친 후 선거인단 투표와 여론조사 등을 통해 4월 초 최종 후보를 확정할 예정이다.