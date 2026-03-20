'성추행 의혹' 장경태, 민주당 탈당... "당에 누 안되게 결백 입증"

준강제추행 혐의로 고소당한 장경태 더불어민주당 의원이 "당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하겠다"라며 탈당을 선언했다.
장 의원은 20일 본인 페이스북에 "경찰 수사 절차상 조사, 수사심의 등을 성실히 받았다. (그러나) 혐의를 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀의 의견에 수사심의위원회가 끌려가며 송치 의견이 나왔다"라면서 "20년 간 몸 담았던 당을 떠나고자 한다"고 밝혔다.
장 의원은 지난해 11월 말 준강제추행 혐의로 경찰에 고소당한 바 있다. 지난 2024년 10월 여의도 한 음식점에서 여성 보좌진을 추행한 혐의였으나, 장 의원은 "사건 본질은 고소인 남자친구의 데이트 폭력"이라며 며칠 뒤 상대를 무고로 맞고소 하는 등 결백을 주장했다(관련 기사: 장경태 "사건 본질은 추행 아니라 데이트 폭력" https://omn.kr/2g857
).
전날(19일) 경찰 수사심의위는 해당 사건 회의를 약 5시간 진행한 뒤 성추행 혐의를 인정하는 취지로 의결했다. 준강제추행 혐의에 대해선 '송치' 의견을, 2차 가해 논란이 인 '성폭력 처벌 등 특례법 위반(비밀준수)' 혐의에 대해선 '보완수사 후 송치' 의견을 냈다.
경찰 간부와 법학교수·변호사 등 내·외부 위원들로 이뤄진 수사심의위는 경찰 수사의 적법성과 공정성 등을 심의하는 기구로, 의결에 별도의 법적 구속력은 없지만 대체로 수사팀의 후속 처분에 영향을 미친다.
장 의원은 "결백 입증에 자신 있다", "수사 과정에 논란이 있었지만 이후 절차에 충실히 임해 반드시 무고를 밝혀내겠다"라며 재차 결백을 호소했다.
그는 탈당 배경에 대해선 "6·3 지방선거를 앞두고 내란세력이 꿈틀할 빌미도 주지 않는 것이 중요하다. 무엇보다 당의 승리가 단 한 치도 흔들려선 안 된다"라고 썼다. "민주당이 빛의 혁명을 완수하고, 이재명 정부의 성공을 통해 진짜 대한민국을 만들어가도록 함께해 달라"고 덧붙였다.
지지자들은 장 의원 게시글에 "송영길 전 대표처럼 무죄선고 받고 돌아오시라"는 등 댓글을 남겼다.