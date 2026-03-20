'성추행 의혹' 장경태, 민주당 탈당... "당에 누 안되게 결백 입증"

▲성추행 의혹이 제기된 더불어민주당 장경태 의원이 지난해 12월 2일 오전 서울 종로구 서울경찰청 민원실을 찾아, 자신을 준강제추행 혐의로 고소한 여성은 무고 등 혐의로, 여성의 남자친구는 무고와 폭행 혐의로 고소-고발장을 제출했다. ⓒ 권우성 관련사진보기