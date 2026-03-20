'빅픽처' 구상하는 신인 정치인 "챗GPT 같은 서산시의원 되겠다"

큰사진보기 ▲석남동의 ‘챗GPT’ 같은 존재가 되고 싶은 김혜림 예비후보 ⓒ 방관식 관련사진보기

▲“거침없는 ‘젊은 정치인’의 속도와 정확을 사세요” 앞만 보고 빨리 걷던 예전의 속도를 줄이고, 주민의 삶의 온도에 보폭을 맞추기 시작한 젊은 정치인’ 김혜림 예비후보 방관식 관련영상보기

"처음 정치를 한다고 했을 때 주변 반응은 반반이었어요. 응원과 놀람이 섞여 있었죠. '너라면 목소리 내는 일을 할 줄 알았다'는 응원과 '의외다'라는 놀라움이 섞여 있었죠. 지금은 가족들의 자랑이 됐습니다. 새벽에 일어나 미국 시간으로 일하던 습관이 이제는 남들보다 30분 먼저 시민을 만나 하루를 시작하는 부지런함으로 바뀌었네요."

‘젊은 정치인을 위한 선거 101’을 부록으로 만들어 서류 처리부터 조직 구성까지, 맨땅에 헤딩하며 배운 생생한 경험을 후배 정치인들에게 이정표로 남겨주고 싶다는 김혜림 예비후보 방관식 관련영상보기

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"나중에 출판기념회를 연다면 제목을 '서산, 석남동의 온도, 김혜림의 속도'로 짓고 싶습니다. '젊은 정치인을 위한 선거 101' 부록도 만들어, 서류 처리부터 조직 구성까지 직접 경험한 내용을 후배 정치인에게 남기고 싶습니다."

▲“거침없는 ‘젊은 정치인’의 속도와 정확을 사세요” 30대 초반의 젊은 여성 정치인인 김혜림 예비후보는 인터뷰 내내 활기가 넘쳤고, 답변 하나하나에는 풋풋함과 당찬 자신감이 묻어났다. 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

대한민국 정치권은 예나 지금이나 노련함을 최대 무기로 삼은 나이 많은 정치인들의 무대다. 그러나 유권자들은 점차 그 진부한 틀을 깨고 변화를 이끌 젊은 정치인을 원하고 있다. 이런 흐름 속에서 김혜림 더불어민주당 예비후보가 서산시의원 도전에 나섰다. 30대 초반의 여성 정치인으로, 지난 18일 진행된 인터뷰에서 그는 자신의 활동과 계획을 설명했다.김 예비후보는 캐나다 유학 시절 대학에서 총한인학생회장을 맡으며 리더십을 익혔고, 코로나 시기에는 미국계 회사에서 원격 근무를 하며 글로벌 감각을 쌓았다. 부모님과 친척이 보수 성향이 강한 대구 출신임에도 민주당을 지지해온 그는, 세대 갈등 없이 지역 정치에 도전하고 있다고 설명했다.그는 인터뷰에서 자신의 정치 신인 경험과 일상을 소개했다.김 예비후보는 자신을 '계획에 진심인 사람'이라고 소개하며, MBTI 성향인 INTJ와 ENTJ를 언급했다. 그는 상상력(N)과 계획성(J)이 조례 제정과 예산 검토 등 의정 활동에서 큰 무기가 될 것이라고 말했다.그는 단순히 민원 처리에 그치지 않고, 가로등 설치, 치안 CCTV, 산책로 활성화 등 지역 생활 환경 개선을 위한 '빅픽처'를 구상하며 주민 생활의 질 향상에 주력하고 있다고 강조했다.또한 석남동에서 시민들이 답답할 때 가장 먼저 찾아와 문제를 해결하는 '챗GPT 같은 존재'가 되고 싶다는 목표를 밝혔다.정치 신인으로서 겪는 어려움도 그는 긍정적으로 받아들이고 있으며, 주변 사람들에게 활력을 주는 역할을 하고 있다고 말했다.앞으로 김 예비후보가 이전처럼 빠르게 달리기보다 주민들의 생활 속 속도에 맞춰 활동하는 과정과 그의 도전이 어떤 결과로 이어질지 관심이 모아지고 있다.