청와대 "나프타 공급 안정 위한 추가 조치 검토 중"

큰사진보기 ▲2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관 앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려가 커지고 있다. 3월 4일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장탱크 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

석유화학산업의 핵심 원자재인 '나프타((naphtha·납사)' 재고량이 중동 전쟁 여파로 바닥을 보이고 있는 가운데, 청와대가 나프타 수급 불안에 대응할 추가 조치 가능성을 검토하고 있다고 밝혔다.청와대 관계자는 20일 '정부가 나프타에 대해 긴급 수급 안정화 조치 등 공급망 통제를 검토한다'는 보도와 관련 "정부는 이미 밝힌 대로 나프타의 해외 유출 최소화를 위한 수출 관리 조치를 시행할 예정"이라며 "산업 공급망 안정을 위해 필요한 추가 조치 가능성도 검토 중"이라고 밝혔다.또한 "정부는 현재 중동 상황에 따른 나프타 수급 불안에 대응해 업계와 긴밀하게 소통하며 나프타 대체 도입을 지원 중"이라고도 덧붙였다.참고로 정부는 지난 18일 연 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회에서 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정한 바 있다. 당시 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이를 알리면서 "나프타 수급동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악하고 대체 수입선 확보, 수출 제한 등 적극적인 조치들도 시행하겠다"고 했다.한편 청와대는 이란의 폭격으로 인해 카타르산 액화천연가스(LNG) 공급에 차질이 예상되는 것에 대해서는 크게 걱정할 상황은 아니라고 전했다.이와 관련 청와대 관계자는 "카타르산 (LNG 수입) 비중이 올해 14% 수준으로 높지 않고, 대체 수입처도 있어 가스 수급에는 문제가 없다"고 밝혔다. 다만 "불확실성이 커진 만큼 수급, 가격을 면밀히 모니터링하며 대응할 예정"이라고 했다.앞서 이란은 이스라엘의 가스전 공격에 대한 보복으로 카타르 라스라판 산업단지 내 LNG 시설 등을 공격했다. 이로 인해 카타르 국영 에너지 기업인 카타르에너지는 '한국 등과 맺은 장기 공급 계약에 대해 최장 5년간 불가항력 선언을 할 수도 있다'는 입장을 밝힌 상황이다.