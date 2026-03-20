박형준 부산시장 "컷오프 실소... 해수부 이전 후 전재수와 격차"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 부산시장에 도전하는 박형준 부산시장이 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하고 있다. 2026.3.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원이 19일 서울 서초구 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

박형준 부산시장이 소속 당인 국민의힘의 지방선거 공천 과정에서 불거진 '컷오프(공천 배제)' 논란을 두고 쓴소리를 냈습니다. 아울러 집권 여당인 민주당을 향해서는 부산 발전을 위한 핵심 법안 처리에 협조할 것을 강력히 촉구했습니다.박 시장은 20일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 전화 인터뷰에서 최근 당내 공천 과정에 대해 "지방선거 공천을 총선처럼 하는 것에 의문이 들었고 실소가 나왔다"라고 말했습니다.그는 "보수정당이 지난 세 번의 총선 공천에서 모두 실패한 원인은 원칙 없는 마구잡이식 물갈이에 있다"라며 "지방선거는 경선 원칙과 시스템이 마련되어 있는 만큼, 실패한 총선 공천 방식을 들이대는 것은 국민에게 혼란을 주고 당 지지층에 큰 실망을 주는 일이다"라고 비판했습니다. 다만 당내 경선 경쟁자인 주진우 의원에 대해서는 "훌륭한 경쟁 상대이며 경선에 맡기면 될 일이다"라며 자신감을 드러냈습니다.앞서 국민의힘 공천관리위원회는 현역인 박 시장의 컷오프를 검토했으나, 당내 반발 등에 부딪혀 결국 주진우 의원과의 경선으로 선회했습니다.이정현 공천관리위원장이 낮은 여론조사 결과를 근거로 컷오프를 주장한 데 대해서는 전반적인 당 지지율 하락을 원인으로 꼽았습니다. 박 시장은 "당 지지율이 낮아 1대 1로 붙이면 다 현역들이 고전하는 것이 사실이다"라며 "가장 유력한 후보를 원칙과 기준 없이 일방적으로 배제하려는 건 온당한 일이 아니다"라고 반박했습니다.현재 부산 지역 민심 또한 야당인 국민의힘에 대단히 불리한 상황임을 인정했습니다. 박 시장은 "지방선거는 대통령 국정 지지율이나 정당 지지율이 큰 영향을 미치게 돼 있다"라며 "집권 1년도 안 된 (이재명) 정권이라 지지율이 높고 여권이 정국 주도권을 쥐고 있는 데다, 야당은 지리멸렬한 모습을 보여 여야 간 지지율 격차가 벌어지고 있다"라고 진단했습니다. 이어 "여권의 여러 문제가 있어도 제대로 짚어지지 않는 상황이라 현재로서는 대단히 불리한 여건이다"라고 덧붙였습니다.해양수산부 부산 이전 등 지역 특별 의제가 선거 판세에 미친 영향도 짚었습니다. 박 시장은 "11월 조사에서는 상대 후보인 전재수 의원과 격차가 거의 없었는데, 해수부 이전 이슈 이후 격차가 벌어진 것을 보면 일정 부분 영향을 미친 것 같다"라고 분석했습니다.박 시장은 진행자가 본선 경쟁자가 될 가능성이 있는 민주당 전재수 의원에 대해 묻자 견제구를 날렸습니다. 박 시장은 "여러 가지로 좋은 후보지만, 본인이 걸려 있는 문제들을 깨끗이 털고 나오는 게 시민에 대한 도리다"라고 직격했습니다.이어 전 의원이 지난 2024년 대표 발의한 '글로벌허브도시특별법'의 조속한 통과를 압박했습니다. 박 시장은 "강원도, 전북, 제주 등의 특별법은 다 통과시켜 주면서 부산발전특별법만 통과를 안 시켜주고 있다"라며 "본인이 제안하고 대표 발의한 법안인 만큼 확실하게 관철하는 모습을 보이는 것이 일관성이 있고 해양수도를 만들겠다는 취지에도 부합한다"라고 강조했습니다.아울러 민주당을 향해서도 "부산시민 160만 명이 서명했고 여야 이견이나 정부 협의까지 100% 끝난 법안이다"라며 "단지 지난 정부(윤석열 정부)에서 추진했다는 이유만으로 정치적으로 발목을 잡는 것은 염치가 없는 일이다"라고 강하게 비판했습니다. '글로벌허브도시특별법'은 윤석열 당시 대통령이 2023년 부산을 방문해 특별법 필요성을 언급하면서, 정부와 부산시가 공동으로 추진한 바 있습니다.일각에서는 지난 해사전문법원 부산 설치 법안 국회 본회의 표결에 부산지역 국민의힘 의원들이 불참한 부분에 대한 지적도 나옵니다. 당시 전 의원은 페이스북에 "해사전문법원 부산 설치 법안이 국회 본회의를 통과하던 순간, 전광판에 찍힌 숫자는 17 대 1이었다"라며 "부산 국회의원 18명 중 표결에 참여한 이는 오로지 저, 전재수 단 한 명뿐이었다"라고 강조한 바 있습니다.오세훈 서울시장이 제안한 '혁신선대위' 구성에 대해서는 "어려운 정치 상황을 돌파하기 위한 고육지책으로, 국민에게 달라진 모습을 보여주기 위해 조기에 구축할 필요가 있다"라며 공감의 뜻을 밝혔습니다. 다만 "공천을 우선 빨리 마무리하고 하는 게 필요하다"라고 덧붙였습니다.만약 전 의원이 민주당 시장 후보로 확정될 경우 치러질 부산 북구 국회의원 보궐선거에 한동훈 전 대표가 출마할 가능성에 대해서는 즉답을 피했습니다. 박 시장은 "내가 후보로 나온 입장에서 이야기하기 어렵다"라며 "내가 후보가 되면 그 상황에서 전반적으로 다시 검토해야 할 문제다"라고 말을 아꼈습니다.타 지자체에서 활발히 논의 중인 '행정통합'에 대해서는 확고한 원칙을 제시했습니다. 박 시장은 "분권 없는 행정통합은 초등학생을 비만으로 만드는 것과 똑같다"라고 꼬집었습니다.그는 광주·전남의 행정통합 사례를 들며 "중앙정부가 자치권, 재정권, 국토이용권 등의 실질적인 권한 이양 없이 인센티브 명목으로 예산만 쥐여주는 방식은 향후 발생하는 부작용을 감당하기 어렵게 만든다"라며 실질적인 권한 이양이 수반되어야 함을 분명히 했습니다.정치권의 개헌 논의와 관련해서는 속도 조절을 주문했습니다. 헌법 전문에 부마항쟁 정신을 수록하는 것에는 찬성하면서도 "선거를 두 달 앞두고 뚝딱뚝딱 처리할 일이 아니다"라고 선을 그었습니다. 박 시장은 "여야가 2028년 개헌을 목표로 대타협을 이뤄내고, 중앙과 지방 사이의 분권형 개헌을 포함해야만 국가 운영 체계를 혁신할 수 있다"라고 주장했습니다.