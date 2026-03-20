인천시, 영종~청라 연결도로 이름을 '청라하늘대로'로

큰사진보기 ▲인천시는 3월 19일 2026년도 제1회 인천광역시 주소정보위원회를 개최하고 '영종~청라 연결도로' 도로 이름을 '청라하늘대로'로 의결했다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 유정복)는 3월 19일 2026년도 제1회 인천광역시 주소정보위원회를 개최하고 '영종~청라 연결도로' 도로 이름을 '청라하늘대로'로 의결했다.해당 도로구간은 중구 중산동 1097-600에서 시작해 청라하늘대교를 거쳐 서구 청라동 101-11까지 연결되는 총길이 8.1km 구간이다.예비 도로명 후보로는 △중구가 지역적 특성을 반영한 '인천국제도시대로' △서구가 청라하늘대교 지명을 반영한 '청라하늘대로' △인천시가 제안한 '국제미래대로' 3개 안이 상정됐다.위원회는 지난 3월 6일부터 16일까지 진행된 시민 선호도 조사 결과와 각 자치단체의 제안 발표 내용, 도로명 부여 기준 등을 종합적으로 검토해 '청라하늘대로'를 선정했다.'청라하늘대로'는 청라하늘대교의 명칭을 반영해 위치를 직관적으로 인지할 수 있어 도로의 예측성과 활용성이 높다는 점에서 긍정적으로 평가됐다. 지역적 특성과 정체성을 효과적으로 담아냈다는 점이 주요 선정 사유다.아울러 이날 심의에서는 △옹진군과 중구가 동일하게 제안한 영종~신도 연결도로는 '평화대로'로 △연수구와 남동구가 공동 제안한 송도워터프런트~승기천 연결도로는 '꿈이음길'로 각각 의결됐다.이번에 심의·의결된 3건의 광역 도로명은 상위기관의 별도 재심 절차 없이 인천시 고시를 거쳐 주소정보 관련 데이터베이스(DB)에 반영된다. 이후 지도, 내비게이션, 공공정보시스템 등에 제공될 예정이다.이원주 인천시 도시계획국장은 "청라하늘대로가 영종과 청라를 잇는 주요 연결도로로서 두 지역 간 접근성을 높이고, 화합과 상생을 통한 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.