파도의 문법으로 써 내려간 독립선언서 '소안'

큰사진보기 ▲사진= 홍종의 작가 노래를 품은 소안도 중에서. ⓒ 완도신문 관련사진보기

AD

김미협 수필가

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

푸른 물결 위에 점점이 떠 있는 수천 개의 흰 부표들이 어느 순간 거대한 태극의 문양으로 일어설 때, 우리는 비로소 그 섬의 진짜 이름과 마주하게 된다. 전남 완도 화흥포항을 떠난 배가 물살을 가르며 다가가는 곳, 365일 깃발의 함성이 잦아들지 않는 섬, 소안도다. 이곳은 지도 위의 작은 점이 아니라, 우리 근현대사가 가장 치열하게 앓았던 통증이자 동시에 가장 찬란하게 피워낸 자존의 영토다.올해로 개교 100주년을 맞이한 소안초등학교의 교정은 단순히 아이들이 배우는 공간을 넘어, 백 년 전 이 땅의 주인들이 스스로의 영혼을 태워 밝힌 '인류애의 성소'와도 같다. 이곳의 100년은 숫자의 누적이 아니라, 절망 속에서도 존엄이라는 씨앗을 거두지 않았던 '소안식 노블레스 오블리주'가 단단하게 뿌리 내린 불굴의 기록이자, 파도 소리에 섞여 흐르는 장엄한 서사시다.프랑스의 대문호 빅토르 위고의 소설 <레미제라블>에서 장발장은 굶주림 끝에 은식기를 훔친 죄인으로 등장한다.그러나 미리엘 주교는 그를 고발하는 대신 은촛대까지 내어주며 그의 영혼을 어둠으로부터 건져 올린다. 그 파격적인 자비는 한 인간의 생애를 송두리째 바꾸어 놓았고, 장발장은 평생 그 은촛대의 불빛을 가슴에 품고 타인을 위해 자신을 온전히 연소시키는 삶을 살게 된다.소안도의 백 년 전 역사는, 바로 그 은촛대의 불빛이 뭍에서 섬으로 건너온 거대한 서사였다. 당시 소안도 사람들은 일제의 비호 아래 자신들의 땅을 강탈하려던 이들에 맞서 13년이라는 긴 세월 동안 처절한 법정 투쟁을 벌였다. 거친 바다에서 전복을 따고 미역을 건져 올린 손으로 소장을 쓰고 법전을 뒤적였던 그들의 인내는 상상하기조차 힘든 것이었다.마침내 승소해 땅을 되찾았을 때, 그들은 그 비옥한 전답을 개인의 소유로 돌려 가문을 번창시키는 데 쓰지 않았다. 대신 그 땅에서 나온 수익을 모두 모아 1923년 '소안사립학교'를 세웠다. 배고픈 자에게 빵을 건네는 것을 넘어, 무지한 자에게 글을 가르쳐 정신의 사슬을 끊어내려 한 것이다.이것은 기득권을 가진 자가 베푸는 단순한 시혜가 아니었다. 척박한 섬 환경에서 가장 귀한 자산인 땅을 공동체의 미래인 교육을 위해 내놓은 행위는, 인간으로서의 존엄을 지키기 위해 집단 전체가 스스로를 내어준 고결한 의무의 정점이었다. 1927년 일제의 탄압으로 사립학교가 강제 폐교되는 아픔을 겪었으나, 그 저항의 맥박은 1926년 문을 연 소안공립보통학교(현 소안초등학교)의 교정 속으로 스며들어 오늘날 100년의 거목으로 자라났다.이 거목의 마디마디에는 종이 위에 새긴 문장보다 더 서슬 퍼런 투쟁의 기록이 새겨져 있다. 그것은 잉크가 아닌 땀과 눈물로 바다 위에 써 내려간 소안도만의 장엄한 '삶의 선언'이었다.이 섬의 풍경을 완성하는 가장 상징적인 결은 365일 쉬지 않고 펄럭이는 태극기의 군무(群舞)다. 마을 어귀부터 항구, 그리고 바다 위 부표 하나하나에 이르기까지 소안도는 집집마다 태극기를 게양하는 '항일의 섬'이다.비바람에 깃발이 해어질지언정 그 기개만큼은 꺾이지 않는 이 풍경은, 소안도라는 섬의 영혼이 어디를 향해 서 있는지를 보여준다. 일제강점기 당시 소안도는 단순한 섬이 아니라 거대한 해상 요새이자 불굴의 바리케이드였다. 주민들은 감옥에 갇힌 독립운동가 동료들을 생각하며 추운 겨울에도 이불을 덮지 않고 밤을 지새우는 이른바 '불거지 정신'을 실천했다. 그들에게 밤은 잠을 위한 시간이 아니라 조국을 향해 마음을 세우는 시간이었다."나는 누구인가?"라고 끊임없이 묻던 장발장의 질문에 대해, 소안도 사람들은 온 삶으로 답했다. 우리는 조국의 독립을 위해 잠들지 않는 파수꾼이라고. 인구 대비 전국에서 가장 많은 독립운동가를 배출하고, 수십 명의 건국훈장 수여자를 낸 이 작은 섬은 인류가 가장 참혹한 시절을 지날 때 어떻게 스스로 빛이 될 수 있는지를 증명해 냈다.학교가 세워진 지 100년, 소안도의 아이들은 여전히 그 펄럭이는 태극기 아래에서 자라난다. 배움이란 그들에게 출세를 위한 사다리가 아니었다. 그것은 빼앗긴 나라를 되찾고 인간다운 삶을 지켜내기 위한 생존의 도구였다. 그것은 소유를 늘리기 위한 지식이 아니라, 존재를 지켜내기 위한 지식이었다.백 년 전 울려 퍼진 종소리는 단순히 수업의 시작을 알리는 신호가 아니었다. 그것은 잠든 민족의 혼을 깨우는 북소리였고, 어두운 밤바다를 항해하는 배들에게 길을 안내하는 등대의 불빛이었다. 밤이 깊어 바다가 잠들 때 섬은 가장 조용해진다.그러나 그 고요 속에서도 태극기는 여전히 바람을 읽고 있다. 아무도 보지 않는 밤에도 깃발은 스스로를 낮추지 않는다. 그것은 백 년 동안 이어져 온 한 섬의 약속이기 때문이다. 소안도의 노블레스 오블리주는 화려한 명성이나 넘치는 부에서 나오지 않았다.거친 파도와 싸우며 얻은 소금기 절인 노동의 대가를 아낌없이 공동체의 미래에 쏟아부은 그 '거룩한 낭비'에서 시작되었다. 오늘날 우리가 마주하는 소안도의 평화는 단순히 자연이 준 선물이 아니다. 그것은 백 년 전 은촛대를 밝혀 어둠을 몰아냈던 이들의 인내와, 365일 깃발을 내리지 않는 저항의 정신이 겹겹이 쌓여 만들어진 의지의 풍경이다.개교 100주년을 맞이한 소안초등학교의 종소리가 섬 전체로 퍼져 나갈 때, 우리는 다시 한번 장발장의 은촛대를 떠올린다.그 촛불은 이제 섬 전체를 감싸는 태극기의 물결로 살아나 우리에게 묻는다. 당신은 당신의 삶에서 무엇을 지키기 위해 깃발을 올리고 있는가. 소안도는 단순한 항일 성지를 넘어, 인간이 인간에게 보여줄 수 있는 가장 고귀한 예의가 무엇인지 보여주는 섬이다. 자신의 것을 내어 교육의 등불을 밝히고, 타인의 추위를 위해 자신의 이불을 걷어찼던 그 살가운 희생. 끝내 굽히지 않는 기개로 역사의 해일을 정면으로 받아낸 이 섬의 이름은 이제 '편안한 곳'이라는 뜻의 소안(所安)을 넘어 우리 정신의 성소라 불러야 마땅할 것이다.가장 낮은 파도 위에서 가장 높은 정신을 길어 올린 섬, 소안도. 그 100년의 시간 동안 태극기가 바람의 살을 베며 그려낸 궤적은 우리가 잃어버린 고귀한 의무가 무엇인지 조용히 묻고 있다.지금도 소안도의 태극기는 바다 위에서 단 하나의 문장을 온몸으로 펄럭이고 있다. 어떤 짙은 어둠도 끝내 빛을 이길 수 없다는 문장으로.파도의 문법으로 써 내려간 독립선언서 소안(所安), 그곳은 편안히 머무는 섬이 아니라 편안함을 거절함으로써 존엄을 완성한 섬이다.