한준호 SNS 공유한 이 대통령 "전한길 방송 악질적 마타도어"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 19일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 더불어민주당 한준호 의원의 게시글을 공유(리트윗)하면서 '해외 비자금 조성 및 군사 기밀 유출' 의혹에 대해 "악질적인 마타도어"라며 법적 대응 의지를 밝혔다. ⓒ SNS갈무리 관련사진보기

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이재명 대통령이 최근 한 유튜브 방송에서 제기된 '해외 비자금 조성 및 군사 기밀 유출' 의혹에 대해 "악질적인 마타도어"라며 법적 대응 의지를 밝혔다.이 대통령은 지난 19일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 더불어민주당 한준호 의원의 게시글을 공유(리트윗)하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 해당 글에서 "비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 마타도어입니다"라고 규정하며 "엄중하게 단죄해야 될 일입니다"라고 강조했다.이번 논란은 지난 18일 유튜브 채널 '전한길뉴스'의 라이브 방송에서 시작됐다. 해당 방송은 약 160조 원 규모의 비자금이 싱가포르로 유출됐으며, KF-21 전투기와 K2 흑표전차, K9 자주포 등 국산 무기 체계의 설계도와 소스 코드가 국가기밀임에도 불구하고 해외 공작원들에게 넘어갔다는 취지의 주장을 펼쳤다.이에 대해 한준호 의원은 자신의 SNS를 통해 "대통령님을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다"고 비판했다. 한 의원은 해당 방송에 출연한 전직 안기부 공작관 최아무개씨와 유튜버 전한길씨를 직접 거론하며 "그냥 넘어가지 않겠다. 수사기관은 즉시 확인하시라"고 촉구했다.