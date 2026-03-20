제주의 신비로운 분화구, 입장료가 아깝지 않네요

3월 3일부터 3월 9일까지 제주를 여행했다.

큰사진보기 ▲산굼부리 입구에서 여행자를 맞이하는 로고 벤치. 투박한 돌계단과 고목이 제주의 정취를 물씬 풍긴다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와! 억새가 봄이 오는 길목인데 아직도 하늘하늘 춤을 추며 멋을 부리고 있네!"

큰사진보기 ▲봄의 길목에서 만난 찬란한 억새. 구름 사이로 비치는 햇살을 받아 은빛 파도가 일렁인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲고대 요새처럼 견고하게 쌓인 현무암 돌성. 거친 질감이 제주의 강인한 생명력을 전하는 듯하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"세상에, 저 밑에는 완전히 다른 세상 같아. 어떻게 저리 푹 꺼질 수 있지? 마치 거대한 운석이라도 떨어진 자리 같아."

큰사진보기 ▲태고의 신비를 간직한 굼부리 내부. 남사면과 북사면의 식생이 확연히 대비되어 한 바구니에 두 계절을 담고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어마어마한 분화구 안에 겨울과 봄이 함께 담겨 있는 것 같아."

"살아서는 굼부리의 숨결을 느끼고, 죽어서는 억새의 품에 안기셨으니... 삶과 죽음이 이토록 아름답게 포개어지는 곳이 또 있을까 싶네."

큰사진보기 ▲은빛 억새와 정갈한 숲의 조화. 구상나무의 생명력이 오래도록 지속되길 빌어본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어머, 저 소리 들었어? 전설에 나오는 그 하얀 사슴일까?"

큰사진보기 ▲태고의 사랑 이야기를 담은 안내판. 이곳을 관광지가 아닌 신화의 땅으로 느끼게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲구상나무 숲을 지키는 백록 동상. 마치 금방이라도 숲속으로 뛰어 들어갈 듯 생생하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

[산굼부리 관람 안내]

위치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 768

이용시간 : 3월~10월: 09:00~18:40, 11월~2월 : 09:00~17:40

입장료 : 성인 7000원 / 청소년·어린이 6000원~4000원

경로(만 65세 이상) 5000원 (신분증 지참 시 할인)

제주에는 360여 개의 오름이 있다. 대부분 동네 뒷산처럼 부드러운 능선을 가진 화산체다. 그런데 이름부터 고개를 갸웃하게 만드는 오름이 하나 있다. 바로 '산굼부리'다.산굼부리의 첫인상은 웅장함 그 자체다. 매표소를 지나자마자 나타나는 검은 현무암 돌성은 마치 고대 요새의 입구처럼 견고하게 서 있다. 투박하고도 위엄 있는 돌문을 통과해 탁 트인 산책로에 들어서자, 옆에서 걷던 아내가 참았던 감탄사를 터뜨렸다.아내의 말대로였다. 봄의 시작에도 산굼부리 억새는 여전히 주인공이었다. 바람이 한 번 휘몰아칠 때마다 드넓은 억새밭은 머리가 일제히 한 방향으로 누우며 거대한 은빛 파도를 만들어냈다. 서로의 몸을 부비며 내는 '사각사각' 소리는 세상 어디에서도 들어본 적 없는 자연의 오케스트라였다.완만한 억새길을 따라 산굼부리 가장 높은 곳인 정상 전망대에 올라섰다. 그곳에서 바라보는 풍경은 그야말로 가슴을 뻥 뚫어주는 파노라마의 향연이었다.고개를 돌리는 곳마다 제주 동쪽 오름들이 올록볼록 등성이를 맞대고 줄달음 치고 있었다. 우리는 두 팔 벌리며 제주가 정말 한눈에 다 들어오는 것 같다며 아이처럼 좋아했다. 시선을 다시 발밑으로 돌리면, 푹 꺼진 분화구가 어마어마한 위용으로 입을 벌리고 있다.나의 비유에 아내도 고개를 끄덕이며 맞장구를 쳤다. 이곳은 지하 가스 폭발로 지표면이 주저앉아 형성된 세계적 희귀 지형 '평지화산(마르, Maar)'이다. 전망대에서 바라본 분화구 안쪽은 참 묘했다. 햇볕이 닿는 곳과 그렇지 않은 곳의 나무 색깔이 확연히 달랐다.우리는 그 신비로운 식생의 조화에 다시 한번 깊은 감탄사를 자아냈다. 자연이 빚어 놓은 거대한 천연 온실이자, 시간이 멈춘 식물 박물관 같았다. 서로 다른 환경이 한 바구니 안에 담겨 조화를 이루는 모습이 마치 우리네 삶의 모습과도 닮아 보여 한참을 내려다보았다.나는 아내에게 산굼부리에서 '산'이 '살아있다'는 뜻의 제주 옛말에서 왔다는 이야기를 들려주었다. 아내는 억새의 일렁임을 보며 "정말 이곳이 살아 움직이는 생명체 같다"며 고개를 끄덕였다.내려가는 길, 억새 사이로 검은 현무암을 쌓아 만든 제주 특유의 돌담 무덤(산담)들이 보인다. 은빛 억새가 일렁이는 그 한가운데, 검은 돌담에 둘러싸인 무덤들은 서늘하면서도 아늑해 보였다.아내의 말에서 삶과 죽음이 부드러운 경계 안에서 하나로 어우러짐을 느꼈다.발길을 옮겨 구상나무 숲길로 들어서자 정갈한 초록 향기가 코끝을 스쳤다. 나무들이 내뿜는 진한 피톤치드 덕분일까. 억새길을 걸으며 가빠졌던 숨이 금세 차분해지고 머릿속이 맑아졌다. 아내는 "숲의 숨결이 몸 안으로 들어오는 것 같다"며 깊은 들숨을 몰아쉬었다.하지만 이 싱그러운 숲에도 근심은 서려 있다. 기후 위기로 인해 한라산 구상나무들이 말라 죽어가고 있다는 소식이 들리는데, 마음 한구석이 무겁게 가라앉는다. 우리 고유종인 구상나무가 이 신비로운 숲에서 오래도록 자리를 지켜주길 간절히 바라는 마음으로 한 걸음 한 걸음을 내디뎠다.그때, 숲속 어딘가에서 '부스럭' 하는 소리가 들렸다.아내의 물음에 나는 이곳에 얽힌 한우소와 백록공주의 전설 이야기를 들려주었다. 설문대할망의 막내아들 한우소가 사냥꾼에게 쫓기던 흰 사슴을 구해줬는데, 알고 보니 그 사슴이 백록공주였다는 이야기. 인간 세상으로 내려온 공주와 한우소가 사랑을 맺고 정착한 곳이 바로 이 깊은 굼부리였다는 전설이다.푸른 숲을 배경으로 서 있는 하얀 사슴. 백록 동상은 마치 이 신비로운 평지화산을 지키는 영물 같았다. 우리는 신화 같은 풍경 앞에서 한참을 머물렀다. 이곳이 단순히 관광지가 아니라 태고의 신비와 사랑이 숨 쉬는 땅임을 깨닫는 순간이었다.대부분 제주 오름이 부드러운 '선'을 보여준다면, 산굼부리는 제주의 '속 깊은 마음'을 보여준다. 비록 보호를 위해 출입을 제한하고 있어 분화구 둘레를 다 돌지는 못했지만, 억새 물결과 깊은 굼부리까지 산굼부리는 우리에게 충분히 많은 이야기를 들려주었다.입장료가 전혀 아깝지 않은 시간이었다. 그 정당한 대가는 위대한 자연의 반전을 미래 세대에게 온전히 물려주기 위한 '보존의 약속'이기 때문이다. 내려오는 길, 아내의 옷자락에 스치는 억새의 사각거림이 마치 산굼부리가 우리에게 건네는 마지막 인사처럼 귓가에 남았다.