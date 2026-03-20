서울시 환경공무관 '한마음축제'에 정관계 인사 총출동

큰사진보기 ▲한마음축제오세훈 시장, 정청래 대표, 정원오-김영배-전현희 서울시장 예비 후보 등 정관계 인사들이 대거 참석했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한마음축제19일 서울 강남구 잠실학생체육관에서 열린 '2026년 서울특별시 환경공무관 한마음축제'이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

서울특별시 25개구의 환경을 담당하는 2500여 명의 청소노동자들이 모인 '한마음축제'에 서울시장, 서울시의회 의장, 더불어민주당 당대표와 국회의원, 서울시장 후보, 서울시교육감 등이 총출동해 눈길을 끌었다.서울특별시시청노동조합(서울시청노조, 위원장 주성준) 주최로 19일 오전 서울 강남구 잠실학생체육관에서 열린 '2026년 서울특별시 환경공무관 한마음축제'에는 청소노동자들을 비롯해 연대노조 대표자, 정관계인사 등 5000여 명이 모였다.이날 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원, 고민정 의원, 서영교 의원, 정원오·김영배·전현희 등 민주당 서울시장 예비후보, 정근식 서울시교육감 등 정관계 인사들이 대거 참여했다. 우원식 국회의장, 박준희 관악구청장 등은 영상을 통해 축하 인사를 전했다. 이외에도 연대노조 대표자, 구청장 후보, 서울시의원 후보 등도 참석했다.행사를 주최한 서울시청노조는 ▲정년환원 ▲정년연장 ▲정원 확보 ▲통상임금 부제소합의 이행 ▲특별교부금 지급 등을 촉구하기도 했다.대회사를 한 주성준 서울시청노조 위원장은 "박원순 서울시장 재직 때인 지난 2019년 코로나로 인해 잠시 멈췄던 한마음축제가 6년 만에 다시 개최됐다"며 "오늘 행사를 축하하기 위해 참석한 많은 내외빈들에게 감사드린다"고 말했다.이어 "IMF시절 선배 동지들이 스스로 반환했던 정년은 이제 환원돼야 한다. 또한 정년연장도 하루 빨리 되길 바란다"며 "통상임금 부제소합의 이후 위축됐던 노사관계 역시 다시 정상화돼야 한다"고 말했다.축사를 한 김기철 한국노총 서울지역본부 의장은 "정치권에서 서울을 맑고 깨끗하게 만들고 있는 우리 한경 공무관 여러분을 위해 많은 도움을 주셨으면 한다"며 "말뿐이고 실천이 없이 잡초만 만들지 마시라"고 당부했다.축사를 한 오세훈 서울시장은 "여러분의 근무환경이 너무 열악하고 힘든 것, 잘 알고 있다. 여러분이 좀더 안전하게 조금 더 편리하게 업무를 보실 수 있게 계속해 잘 챙겨나가도록 하겠다"며 "정년 환원, 통상임금 포함한 임금체계 개편 등을 비롯한 현안들을 가슴에 품고 가서 잘 챙기겠다"고 말했다.정청래 민주당 대표는 "'특별한 희생에는 특별한 보상을 하라' 이것이 이재명 대통령의 국정철학이고, 그것을 잘 받들어 여러분의 처우개선에 앞장 서겠다"며 "정년환원, 정년연장 등의 현안은 집권 여당의 당대표로서, 정부와 함께 어떻게 하면 하루라도 빨리 해결할 수 있을지를 고민하고, 문제해결을 할 수 있도록 노력하겠다는 약속을 드린다"고 말했다.오전 1부 행사 내빈소개 및 대회사, 축하 인사에 이어 오후 2부 행사에서는 화합의 장을 주제로 축하 공연이 열렸다.행사에서는 시청노조 지부별 공연과 래빗오얼폭스, 지원이 등 가수들의 노래 공연이 펼쳐졌고 경품 행사도 이어졌다.서울시청노조는 지난 1962년 11월, 서울시 산하 청소-수도-위생-건설 제관 등에 일하는 노동자이 모여 한국노총 산업별 노조로 창립했다. 1981년 노동법 개정으로 산업별 체계에서 기업별 체계로 조직이 개편되면서 25개 지부체계가 확립됐다. 초대 박창진 지부장(위원장)에 이어 현재 31대 주성준 위원장이 조직을 이끌고 있다.