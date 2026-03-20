이 대통령, '160조 비자금' 가짜뉴스에 "악질적인 마타도어"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 공유한 한준호 의원의 X 게시글, 전한길씨 방송 내용을 갈무리한 이미지가 포함됐다. ⓒ X 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲문재인 대통령이 1조 원짜리 자기앞수표 20장과 금괴 200톤을 보유하고 있다며 1인 시위를 하는 모습 ⓒ 온라인커뮤니티 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

최근 극우 성향 유튜버 전한길씨 방송에서 이재명 대통령을 겨냥한 상식 밖의 주장이 제기됐습니다. 전직 안기부 공작관이라고 주장하는 게스트 최아무개씨가 이 대통령이 막대한 비자금을 조성하고 국가 핵심 기밀을 해외로 빼돌렸다는 의혹을 제기한 것입니다.최씨는 해당 방송에서 "그 돈이 이미 지금 한 160조 원 정도를 뺐다"라며 "싱가포르로 갈 때 그 160조가 넘어가는 금액을 담았다"라고 주장했습니다. 이어 "KF-21 비행기, K2 흑표전차, K9 자주포, 천궁, 비궁, 천무 등 각종 무기에 대한 재원이나 설계도, 소스 코드를 다 담아서 싱가포르에서 전달이 됐다"라며 "싱가포르에 나가 있는 미국 공작관들이 그걸 다 파악했다"고 말했습니다.의혹 제기에는 신뢰할 만한 근거가 뒷받침돼야 합니다. 해당 영상에서는 160조 원이라는 거액의 자금 흐름이나 군사 기밀 유출에 대한 어떠한 물증도 제시하지 못했습니다.전한길 측에서도 이러한 주장이 가져올 파장을 의식한 듯 보입니다. 전씨는 방송 중 "우리 최 선생님 나올 때마다 오늘도 그 핵폭탄급 주제라서, 이 최 선생님의 말씀은 전한길 뉴스의 입장과는 별개죠. 그렇죠"라고 선을 그었습니다.이에 대해 여권은 즉각 강력한 법적 대응을 예고했습니다. 한준호 더불어민주당 의원은 19일 자신의 X(옛 트위터)를 통해 "해외 비자금이라니 어처구니없다"라며 "대통령님을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다"라고 비판했습니다.한 의원은 "전 안기부 공작관이라는 최씨와 전한길씨, 그냥 넘어가지 않겠다"라며 "수사기관은 즉시 확인해달라. 저도 할 수 있는 모든 조치를 취하겠다"고 밝혔습니다.이재명 대통령 역시 한 의원의 게시물을 공유하며 불쾌감을 감추지 않았습니다. 이 대통령은 "비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출이라니 정말 한심하고 악질적인 마타도어"라며 "엄중하게 단죄해야 될 일이다"라고 강조했습니다.이러한 허위 주장은 이번이 처음이 아닙니다. 과거 문재인 전 대통령 재임 시절과 대선 후보 시절에도 이와 비슷한, 도저히 납득하기 힘든 가짜뉴스가 유포된 바 있습니다. 바로 '문재인 금괴 200톤, 비자금 20조 원 보유설'입니다.당시 일부 극우 세력은 문 전 대통령이 1조 원짜리 자기앞수표 20장과 금괴 200톤을 비자금으로 숨겨두고 있다고 주장하며 1인 시위까지 벌였습니다. 하지만 당시 대한민국의 별단예금(자기앞수표 발행 기준) 총액이 20조 원 남짓이었고, 한국은행의 전체 금 보유량이 104톤가량이었음을 감안하면 이는 국가 경제 지표조차 무시한 터무니없는 소설이었습니다.이러한 주장을 단순히 가짜뉴스나 망상이라고 웃어넘길 수 없는 이유가 있습니다. 2012년부터 떠돌던 '문재인 금괴설'을 실제로 믿은 한 남성이 2015년 12월 30일 부산 사상구에 있는 당시 문재인 대표 지역구 사무실에 흉기를 들고 난입해 인질극을 벌인 충격적인 사건이 있었기 때문입니다.이번 이재명 대통령을 향한 '비자금 160조 원 및 군사기밀 유출설' 역시 과거의 금괴 괴담과 그 궤를 같이하고 있습니다. 160조 원이라는 천문학적인 금액의 현금 흐름이나, 국가 최고 등급의 보안을 요구하는 핵심 무기 체계의 설계도가 통째로 넘어갔다는 주장은 기본적인 팩트체크조차 거치지 않은 일방적인 주장에 불과합니다.상식적으로 도저히 불가능한 수치와 상황임에도 불구하고, 이를 진실인 양 방송하고 유포하는 행위가 반복되고 있습니다. 진영 논리에 갇혀 허위 사실을 무비판적으로 수용하는 사회적 병폐가 또다시 수면 위로 드러난 셈입니다. 이제는 이념 대결을 넘어 상식의 잣대로 가짜뉴스를 걸러내고, 악의적인 흑색선전에 대해서는 그에 합당한 엄중한 법적 책임이 뒤따라야 할 것입니다.