아이들이 꼽은, 학원이 학교보다 '경쟁력' 높은 이유

큰사진보기 ▲교내 스마트 기기 사용 논쟁은 끊이지 않는다. ⓒ johnsmithphotography on Unsplash 관련사진보기

"스마트 기기 사용을 허락해 주세요."

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"방과 후 시간까지 스마트 기기 사용을 제한하는 건 부당해요."

"교내에서 스마트 기기를 사용할 수 없도록 한 건데 뭐가 문제라는 거지?"

큰사진보기 ▲새학기가 시작되자마자 또다시 교내 스마트폰 사용 문제를 두고 갈등이 벌어지고 있다. 해마다 그래왔던 거라 새삼스럽진 않지만, 올해는 몇몇 교사들이 아예 공식적인 학교 행사로 올려 놓았다. 스마트 기기에 '목숨 건' 아이들이 공론장에서 어떤 모습을 보일지 사뭇 궁금하다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"스마트 기기를 적극 활용하는 학원과 금기시하는 학교가 경쟁이 되겠어요?"

새 학기 들어 어느 정도 예견된 거지만, 다시 학생자치회까지 합세하여 목소리를 키우고 있다. 보충 학습 용도로 사용하겠다는 건데, 일괄 제한하는 건 온당치 않다는 주장이다. 아이들이 강조하는 보충 학습이란 사교육 등에서 제공하는 인터넷 강의를 수강하겠다는 뜻이다.현재 전국 대부분의 학교에서 일과 중 스마트 기기 사용을 제한하고 있다. 2025년 여름 교내 스마트 기기 사용을 제한하는 내용을 골자로 한 초중등교육법 개정안이 국회를 통과하면서 올해부턴 보편화하는 모양새다. 해당 개정안은 새 학기가 시작된 지난 1일부터 전격 시행됐다.개정안에는 수업 시간 외에도 학생의 학습권 보호 및 정서 안정을 위해 교내에서의 스마트 기기 사용과 소지를 제한할 수 있다는 내용도 삽입됐다. 상위법에 따라 2025년 하반기부터 학교마다 규정의 개정이 뒤따랐다. 스마트 기기에 길들여진 아이들의 반발은 불가피한 상황이었다.이번엔 방과 후인 오후 4시 반 이후에 교내에서 사용할 수 있는지를 두고 언쟁이 일었다. 하교 후에 사용하는 거야 제한하기는커녕 확인할 수조차 없지만, 학교에 그대로 남아 공부하는 아이들의 사정이 문제가 됐다. 지방의 경우엔 야간에 교실을 개방하는 학교가 드물지 않다.지금도 '야간자율학습(야자)'이라 불리지만, 과거의 관행처럼 강압적으로 야자에 참여하라고 종용하는 학교는 없다. 그랬다간 민원이 빗발쳐 학교가 감당할 수조차 없다. 학교도 공공시설이니만큼 아이들과 보호자의 요청에 따라 학습 공간으로 활용하도록 하는 나름의 배려다.개정안의 문구를 두고 첨예하게 대립하는 양상이다. 아이들은 '일과 중'에만 제한할 수 있다고 해석하며, 특히 '학습권 보호'라는 법의 취지를 강조한다. 반면, 교사들은 '교내에서'라는 장소에 방점을 찍고, 스마트 기기 사용이 학습권을 침해한다는 게 보편적 상식이라고 반박한다.기실 아이들 사이에서도 주장이 엇갈린다. 야자 시간에 인터넷 강의 시청과 학습 자료 검색을 위해 스마트 기기가 꼭 필요하다는 아이도 있고, 스마트 기기를 켜놓고 딴짓하는 아이 때문에 집중하는 데 방해가 된다는 경우도 많다. 학습권 보호와 침해를 두고 전혀 상반된 입장이다.2025년 학생자치회에선 학교생활 규정의 개정을 앞두고 스마트 기기가 공부에 방해가 된다는 주장이 많았다면, 올해는 공부하는 데 필요하다는 목소리가 더 커진 듯하다. 조만간 규정의 재개정을 위해 다시 아이들의 의견을 수렴할 계획인데, 그 결과가 뒤바뀔 가능성이 커 보인다.물론, 규정의 개정에 학생자치회의 의견만 반영되는 건 아니다. 교육의 주체인 교사와 보호자들의 생각을 두루 고려해야 하고, 추진 과정에서 토론과 설득 과정도 거쳐야 한다. 예년의 경우를 미루어 보건대, 아이들의 주장이 어느 한쪽으로 쏠리지 않으면 개정이 쉽지만은 않다.노파심에 전제해 둘 게 있다. 스마트 기기의 사용을 악마화할 필요는 없다. 선용한다면 교육적 효과를 높이는 데 그만한 도구는 없다. 스마트 기기 덕분에 두꺼운 사전과 참고서가 사라졌고, 공책이나 연습장 대신 활용하는 아이도 많다. 어느덧 학습용 'e-북'이 대세가 됐다.그러나 스마트 기기를 학습용으로 사용하는 아이들이 훨씬 적은 게 현실이다. '칼이 요리사에게는 맛있는 음식을 만드는 도구가 되지만, 네 살짜리 아이의 손에 쥐여주면 흉기가 된다.' 식상한 표현일지언정, 요즘 아이들의 스마트 기기 사용에 대해 이보다 더 적실한 비유는 없다.몇 해 전까지만 해도, 필자가 근무하는 학교에서는 야자 시간 인터넷 강의 수강을 위한 스마트 기기 사용을 전면 허용했었다. 학교에선 도중에 끊김이 없도록 고사양의 무선 중계기로 교체하기까지 했다. 아이들에게 조건으로 내건 건, 반드시 이어폰을 사용해야 한다는 것뿐이었다.야자의 학습 분위기가 흐트러진 건 순식간이었다. 인터넷 강의를 듣겠다더니 SNS로 친구들과 시답잖은 대화를 나누는가 하면, 심지어 온라인 게임에 빠져 교사가 옆에 오는 줄도 모르는 경우도 흔했다. 음악을 감상하고 축구 하이라이트를 시청하는 등 교실은 요지경으로 변했다.되레 인터넷 강의를 듣는 아이가 시나브로 줄어들더니, 그들조차 딴짓하는 대열에 합류하기 시작했다. '악화가 양화를 구축한다'는 금언에 들어맞는 상황이었다. 딴짓하는 친구를 신고하라고도 하고, 교사가 관리하기 쉽도록 책상의 위치를 바꾸기도 했지만, 아무 소용이 없었다.급기야 아이들을 대변하던 학생자치회의 임원들조차 교내에서 스마트 기기 사용을 금지하도록 규정을 개정하는 데 동의했다. 일부에선 "자동차 사고가 난다고 해서, 자동차를 타지 못하게 하는 건 말이 안 된다"며 저항했지만, 악용하는 아이들이 많아지면서 설득력을 잃었다. 그렇게 논란은 마무리됐다.그러나 스마트 기기 사용을 두고 벌이는 소동은 '죽지도 않고 찾아오는 각설이 마냥' 또다시 반복됐다. 입학하자마자 신입생들이 맨 먼저 질문하는 게 스마트 기기 사용 문제였다. 올해는 개정안 덕분에 나아진 면도 있지만, 스마트 기기에 '목숨 건' 분위기는 별반 다르지 않다.다시 똑같은 답변을 준비해야 하고, 토론을 벌여야 하며, 학생자치회의 요구가 있다면 설문조사도 실시해야 한다. 선배들이 합의한 규정을 무조건 준수해야 한다는 건 온당치 않다는 신입생들의 요구를 대놓고 무지를 순 없다. 하여 올해도 '다람쥐 쳇바퀴'를 돌릴 수밖에 없다.올해는 몇몇 교사들의 주도로 아예 공개 토론의 자리가 마련됐다. 토론에 앞서 참고할 만한 도서까지 제시하여 양측의 논거가 명확한 수준 높은 찬반 토론이 이루어지도록 했다. 게시판에 공고되자마자 아이들의 설왕설래가 이어지고 있어 시작도 전인데 그 결과가 궁금해진다.애초 개정안 조항의 해석을 두고 시작된 갈등이지만, 정작 교육적으로 따져볼 건 따로 있다. 인터넷 강의에 연연하고 AI를 교과서 삼는 요즘 아이들의 공부법에 대해 진지하게 성찰해 보면 좋겠다. 교실 수업은 뒷전이고 교과서로 예습, 복습하는 걸 어려워하는 분위기가 역력해서다.'공부는 학원에서 하고, 학교에선 모자란 잠을 벌충하는' 현실이 어제오늘의 일은 아니라지만, 스마트 기기의 자유로운 사용이 이를 더욱 부추기고 있다. 듣자니까, 학원마다 복습용으로 별도의 인터넷 강의까지 제공하고 있다고 한다. 학교 수업은 천덕꾸러기 신세로 전락한 셈이다.학교는 기껏해야 학원에서 공부한 내용을 평가하고 기록하는 곳으로 여긴다. 학교에서 한 줄로 세워진 석차와 등급은 수강생 모집을 위한 학원의 홍보 자료로 활용되면서, 둘 사이에 '갑을 관계' 같은 '공생 관계'가 형성된다. 이럴진대 학교에서 공부 습관을 형성하는 건 이미 불가능한 과제가 됐다.과거 스마트 기기 사용을 전면 허용했을 때 아이들의 책가방엔 교과서 대신 학원 교재와 태블릿피시 등의 스마트 기기가 들어 있었다. 학원 교재가 PDF 파일로 된 경우가 많아선지 책가방 없이 달랑 스마트 기기만 들고 오는 아이도 적지 않았다. 구태여 교과서를 왜 사는지 모르겠다는 볼멘소리까지 나왔다.지금도 대면 수업과 교과서가 교육 활동의 기본이라고 말하면, 대번 '꼰대스럽다'고 응수한다. 모든 게 AI로 통하는 시대에 고지식하고 케케묵은 발상이라는 거다. '레트로'가 유행하면서 종이책이 잠시 관심을 끌었을 뿐, 공부할 땐 태블릿피시와 PDF 파일이 '국룰'이라고 말한다.종이책 읽는 걸 번거로워하고 스마트 기기 없이는 아무것도 할 수 없는 '신인류'와의 소통은 그토록 어렵다. 흡사 예능 프로그램 같은 인터넷 강의에 길든 아이들에게 교실 수업은 졸음만 쏟아지는 '극기 훈련'의 시간이다. 학교보다 학원의 '경쟁력'이 높은 이유를 이렇게 설명하는 한 아이 앞에서 할 말을 잃었다.