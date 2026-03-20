현역 시의원이 스스로 3선 도전 접은 이유는?

큰사진보기 ▲지난 18일, 당진시의회 의원 사무실에서 만난 조상연 의원은 지난 8년간 쌓아온 의정자료와 회의록이 정리된 파일이 놓여 있었다. 무엇보다 자신이 이룬 성과보다, 스스로 내려놓기로 한 선택과 그 이유를 먼저 이야기했다. 지금 이 자리에서 물러나는 것이 정치인으로서의 책임을 다하는 길이라고 설명하면서, 남은 임기 동안에도 시민과 의회의 권리를 지키고 과제를 마무리하겠다는 의지를 담담하게 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"더 잘할 수 있을지 확신이 없었다."

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- 자기소개 및 정치 여정을 말씀해달라.

- 불출마 결정을 둘러싸고 다양한 해석이 나오고 있습니다. 어떤 고민 끝에 내린 결정이며, 개인의 정치 여정에서 어떤 의미를 갖는지 설명해주세요.

- 최근 지방정치에서는 세대교체와 신뢰 회복이 중요합니다. 유권자는 후보를 어떤 기준으로 선택해야 하나요?

가장 보람을 느낀 성과와 기억에 남는 정책은 무엇일까요?

- 아직 해결되지 못한 과제와 당진이 직면한 가장 시급한 문제는 무엇이라고 보시나요?

- 불출마 이후 어떤 방식으로 지역사회에 기여할 계획이신지, 또 정치에 도전하는 청년들에게 조언을 해주신다면요.

충남 당진시의회 더불어민주당 조상연 의원이 불출마를 선언했다. 현역 시의원 가운데 스스로 3선 도전을 접은 첫 사례다. 정치권 안팎에서는 낙선 가능성, 세대교체, 내부 경쟁 등 다양한 해석이 뒤따랐지만, 그의 설명은 분명했다.조 의원은 이미 재선에 도전하던 시점에 '이번이 마지막 의정활동'이라는 기준을 세웠고, 지난해 12월 더불어민주당에 비공식적으로 불출마 의사를 전달했다. 이어 공천 접수 마감일인 1월 23일까지 신청서를 제출하지 않았고, 공천 접수 종료 다음 날인 1월 24일 기자회견을 통해 공식 입장을 밝힌 것으로 지역 언론에 전해졌다. 남은 임기 운영에 미칠 영향을 최소화하기 위한 판단에 따른 결정이라는 설명이다.의정활동 전반에 걸친 이러한 과정은 통상적인 정치 문법과는 결이 다르다. 선거의 유불리를 따지기보다 '언제까지 할 것인가'를 먼저 정해두고, 그 기준에 따라 움직였다는 점에서다. 지방정치가 그동안 '얼마나 더 할 수 있는가'를 중심으로 작동해 왔다면, 조상연 의원의 선택은 '어디서 멈출 것인가'라는 질문을 전면에 끌어올린 사례에 가깝다.또한 성과와 확장의 논리로 평가받아 온 정치에서 스스로 역할의 경계를 설정하고 물러나는 일은 흔치 않다. 더구나 현역이라는 위치에서 가능한 선택지를 내려놓았다는 점에서, 이번 결정은 개인의 거취를 넘어 정치의 기준에 관한 문제를 환기한다.정치는 종종 더 많은 것을 확보하는 능력으로 평가되지만, 그 이면에는 권한을 언제까지 행사할 것인가에 대한 판단이 함께 요구된다. 조상연 의원의 불출마 선언은 바로 그 지점에서, 지방정치가 오랫동안 미뤄왔던 질문을 비교적 선명하게 드러내고 있었다.기자는 지난 18일 당진시의회 의원 사무실에서 만나, 초선 당선 이후 재선까지 이어진 8년의 의정활동 전반을 들어봤다. 정치적 관점에서 이어진 대화의 무게는 성과의 나열보다 '무엇을 내려놓을 것인가'에 더 오래 머물렀다.조 의원은 자신이 이룬 것보다 스스로 멈추기로 한 이유를 먼저 이야기했다. 왜 지금 이 자리에서 물러나야 한다고 판단했는지, 그리고 그런 결정이 정치인으로서 어떤 책임의 방식인지에 대해 담담하게 풀어냈다."저는 원래 시민운동가였습니다. 1985년 봄, 고등학교 동창들과 함께 '꿈회'를 만들고 어린이날 행사를 기획하며 수년간 순수한 봉사 활동을 이어갔습니다. 하지만 그런 과정에서 처음으로 기성세대가 보여주는 불공정과 갑질을 경험했습니다.어린이 행사조차 제대로 지원하지 않으면서 성과를 자기 치적으로 삼는 모습을 보면서 큰 충격을 받았죠. 그때 저는 마음속으로 다짐했습니다. '억울한 사람이 없는 세상을 만들겠다.' 이 다짐은 이후 평생의 목표가 되었고, 제가 참여한 시민단체 활동의 핵심 비전으로 자리 잡았습니다."이후 결혼과 함께 잠시 시민운동을 떠나 5년의 직장생활과 10년간의 자영업을 경험했다. 그러나 시민들의 목소리를 듣고, 사회적 약자를 위해 일하겠다는 초심은 사라지지 않았다. 결국 '당진참여연대'라는 시민단체에 다시 합류해 '억울한 사람이 없는 세상'을 위한 활동에 전념했다.사실 시민운동만으로는 세상을 바꾸는 데 한계가 있다고 느낄 즈음, 아내의 권유가 있었습니다. '당신이 꿈꾸는 세상을 안정적으로 만들려면 시의원이 되어야 하지 않겠냐'고요. 가족과 시민을 위한 길이기도 하다는 말에 용기를 얻어 출마를 결심했습니다.첫 도전에서는 낙선했지만, 4년 뒤 재도전하여 당진시의원이 되었을 때 시민들에게 약속했습니다. 제 평생의 목표를 그대로 담아 사회적 약자도 행복한 당진을 실현하겠다고. 그렇게 시작된 8년의 의정활동은 쉽지 않았지만, 시민의 약자 입장에서 의정과 시정을 바라보며, 수많은 자료와 현장의 목소리를 받아들여 '억울한 사람이 없는 세상'을 위해 고민했습니다.정치인은 권력을 누리는 자리가 아니라, 시민의 삶을 지키고 정의를 세우는 자리라는 신념을 잃지 않으려 노력했습니다. 제 개인적인 정치 여정은 시민운동에서 시작해 시의원의 역할로 이어진 같은 목표의 연장선이라고 말씀드릴 수 있습니다.""사실 갑자기 내린 결정이 아닙니다. 4년 전 재선을 준비할 때부터 스스로에게 계속 물어봤습니다. '다시 4년을 한다면 정말 신명 나게 일할 수 있을까?' 이미 그때 확신이 서지 않았습니다. 그래서 재선이 된다면 마무리하겠다고 마음을 정했죠.작년 12월에는 당에도 비공식적으로 제 뜻을 전달했습니다. 새로운 후보를 잘 찾아달라고 부탁했고, 공천 접수 마감일까지 서류를 일부러 제출하지 않았습니다. 정치적으로 계산해서 움직인 것이 아니라 제 기준에 맞게 행동한 것입니다. 불출마 선언 시점도 고민이 많았습니다. 너무 일찍 밝히면 레임덕이 올 수 있다고 봤습니다. 남은 임기 동안 해야 할 일들을 끝까지 책임지는 것이 더 중요하다고 판단했습니다.무엇보다 의원사업비를 투명하게 공개하려 한 것도, 누군가를 의식한 것이 아니라 제도를 만들고 선례를 남기고 싶었기 때문입니다. 저는 정치인이 되기 위해 시민운동을 한 사람이 아닙니다. 시민운동에서 한계를 느꼈고, 제도 안에서 바꿔야겠다고 생각했습니다. 그 판단이 지금까지 이어진 것입니다.""지방의회를 보면 의원들이 충분히 공부하지 않는 경우가 많습니다. 의지가 부족해서가 아니라 실력이 따라가지 못하는 경우입니다. 행정이 올린 안건을 제대로 분석하거나 수정하기보다는, 갈등을 피하려는 분위기 속에서 원안 그대로 통과되는 경우가 많죠. 예산도 크게 다르지 않습니다. 결국 '원안 통과 정치'가 반복되고, 지방의회의 본래 역할인 견제와 감시가 제대로 작동하지 않습니다.제가 의정 활동을 하면서 가장 크게 느낀 문제는 '정보의 독점'이었습니다. 행정도, 의회도, 이해관계 집단도 모두 정보를 쥐고 있으려 합니다. 시민에게 충분히 공개되지 않기 때문에, 시민은 판단할 기회를 잃게 됩니다.정당은 단순히 후보를 공천하는 조직에 머물러서는 안 됩니다. 시민에게 시정과 의정 정보를 전달하고, 예산안과 조례를 시민에게 설명하며 공청회를 통해 의견을 수렴하는 구조를 만들어야 합니다.정치는 결국 사람의 문제이기도 합니다. 유권자들은 후보의 도덕성과 논리력을 반드시 살펴야 합니다. 조리 있게 말이 이어지는지, 생각이 정리되어 있는지를 보면 준비 정도를 판단할 수 있습니다. 겉으로는 화려한 표현을 쓰지만, 정작 내용이 없는 경우도 많습니다. 말은 사고의 결과이기 때문입니다.""8년 동안 예산과 결산을 들여다보며 관행처럼 반복된 문제들을 하나씩 짚어냈습니다. 특히 이자 17억 수익 누락 문제를 바로잡은 일은 단순히 금액 환수가 아니라, 행정이 기본을 얼마나 충실히 지키는지 점검하는 과정이었습니다. 무엇보다 중요한 것은 일회성 개선이 아니라, 같은 문제가 반복되지 않도록 제도로 정착시키는 일이었죠. 이러한 문제의식은 자연스럽게 정책과 제도 개선으로 이어졌습니다.농업기술센터의 농기계 보험 가입 실태를 전면적으로 점검하여 과도하게 지출되던 예산을 줄였습니다. 또한, 공동주택 경비노동자 보호 조례를 통해, CCTV 도입으로 경비노동자의 일자리가 사라지더라도 당일 해고가 발생하지 않도록 최소 1년 전에 사전 고지를 의무화했습니다. 이는 현장에서 일하는 노동자의 기본권을 지키기 위한 최소한의 장치라고 판단했습니다.교육과 복지 분야에서도 같은 방향을 유지했습니다. 장애통합 어린이집(하람·다윗)에는 순회 언어치료사를 도입하여 현장에서 실제로 필요한 지원이 이루어지도록 했고, 이를 점차 확대했습니다. 학교급식의 경우 기존 농협 위탁 구조에서 당진시 직영 체계로 전환하는 데에도 역할을 했습니다.2021년에는 당시 김홍장 전 시장과 함께 이러한 정책을 추진했으며, 이는 전국적으로도 이례적인 사례로 평가되었고, 공공성을 강화하는 중요한 계기가 되었다고 생각합니다. 무엇보다 갈등이 첨예했던 현안에서도 원칙을 지키려 노력했습니다.장마로 인해 유치원 시설이 더 이상 사용 불가능하게 되면서 발생한 용현유치원 문제에서는 학부모와 행정 간 갈등이 극단으로 치달았습니다. 어느 한쪽의 입장만을 대변하기보다 양측의 목소리를 충분히 듣고 조정하는 과정이 필요하다고 판단했죠. 시간이 걸리더라도 대화를 통해 해법을 찾아야 한다고 보고, 직접 중재 역할을 맡아 갈등을 풀어냈습니다.대덕초 후문 통학로 문제도 비슷했습니다. 아이들이 좁고 위험한 길을 돌아서 통학해야 하는 상황을 직접 확인하고, 관계 부서와 협의를 거쳐 경사로를 포함한 안전한 보행로를 확보했습니다. 약 2km 구간의 통학로를 보다 안전하게 개선한 일은 단순한 이동 환경 정비를 넘어, 초등학생뿐 아니라 지역 주민의 일상과 직결된 문제를 해결했다는 점에서 의미가 있습니다.결국 제가 의정 활동에서 가장 중요하게 여긴 기준은 '얼마나 많은 일을 했는가'가 아니라 '제도가 실제로 작동하고 있는가'였습니다. 조례를 100개 가까이 만들었지만, 숫자 자체가 본질은 아닙니다. 가장 중요한 것은 조례가 현장에서 살아 움직이며 지속될 수 있는 기반을 마련하는 것입니다. 저는 이것이 의정 활동의 핵심이자 반드시 지켜야 할 본질이라고 생각합니다.""당진이 직면한 가장 시급한 과제는 '재난 대응'입니다. 그중에서도 특히 침수 피해에 대한 사후 대책이 여전히 모호합니다. 저는 8년 동안 시의원으로 활동하면서 새벽 4시에 일어나 비옷을 입고 당진천을 순찰하며 현장의 심각성을 직접 체감해 왔습니다. 그러나 근본적인 해결책은 아직 요원하며, 이러한 상황이 올해 7월에도 반복될 수 있다는 점이 가장 큰 우려입니다. 토목 중심의 대응만으로는 한계가 명확하기 때문에, 재난 대응은 지금 당장 가장 시급하게 해결해야 할 과제입니다.또한 행정 전반에 깔린 구조적 문제도 지적하고 싶습니다. 현재 행정은 여전히 편의 중심으로 운영되고 있으며, 정보 공개 역시 충분하다고 보기 어렵습니다. 당진시에는 다양한 위원회와 센터가 존재하지만, 구성 과정조차 시민에게 제대로 알려지지 않는 경우가 많습니다. 주민에게 권한을 위임한다고 하면서도, 그 과정이 얼마나 투명하게 공개되는지에 대한 근본적인 질문이 필요합니다. 특히 주민참여가 형식에 그치고 있는 현실은 문제로 남아 있습니다.예산 역시 편성 이전 단계부터 시민과 충분히 논의되어야 하지만, 실제로는 이미 결정된 이후 형식적으로 의견을 수렴하는 경우가 많습니다. 건축이나 예산 관련 각종 시민위원회도 본래 취지에 맞게 운영되고 있는지 점검이 필요합니다. 위원회 구성부터 실질적인 공개모집을 통해 시민에게 문을 열고, 정책과 예산이 만들어지기 이전 단계부터 함께 논의하는 구조로 전환해야 합니다.지금처럼 정보 공개가 충분하지 않은 상태에서는 주민참여의 본래 의미가 제대로 작동하기 어렵습니다. 이러한 현실의 배경에는 행정 편의주의가 자리하고 있습니다. 공무원 입장에서는 정보가 공개될수록 절차가 복잡해지고 업무 부담이 늘어날 수 있지만, 불편을 이유로 시민의 알 권리가 제한되어서는 안 됩니다. 현재 의회의 구조는 시민이 알아야 할 정보를 충분히 공유하지 않는 방향으로 작동하고 있으며, 이는 결국 주민참여의 기반을 약화시키는 요인이 됩니다.무엇보다 산업과 인구 문제에 대해서는 다른 시각이 필요합니다. 인구 감소나 산업 구조 변화는 단순히 해결해야 할 대상이라기보다, 우리가 적응해 나가야 할 변화입니다. 그 속에서 더 중요한 것은 시민의 삶을 어떻게 지켜낼 것인가입니다. 정책의 방향도 단순한 '확대'보다 '적응'과 '지속 가능성'에 맞춰야 한다고 생각합니다.""앞으로도 지역사회와의 관계는 계속 이어갈 생각입니다. 다만 전면에 나서기보다, 그동안의 의정 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 후배 정치인들이 보다 안정적으로 의정 활동을 이어갈 수 있도록 돕는 역할에 집중하려 합니다. 의회의 역량은 개인의 힘만으로 완성되는 것이 아니라, 경험과 지식의 축적을 통해 형성된다고 믿습니다.정치를 시작하려는 청년들에게 가장 먼저 드리고 싶은 말씀은 '독서'입니다. 폭넓은 독서를 통해 사고의 깊이와 논리의 밀도를 갖추는 것이 정치의 기본이라고 생각합니다. 충분한 독서 없이 시작한 정치는 현실의 복잡한 문제를 온전히 감당하기 어렵고, 변화하는 정세를 깊이 읽어내어 판단으로 연결하기도 쉽지 않습니다.정치는 단순히 무엇을 할 것인가를 선언하는 일이기도 하지만, 그에 앞서 무엇을 하지 않을 것인가에 대한 기준을 세우는 일이 더욱 중요합니다. 이러한 기준이 분명할 때 비로소 권한은 책임으로 작동하며, 정치 역시 방향을 잃지 않고 올바르게 기능할 수 있습니다."