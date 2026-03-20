'다시 돌아오길'... 가수 신재창 위해 동료들이 응원 콘서트

큰사진보기 ▲시노래 가수 신재창 쾌유기원 콘서트 '돌아오는 길' 포스터 ⓒ 시노래마을 관련사진보기

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시(詩)에 숨결을 불어 넣어 노래로 빚어내던 가수 신재창의 재기를 응원하는 특별한 무대가 마련된다. 문학동인 '시노래 마을'과 싱어 송라이터 이지상은 오는 4월 4일(토) 오후 5시, 서울 충무로에 위치한 '공간 하제'에서 투병 중인 후배 가수 신재창을 돕기 위한 콘서트 '돌아오는 길'을 개최한다.이번 공연의 주인공인 가수 신재창씨는 한국 현대시의 서정성을 대중적인 선율에 담아내며 시노래 보급에 앞장서온 아티스트다. 그는 신경림 시인의 '눈 온 아침', 천양희 시인의 '모래내 종점', 나태주 시인의 '사랑하는 마음 내게 있어도' 등 국내 대표 시인들의 작품을 노래로 만들어 발표하며, 문학과 음악의 가교 역할을 충실히 해왔다.특히 음반 활동에 그치지 않고 전국 각지의 문학관, 도서관, 학교 등을 다니며 독자들과 시로 소통하는 '시노래 콘서트'를 꾸준히 열어오며 시의 대중화에 힘써왔다. 그러나 지난 2023년, 예상치 못한 불의의 교통사고로 중상을 입은 뒤 현재까지도 병상에서 장기 재활 치료를 이어가고 있다.이러한 안타까운 소식을 접한 동료 선후배 예술인들이 그의 회복과 무대 복귀를 염원하며 뜻을 모아 이번 콘서트를 준비했다. 공연 타이틀인 '돌아오는 길'에는 신재창씨가 하루빨리 병실을 나서 다시금 팬들 곁으로 돌아오길 바라는 간절한 소망이 담겼다.이번 공연에는 기획자인 이지상씨를 비롯해 정진채, 허영택, 박경하 등 실력파 동료 가수들이 올라 신재창의 쾌유를 비는 진심 어린 노래를 선사할 예정이다. 또한 신재창씨와 함께 '시노래마을' 활동을 이어오며 시와 노래를 나누었던 정희성 시인을 비롯해 오봉옥, 이정록, 윤호, 류미야, 오성일 시인 등이 참여해 힘을 보탠다.주최 측은 "신재창의 노래는 늘 삶과 시의 아름다움을 진심으로 전하던 따뜻한 목소리였다"며 "그의 맑은 음악이 다시 무대 위에서 울려 퍼질 수 있도록 많은 분의 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.시를 사랑하는 이들과 음악 동료들이 함께 만드는 이번 응원 콘서트는 신재창 가수에게는 재활 의지를 북돋우고, 관객들에게는 시와 노래가 전하는 깊은 연대의 울림을 전하는 자리가 될 것으로 기대된다.