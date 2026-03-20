우리 밥상을 일구는 외국인 노동자, 이제 '농업 주체'로 세워야

큰사진보기 ▲구마모토가쿠엔대학 신명직 교수 ⓒ 신명직 관련사진보기

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- 원래 노동운동을 하셨는데, 지금의 로컬페어트레이드와는 어떻게 연결되나요?

- 공정무역과 만나게 된 계기가 궁금합니다.

- 2023년부터 본격적으로 준비하셨는데, 어떤 과정을 거쳐 론칭에 이르게 되었나요?

큰사진보기 ▲15년간 이어온 네팔 공정무역커피 '위드(WITH) 히말라야의 향기' ⓒ 신명직 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 구마모토에서 열린 '로컬 페어트레이드 직거래 장터' 홍보 포스터. 인도네시아·베트남·태국·캄보디아 등 외국인 노동자들이 일하는 농가와 외국 음식 파는 식당이 함께 참여했다. ⓒ 신명직 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 9월 '다문화 공생 농가 동영상 제작 캠프' 중 캄보디아 출신 농업 이주 노동자와 밭에서 함께 작업하는 모습 ⓒ 신명직 관련사진보기

- 구마모토 로컬페어트레이드의 기준과 유통 방식이 궁금합니다.

- 외국인 노동자들의 역량을 강화해 '후계자'로 키우겠다는 계획이 인상적입니다.

큰사진보기 ▲2024년 10월 제1회 로컬페어트레이드 직거래 장터에 참가한 인도네시아 할랄 식당 부스. 일본인과 외국인 손님이 함께 어울리고 있다. ⓒ 신명직 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

한국과 일본, 두 나라 농촌은 공통된 위기에 처해 있다. 고령화와 인구 감소로 농업 인력이 줄고 있으며, 그 빈자리를 외국인 노동자들이 채우고 있다. 그런데 이 외국인 노동자들은 우리 밥상을 책임지면서도 정작 '보이지 않는 존재'로 취급받곤 한다. 농가는 이들을 숨기려 하고, 사회는 외면하는 것이 현실이다.신명직 교수는 한국에서 노동운동 후 대학원을 거쳐 일본에 있는 구마모토가쿠엔대학에서 27년째 후학을 양성하는 학자이자 공정무역 활동가다. 그는 아시아 최초의 공정무역도시 구마모토에서 이 문제를 정면으로 돌파하는 실험을 하고 있다. 외국인 노동자를 고용하는 다문화 농가에서 생산한 농산품을 외국 음식을 파는 식당에 공급하는 유통망을 만들고, 그 과정에서 외국인 노동자의 처우를 개선하며 지역 공동체를 살리겠다는 구상이다. 이름하여 '로컬페어트레이드(Local Fair Trade)'이다.2023년 9월 구마모토현의 지원을 받아 시작된 이 프로젝트는 2년여의 조사와 토론회, 농산물 직거래 장터 등의 시범 운영을 거쳐 2026년 5월 16일 공식 론칭을 앞두고 있다. 구마모토에서 신명직 교수를 만나 이 실험의 배경과 구체적인 내용, 그리고 한국 공정무역과 농촌 분야에서의 시사점을 짚어보았다."제가 몸담았던 노동운동은 중소기업 현장이었어요. 그때부터 노동자와 경영자가 함께 경제민주화를 이뤄내지 않으면 중소기업도, 노동자도 함께 살 수 없다고 생각했어요. 지금 농촌을 보면 그 구조가 유사합니다. 농촌의 노동자라고 하면 이제 대부분 외국인입니다. 외국인 노동자 없는 농촌은 상상조차 할 수 없는 현실이 됐죠. 그런데 농가 역시 영세하기는 마찬가지예요. 함께 살길을 찾아야 하는 처지입니다. 결국 농가와 외국인 노동자가 함께 상생하는 농촌을 만들어가려면, 그 관계를 지속가능하게 받쳐주는 구조가 필요합니다. 그게 바로 로컬페어트레이드요. 제 노동운동의 출발점과 지금 이 일이 깊이 연결되어 있다고 느끼는 이유입니다.""1995년 대학원에 들어갔을 때 파키스탄의 아동 노동 문제가 눈에 들어왔습니다. 국경만 걷어내면 아시아 전역에 '전태일'들이 너무나 많은 거예요. 네팔에 찾아갔더니 아이들이 '아저씨가 아동 노동을 금지시키면 우리는 어떻게 먹고사나요?'라고 묻더군요. 그 말에 큰 충격을 받았습니다. 한 마을이라도 자립할 수 있게 해야 한다는 걸 깨달았고, 그것이 공정무역 커피 사업의 시작이었습니다.그렇게 15년 넘게 네팔 굴미를 비롯해 신두팔촉 등지에서 커피를 수입해 '위드(WITH)'라는 브랜드를 만들고, 일본의 그린코프 생협에 납품하는 사업을 해왔습니다. 그런데 어느 순간 보니, 멀리 있던 가난한 농업 노동자들이 이미 우리 농촌 안에 들어와 있었습니다. 이들이 일본에서 잘 살 수 있는 환경을 만들고 싶었고, 그것이 로컬페어트레이드 실험의 출발점이 되었습니다.""2023년 로컬페어트레이드 프로젝트를 설계할 때 외국인 노동자를 고용하는 농가와 외국 음식을 파는 식당을 연계하는 것이 핵심 아이디어였습니다. 먼저 구마모토에 외국 음식점이 얼마나 있는지 조사해보니 170개 이상이었습니다. 이후 학생들과 함께 식당 12곳, 농가 12곳을 직접 발로 뛰며 조사했습니다.2024년 한 해 동안 세 차례의 강연회와 토론회를 열며 로컬페어트레이드 가이드라인을 다듬었고, 현장 농가들의 목소리도 들었습니다. 장터를 열어 15년 넘게 이어온 동아시아 공생 영화제와 연계하기도 했지요. 2025년에는 학생들이 직접 농가를 찾아가 동영상을 촬영·편집했습니다. 그 결과 2025년 11월, 구마모토시와 연계된 페어트레이드 협의회에서 공식 의안으로 로컬페어트레이드 전담 분과를 채택·설치하였고, 2026년 5월 16일 공식 론칭 행사를 앞두고 있습니다.""로컬페어트레이드 기준은 '친환경'과 '다문화 공생' 두 축으로 나뉩니다. 다문화 공생은 적정 가격 구조(생산), 주거와 통신 환경 개선(생활), 지역 사회와의 연결(교류)을 핵심으로 합니다. 특히 현장에서 실용적인 항목들을 넣었습니다. 차가 없는 이들을 위한 '전동 자전거 지급', '포켓 와이파이 지급', '기숙사 개인 공간 보장' 같은 것들이죠. 처음에는 측정 기준을 고민했지만, 주관적 판단을 배제하기 위해 O/X로 판단할 수 있는 항목들로 구성했습니다.그리고 이를 검증할 때는 문서를 꾸미기보다 직접 영상을 찍어 '우리는 이렇게 잘하고 있다'라고 자랑하고 홍보하는 방식을 택했습니다. 예를 들어, 노동자가 전동 자전거를 타는 모습을 유튜브에 올리는 식입니다. 유통은 택배 직거래, 경기장 장터, 지역 상점 입점의 3단계로 진행할 계획입니다.""네, 이게 핵심입니다. 외국인 노동자들과 공생하는 농촌을 위한 외국인 리더 육성 학교를 만들 계획입니다. 기능실습생으로 일본에 온 외국인들이 특정기능 1호, 2호로 단계적으로 성장할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 특정기능 2호가 되면 가족 동반이 가능하고 일정 자격을 갖추면, 영주권 신청도 할 수 있어요. 프로그램은 세 가지 - 생산·유통·경영, 생활 지원, 교류·커뮤니티입니다. 자격 업그레이드 지원, 일본어 교육, 스포츠·문화 교류가 포함됩니다.구마모토현 북부, 남부, 중앙으로 각각 소규모 마을 공민관에 거점을 만들 계획입니다. 농기계 조작, 경영 능력을 갖춰 단순 노동자가 아니라 농업 기술자이자 경영자로 성장하게 하려는 것입니다. 농촌을 지킬 주체는 국적에 상관없이 그 땅을 사랑하고 일구는 사람이어야 합니다. 이들에게 시민권에 준하는 사회적 지위를 부여하고 존중하는 것이 로컬페어트레이드의 궁극적인 목표입니다."구마모토 로컬페어트레이드 실험은 2년여의 준비 끝에 이제 출발선을 밟으려 하고 있다. 외국인 노동자를 숨기는 게 아니라 자랑하게 하는 문화를 만들어 가는 것. 엄격한 잣대보다는 긍정적인 측면을 홍보하는 영상으로 생산자와 소비자가 함께 상생의 문화를 만들어 가는 것이 이 프로젝트의 방향이다.최근 국내 공정무역 현장에서는 국제 인증에 드는 비용과 시간에 대한 부담이 크다는 목소리가 높다. 또한 공정무역의 범위를 저개발국으로만 한정하다 보니 국내 생산물의 공정한 거래를 확장하지 못한다는 아쉬움도 크다. 공정무역의 시선이 이제 우리 곁의 이웃에게로 향하고 있다.구마모토의 로컬페어트레이드 실험은 우리가 외면해 온 농촌의 현실을 마주하게 한다. 동시 외국인노동자들과 함께 사는 사회로 나아가는 구체적인 이정표를 제시하고 있다. 우리나라에서는 지역별로 로컬푸드라는 이름으로 생산자와 소비자의 직거래가 확산되어 왔다. 이를 통해 생산자들에게 더 나은 가격과 유통 환경을 제공하고 있지만, 생산을 함께 일구는 외국인 노동자들의 생활 환경까지는 살피지 못하고 있다.이제 우리도 로컬푸드의 개념에 '공정함'의 가치를 더해야 하지 않을까? 외국인노동자들과 지속가능한 상생 농촌 모델을 구축하는 매개체로서 '공정한 로컬 푸드'로의 확장이 필요하다. 농가, 외국인 인재, 관련 기관, 지방자치단체가 협동하는 통합적이고 포용적인 정책을 통해 농촌의 미래를 그려나가야 할 시점이다.