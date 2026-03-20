육아휴직 낸 3월, 이래도 되나 싶지만

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"엄마, 언제 와?"

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'지금 빠져도 되나.'

'이 타이밍에 나가는 게 맞을까.'

"쓰고 싶긴 한데 지금은 좀 애매해."

"나도 계속 고민 중이야."

큰사진보기 ▲출근하지 않는 아침의 풍경육아휴직을 시작한 후 아이와 함께 아침을 보내는 시간을 표현한 이미지. 출근 준비 대신 아이의 등교시간에 맞춰 하루를 시작하는 변화된 일상을 담았다. ⓒ 김은정(AI생성이미지) 관련사진보기

"엄마, 오늘은 안 나가?"

학원 앞에서 걸려온 전화였다. 나는 무의식적으로 시계를 먼저 봤다. 퇴근 시간은 이미 지났는데, 자리에서 일어나기엔 일이 조금 애매하게 남아 있었다. "조금만 기다려"라고 말해놓고 급하게 컴퓨터를 끄던 날이 몇 번이나 있었다.차를 몰고 도착하면 아이는 이미 밖에 나와 서 있었다. 그 모습을 보면 늘 마음이 좀 그랬다. 많이 늦은 것도 아닌데 괜히 더 미안해졌다. 그날도 비슷했다. 서둘러 나왔지만 결국 아이를 기다리게 했고, 차에 올라탄 아이는 별말이 없었다. 오히려 그래서 더 마음에 남았다.그날 이후로 같은 생각을 자주 하게 됐다. 내가 지금 뭘 하고 있는 걸까. 나는 팀장을 맡은 지 1년 정도밖에 되지 않았다. 아직은 배워야 할 것도 많았고, 솔직히 말하면 이제 조금 익숙해지려던 참이었다. 그래서 육아휴직 이야기를 꺼내는 게 더 쉽지 않았다.책임감 때문이라기보다, 아직 자리가 낯설다는 게 더 크게 느껴졌다. 이제 막 흐름을 이해하고, 팀원들이랑도 조금씩 맞춰가고 있던 시기였으니까. 그래서인지 육아휴직을 고민하면서 가장 먼저 떠오른 건 아이가 아니라 회사 일이었다.제도는 알고 있었다. 만 8세 이하 자녀가 있으면 최대 1년까지 육아휴직을 사용할 수 있고, 고용보험에서 급여도 지원된다는 것도 알고 있었다. 머리로는 '쓸 수 있는 제도'라는 걸 알고 있었지만, 막상 나에게 적용하려니 이야기가 달라졌다.주변에서도 비슷한 이야기를 들었다.제도는 있지만, 결국 결정은 각자 해야 하는 일이었다. 그 사이에서 나도 계속 망설였다. 그런데 학원 앞에서 아이를 기다리게 하는 날들이 반복되면서 생각이 조금씩 바뀌기 시작했다.퇴근 후 저녁 시간은 늘 빠듯했다. 집에 와서 밥을 준비하고, 숙제 이야기를 듣고, 다음 날 준비를 하다 보면 하루가 금방 지나갔다. 아이랑 대화를 하면서도 어딘가 계속 급한 마음이 있었다.그러다 보니 문득 그런 생각이 들었다. 지금 아니면, 이 시간을 못 보게 되는 건 아닐까. 지난해 1년,그렇게 몇 번을 고민하다가 결국 올해 육아휴직을 신청했다. 신청서를 내고 나서도 마음이 편해지지는 않았다. 마지막까지도 계속 생각이 바뀌었다. 그래도 한 번은 멈춰 보자 싶었다.그렇게 육아휴직을 시작한 3월 첫 아침.올해 2학년이 된 아이 말에 웃음이 났다. 평소 같으면 출근 준비로 바쁠 시간이었는데, 그날은 그냥 집에 있었다. 출근하지 않는 아침은 생각보다 어색했다. 이 시간에 이렇게 있어도 되나 싶기도 했고, 괜히 시계를 한 번 더 보게 되기도 했다. 그런데 아이랑 같이 아침을 먹고, 학교 갈 준비를 도와주고, 이런저런 이야기를 나누다 보니까 조금씩 익숙해졌다.그동안은 늘 바빴다. 아이 이야기를 들으면서도 머릿속으로는 일을 생각하고 있었다. 그래서인지 이 아침이 낯설면서도 새롭게 느껴졌다. 육아휴직이라는 게 단순히 일을 쉬는 시간은 아닌 것 같았다. 잠깐 멈추면서 다른 시간을 살아보는 느낌에 가까웠다.물론 이 선택이 누구에게나 쉬운 건 아닐 거다. 나도 그랬고, 지금도 고민하는 사람들이 많을 거다. 특히 나처럼 아직 자리에서 배우는 과정에 있는 사람들은 더 그렇지 않을까 싶다.지금도 가끔 그런 생각이 든다. 이 선택이 맞았을까. 아직은 잘 모르겠다. 다만 분명한 건 있다. 그날 아침, 나는 내 시간이 아니라 아이들의 등교시간에 맞춰 하루를 시작하고 있었다.