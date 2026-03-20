2026 경남관광박람회 개막... 14회째 맞은 지역 관광 축제

큰사진보기 ▲2026 경남관광박람회 세코 장진석2026년 경남관광박람회 현장 사진 ⓒ 장진석 관련사진보기

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경남의 관광 자원과 지역 특화 콘텐츠를 한자리에서 만날 수 있는 '2026 경남관광박람회'가 19일 창원컨벤션센터(CECO) 3층 전시장에서 개막했다. 올해로 14회째를 맞는 이번 행사는 21일까지 3일간 열리며, 경남 18개 시군과 해외 기관이 참여해 역대 최대 규모를 자랑한다.이번 박람회는 단순한 홍보 부스를 넘어 관람객 참여형 콘텐츠로 구성됐다는 점이 특징이다. 지역 관광홍보관을 비롯해 관광기념품 전시, 체험 프로그램, 포토존, 시식·시음 행사, 지역 캐릭터 이벤트 등이 마련돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다. 특히 기존의 정보 전달 중심 박람회에서 벗어나 체험과 참여를 강조한 구성이 눈에 띈다.행사장에서 가장 큰 인기를 끈 공간은 경남 홍보 캐릭터 '벼리'와 함께하는 이벤트 존이다. 벼리는 사천시 비토섬 배경의 고전설화 '별주부전'을 모티브로 만들어진 캐릭터로, 밤하늘에서 떨어진 아기 별이 경남의 산과 바다를 여행하며 정착하게 됐다는 스토리를 담고 있다. 벼리 인형과 그립톡 등 굿즈 증정 이벤트에 관람객이 특히 높은 관심을 보였다.관람객 참여 프로그램 중에서는 '경남 한 바퀴, 보드게임' 부스가 호평을 받았다. 경남 18개 시군의 명소와 역사, 대표 축제를 주사위를 굴려 체험하는 이 게임은 가족 단위 방문객들에게 인기를 끌었다. 참가자들은 보드판 위에서 각 도시의 특징이 담긴 퀴즈를 풀며 경남의 관광 자원을 자연스럽게 접할 수 있었다."경남에서 가장 비싼 보석을 품은 도시는?"(정답: 진주시), "햇볕을 피하고 싶을 때 찾는 도시는?"(정답: 양산시) 등 지역명을 활용한 넌센스 퀴즈도 포함되어 분위기를 부드럽게 만들었다.한편 이번 박람회는 관광산업 관계자를 위한 비즈니스 프로그램도 병행 운영된다. 관광 네트워크 확대를 위해 중국 5개사를 초청한 해외 바이어 상담회가 진행되며, 'AI와 함께하는 나홀로 소송' 세미나(법률사무소 우림 나유신 대표 변호사)도 마련됐다. 이와 함께 '힙!한 뮤직피크닉 공연-아티스트 정병준', 지역 관광명소 사진전 등 부대행사도 풍성하게 준비돼 있다.행사장을 찾은 김모(42)씨는 "단순히 팸플릿만 나눠주는 박람회가 아니라 직접 체험하고 즐길 수 있는 프로그램이 많아서 좋았다"며 "아이들이 보드게임을 하며 경남의 여러 도시를 알게 된 것이 의미 있었다"고 말했다.