국방부 세 부서가 답했지만, 아무도 책임지지 않았다

이 글은 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.



본 기사는 유족이 국방부 감사관실, 군인재해보상과, 합동참모본부를 상대로 제기한 정책 개선 민원에 대한 복수의 공식 답변 자료를 분석한 내용을 바탕으로 작성되었습니다.



유족은 특정 개인에 대한 보상 요구나 개별 사건의 종결을 목적으로 하지 않습니다. 고 곽진수 중위 사례를 통해 드러난 해외 파병 장병 보호·보상 체계의 구조적 공백을 공론화하고, 현재 파병 중인 장병들이 국가로부터 실질적이고 통합적인 보호를 받을 수 있는 제도 마련을 촉구하고자 합니다.



현재 유족은 국방부조사본부 전사망민원조사단에 재조사를 신청한 상태이며, 재조사 절차와 범위의 한계에 대한 문제 역시 확인하고 있습니다. 이에 대한 내용은 후속 기사에서 이어질 예정입니다.

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큰사진보기 ▲고 곽진수 중위 생전 모습(2023.12.30)고인의 휴대폰에 담긴 생전 모습입니다. 아크부대 22진 단장님과 함께한 사진으로 단장님의 초상권 보호를 위해 단장님 얼굴 이미지를 흐리게 표현하였습니다. ⓒ 고 곽진수 중위 유족 관련사진보기