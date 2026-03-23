동작구민 36,993명 '수색-광명 고속철도'노선 변경 탄원

큰사진보기 ▲20일 서울 동작구청 앞에서 열린 수색~광명 고속철도 노선 변경 촉구 기자회견에서 주민들이 현행 노선 철회를 요구하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장이 간담회에 참석해 동작구 제안 노선을 설명하고 있다. 왼쪽 (앞)박일하 동작구청장, (뒤)영등포구청장, 오른쪽 (앞)국토부 제2차관 ⓒ 동작구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲수색~광명 고속철도 노선안 ⓒ 동작구청 관련사진보기

노량진1재정비촉진구역 조합장 김문선 씨의 말이다.20일 오전, 동작구청 정문 앞에 주민 약 300명이 모였다. 국토교통부가 추진 중인 '수색-광명 고속철도 건설사업'의 노선이 노량진 1·5·8구역 등 재개발이 한창인 고밀도 주거지 지하를 통과하도록 설계돼 있기 때문이다.이 사업은 수색-광명 간 약 24.5㎞ 구간에 고속철도 전용 지하 노선을 신설하는 것으로, 도심 선로 포화 해소와 열차 증편을 목적으로 현재 기본계획 수립 단계에 있다.주민들이 특히 민감하게 반응하는 건 '대심도 지하화'의 전례 때문이다. GTX 등 최근 대심도 지하화 사업에서 토지 소유권 침해 논란, 공사 지연, 소송 등 다양한 부작용이 드러났는데, 이번 노선 계획에는 그런 갈등과 문제점이 충분히 반영되지 않았다는 것이다.노량진1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 김명수 총무이사는 "고속철도 사업이 주민 의견을 무시한 채 추진되고 있다"라며 "주민의 재산과 생명에 직결된 문제인 만큼 현행 계획은 즉각 철회돼야 한다"라고 주장했다. 참석자들은 해당 노선이 재정비촉진지구를 관통함에 따라 공사 중 안전 문제는 물론 소음·진동·분진 등 생활 피해가 불가피하고, 준공 이후에도 주거환경이 지속적으로 악화될 것이라고 우려했다.김문선 조합장은 "이 사업은 4~5년 전부터 추진돼 온 장기 프로젝트"라며 "초기에는 뉴타운 재정비촉진지구를 관통하지 않는 방향이 검토됐지만, 이후 설계 변경을 거치면서 지하로 해당 지역을 통과하는 안으로 바뀌었다"고 설명했다.같은 날 오후, 동작구(구청장 박일하)는 HUG(주택도시보증공사) 서울서부지사에서 열린 홍지선 국토교통부 제2차관과의 간담회에서 영등포구청장과 함께 현행 노선안의 문제점을 지적하고 직접 마련한 대안 노선을 건의했다.구가 제시한 대안의 핵심은 기존 경부선 하부 공간을 활용해 경부선 지하화 사업과 연계하는 방식이다. 이렇게 하면 노량진·신길 재정비촉진지구를 우회하고 사유지 하부 통과도 최소화할 수 있다는 게 동작구의 주장이다. 이 대안을 적용하면 주거지역 통과 구간이 기존 9,700m에서 1,800m로 80% 이상 줄어드는 반면, 공공용지 활용 구간은 5,867m에서 9,613m로 늘어난다고 한다. 최소 곡선반경 2,100m를 확보해 주행 안전성을 높이고, 선로 곡선구간도 7개소에서 5개소로 줄어 운영 효율성도 개선된다고 동작구는 말한다.주민들도 "대안 노선은 열차 속도와 안전성을 확보하면서도 운영 효율성까지 높일 수 있고, 사업비 절감과 민원 비용 감소 측면에서도 더 합리적"이라고 주장했다.이날 박일하 구청장은 노선 변경을 요구하는 동작구민 36,993명의 탄원서를 국토부에 직접 전달했다. 동작구 전체 인구의 약 10%에 해당하는 규모로, 구는 2024년부터 두 차례에 걸쳐 노선 변경을 요구해 왔으며 이번이 세 번째 공식 건의다. 박 구청장은 "국가 철도망 확충의 필요성은 공감하지만, 주민의 재산권과 삶의 질을 보호하고 지역균형 발전과 조화를 이루어야 한다"라며 "국토부가 전향적으로 수용할 때까지 지속적으로 협의하겠다"라고 밝혔다.동작구 교통행정과 관계자는 23일 기자와 한 통화에서 "국토부에서는 검토해 보겠다는 뜻을 밝혔다"라며 "사업이 아직 기본계획 단계인 만큼 노선 변경 반영 가능성은 열려 있다"라고 말했다.