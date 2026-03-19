학생 사이버 방범단 '순찰' 계획 삭제...'속물' 학교현수막 철거

'학생이 학생을 신고하기 위한 순찰 활동'이 들어간 '학생 사이버 방범단' 사업을 벌이려다 학생인권 침해 지적을 받은 광주시교육청이 이 사업에서 '순찰 활동'과 '학생의 학생 신고 활동' 계획 등을 삭제했다. 또한 "무료 봉고를 타던 아이들이 마이바흐를 타는 그런 날을 꿈꾸어 봅니다"란 글귀의 현수막을 교문 옆에 내걸어 "속물적 행동"이란 지적을 받은 대전의 특성화고가 해당 현수막을 곧바로 철거했다. <오마이뉴스> 보도 뒤 교육단체들이 항의하고 나서다.
19일, <오마이뉴스>는 이날 광주시교육청이 이 지역 초중고에 보낸 '학생 사이버 방범단 수정' 공문을 살펴봤다. 이 공문에서 이 교육청은 "사이버 방범단의 온라인 순찰 활동을 삭제하고 학생 희망자가 있을 경우에 한 해 방범단원을 신청"하도록 기존 계획을 고쳤다. 이에 따라 학생이 학생을 신고토록 하는 '사이버 도박 신고 계획'도 없앴다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 17일자 기사 "초중고생 사이버 방범단 뽑아, 순찰...'학생이 학생 신고'?"
(https://omn.kr/2he4y)에서 "광주시교육청이 학교별로 초중고 학생 5명씩 모두 1900여 명을 뽑아 사이버 방범단을 만든 뒤, 유해 사이트와 도박 학생을 신고토록 순찰을 돌릴 예정인 것으로 확인됐다"라면서 "'학생들에게 사이버 완장을 채워 온라인 감시단을 운영하는 것은 비교육적'이라는 지적이 나온다"라고 보도한 바 있다.
이와 보도와 관련, 전남광주통합특별시교사노조는 광주시교육청을 지난 17일 국가인권위에 진정했다. "학생 인권침해 요소가 크다"라는 이유에서다.
박삼원 전남광주통합특별시교사노조 위원장은 <오마이뉴스>에 "광주시교육청이 인권침해 요소가 있는 사업 일부를 포기한 것은 그나마 다행이지만 여전히 학생을 동원하는 내용이 이 사업에 들어가 있다"라면서 "어른들을 동원하기 어려우니까 학생들을 동원하려는 이런 계획은 전면 폐기하는 것이 마땅하다"라고 지적했다.
한편, 대전의 한 공립 특성화고가 교문 옆에 "무료 봉고를 타던 아이들이 마이바흐를 타는 그런 날을 꿈꾸어 봅니다"란 글귀를 적은 현수막을 지난해 말부터 내걸었다가 18일 긴급 철거했다. 마이바흐는 최고급 자동차 상표 이름이다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 18일자 기사 "공립고 현수막 논란...무료봉고 타던 아이들, 마이바흐 타는 날 꿈꾸자?"
(https://omn.kr/2heoi)에서 "이 현수막 글귀를 만든 이는 이 학교 교감"이라면서 "'무너진 공교육을 보여주는 속물적인 내용이다', '천민자본주의를 학교에서 가르치는 역겨울 현실'이라는 비판 목소리가 나온다"라고 보도한 바 있다.