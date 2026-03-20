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광주전라

26.03.20 10:39최종 업데이트 26.03.20 10:39

'임금 착취' 의혹 고흥 계절노동자 15명 귀국

필리핀 대사관서 1인 120만원씩 지급... '문제 덮기' 지적에 고흥군 "증거는 사진과 문서로 남아있다"

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고흥군청 고흥군청 전경
고흥군청고흥군청 전경 ⓒ 고흥군 누리집 갈무리

전남 고흥군에서 일하던 필리핀 국적 계절 이주노동자 15명이 귀국 의사를 밝혀 19일 밤 본국으로 돌아갈 예정이다. 고흥군은 계속 일하겠다는 의사를 밝힌 노동자들에 대해서는 이번 주말 근무처 변경을 추진할 계획임을 밝혔다.

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고흥군청 관계자는 19일 기자와의 통화에서 지난 17일 필리핀 국적의 계절노동자들을 대상으로 인터뷰를 진행했고, 이 자리에서 15명이 귀국 의사를 밝혔다고 전했다. 인터뷰에는 고흥군 관계자와 출입국사무소, 필리핀 대사관, 전남노동권익센터 관계자 등이 참석한 것으로 알려졌다.

외국인 계절근로자 권리구제 간담회 지난 17일 열린 외국인 계절근로자 권리구제 간담회(2차)에 참석한 필리핀 이주노동자들
외국인 계절근로자 권리구제 간담회지난 17일 열린 외국인 계절근로자 권리구제 간담회(2차)에 참석한 필리핀 이주노동자들 ⓒ 고흥군 제공

이 관계자는 "인터뷰 도중 귀국 의사를 밝힌 노동자들에게는 필리핀 대사관이 1인당 120만 원씩을 지급한 것으로 안다"고 밝혔다. 다만 "뒤늦게 귀국 의사를 밝힌 1명에 대해서는 대사관이 지원금을 지급하지 않기로 한 것으로 전해 들었다"고 덧붙였다.

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일각에선 최근 계절 노동자들에 대한 임금 착취 및 인권 침해 의혹이 불거지자, 고흥군이 사안을 서둘러 마무리하기 위해 이들을 귀국시키는 것 아니냐는 목소리도 나온다. 이 같은 지적에 대해 위 관계자는 "관련 증거는 사진과 문서 등으로 남아 있어 없앨 수 없다"고 해명했다. 필리핀 대사관이 노동자들에게 금전을 지급한 이유에 대해서는 "정확히 알지 못한다"고 밝혔다.

고흥군은 노동자들이 인천국제공항으로 이동할 수 있도록 교통비를 제공한 것으로 알려졌다. 오늘밤 출국하는 필리핀 국적 계절 이주노동자 15명은 8개월 계약으로 한국에 들어왔고 계약 기간은 아직 남은 상태다.

한편, 해당 사안을 <오마이뉴스>에 보도한 고기복 대표(용인이주노동자쉼터)는 "문제 해결도 아직 이뤄지지 않은 상황에서 필리핀 대사관이 노동자들을 귀국시키는 것은 부적절하다"고 비판했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.


#고흥군#필리핀계절노동자

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