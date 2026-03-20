'임금 착취' 의혹 고흥 계절노동자 15명 귀국

전남 고흥군에서 일하던 필리핀 국적 계절 이주노동자 15명이 귀국 의사를 밝혀 19일 밤 본국으로 돌아갈 예정이다. 고흥군은 계속 일하겠다는 의사를 밝힌 노동자들에 대해서는 이번 주말 근무처 변경을 추진할 계획임을 밝혔다.
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고흥군청 관계자는 19일 기자와의 통화에서 지난 17일 필리핀 국적의 계절노동자들을 대상으로 인터뷰를 진행했고, 이 자리에서 15명이 귀국 의사를 밝혔다고 전했다. 인터뷰에는 고흥군 관계자와 출입국사무소, 필리핀 대사관, 전남노동권익센터 관계자 등이 참석한 것으로 알려졌다.
이 관계자는 "인터뷰 도중 귀국 의사를 밝힌 노동자들에게는 필리핀 대사관이 1인당 120만 원씩을 지급한 것으로 안다"고 밝혔다. 다만 "뒤늦게 귀국 의사를 밝힌 1명에 대해서는 대사관이 지원금을 지급하지 않기로 한 것으로 전해 들었다"고 덧붙였다.
일각에선 최근 계절 노동자들에 대한 임금 착취 및 인권 침해 의혹이 불거지자, 고흥군이 사안을 서둘러 마무리하기 위해 이들을 귀국시키는 것 아니냐는 목소리도 나온다. 이 같은 지적에 대해 위 관계자는 "관련 증거는 사진과 문서 등으로 남아 있어 없앨 수 없다"고 해명했다. 필리핀 대사관이 노동자들에게 금전을 지급한 이유에 대해서는 "정확히 알지 못한다"고 밝혔다.
고흥군은 노동자들이 인천국제공항으로 이동할 수 있도록 교통비를 제공한 것으로 알려졌다. 오늘밤 출국하는 필리핀 국적 계절 이주노동자 15명은 8개월 계약으로 한국에 들어왔고 계약 기간은 아직 남은 상태다.
한편, 해당 사안을 <오마이뉴스>에 보도한 고기복 대표(용인이주노동자쉼터)는 "문제 해결도 아직 이뤄지지 않은 상황에서 필리핀 대사관이 노동자들을 귀국시키는 것은 부적절하다"고 비판했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.