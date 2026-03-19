경기교육혁신연대 "안민석 제안, 100% 여론조사 단일화 불가"

큰사진보기 ▲경기 교육감 출마 박효진·성기선·안민석·유은혜, 단일화 합의, 서명. ⓒ 이민선 관련사진보기

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경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화를 추진하는 경기교육혁신연대가 안민석 경기도교육감 예비후보(전 더불어민주당 국회의원) 측이 제안한 '100% 여론조사 방식 단일화'는 불가하다고 19일 밝혔다.또한 '특정 후보를 지지·선거인단을 모집하는 단체를 퇴출하고 선거법 위반 혐의로 고발하라'는 요구에 대해서는 "해당 단체에 주의 조치와 운영위 참가단체에 공정한 활동을 촉구, 유사한 상황이 반복되지 않도록 노력하겠다"는 입장을 내놓았다. 퇴출, 고발은 하지 않겠다는 것이다.안 후보는 지난 16일 민주·진보 단일화 기구 참여 단체인 전국교육공무직본부 경기지부가 특정 후보 지지를 선언하고 선거인단까지 모집하고 있다며, 이 단체를 단일화 기구에서 퇴출하고 선거법 위반 혐의로 고발할 것을 요구했다. 또한 100% 여론조사로 민주·진보 단일 후보를 채택할 것을 제안하며 경기교육혁신연대에 19일까지 답변해 달라 요구했다.[관련 기사]경기교육혁신연대는 보도자료를 통해 이 사실을 언급하며 "운영위원회에서 여론조사와 선거인단 선거를 병행해 단일화하도록 규정돼있음을 확인하고, 100% 여론조사 방식은 불가하다는 점을 만장일치로 결정한 바 있다"라고 밝혔다.이어 "민주·진보 단일후보 선출 과정은 정책 토론회 등으로 교육 개혁의 의지를 가진 후보를 분별하여 경기교육의 미래를 책임질 후보를 선택하는 것"이라며 "선거인단은 경기교육에 관심을 갖고 경기 교육의 미래를 고민하며 단일 후보 당선을 위해 노력할 운동원이기도 하다"라고 선거인단의 필요성을 강조했다. "100% 여론조사는 인지도에 의한 선택으로 민주진보후보의 정책보다는 묻지마선거로 전락할 것"이라는 우려를 덧붙였다.그러면서 "(안 후보가)지속적으로 100% 여론조사를 주장하며 단일화 과정을 지연시키고 있다"며 "민주·진보교육감 단일화 과정에 적합하지도 않고 경기교육혁신연대와 다른 후보들이 동의하지 않는 여론조사를 주장하지 말고 경기교육의 미래를 위해, 단일화 이후 안정적인 선거 운동을 위해 단일화 논의에 적극 동참해 달라"고 당부했다.경기교육혁신연대가 추진하는 경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화 경선에는 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여하고 있다. 경기교육혁신연대에는 경기시민사회단체연대회의, 민주노총 경기도본부 및 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여하고 있다.