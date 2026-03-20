모래로 밥 짓고 봉숭아 김치 담그던 아름다운 날들

나물을 좋아하는 제천 간디학교 교사의 시골살이 에세이입니다.

큰사진보기 ▲높고 푸른 가을 하늘금산군 진산면 가사발의 하늘과 달리 높고 푸른 가을 하늘. 멀리 금수산이 보인다. 하늘은 언제나 바라 보아도 마음을 편안하게 해준다. ⓒ 김수진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲딸기밭에 가면 먹을 수 있었던 것. ⓒ 4themorningshoot on Unsplash 관련사진보기

나는 시골에서 자랐다. 도시에서 살았던 시간이 시골에서 살았던 시간보다 몇 배는 더 길지만, 나의 시골에서의 시간은 내 인생의 절반이라고 느껴질 만큼 길다.충남 금산군 진산면 가사발. 지금은 가사발이란 옛 이름 대신 지방2리라는 이름으로 불린다. 국민학교(현 초등학교) 입학 하기 전 5~6살쯤? 나는 가사발에 있는 친가에 어느 날 문득 나타났다. 나의 기억 속에는 '어느 날 갑자기'라고 하는 게 맞겠으나, 따져보자면 도시살이 중이셨던 부모님이 어려운 살림으로 국민학교에 입학한 첫째 아들은 데리고 키우고 있었고 둘째 아들은 시골 부모님 집에 맡긴 것이다. 오게 된 이유에 대한 기억은 없으므로 '어느 날 갑자기'가 가장 적합한 표현인 것이다.우리 아빠는 9남매 중 장남이었다. 위로 큰누나가 있었으나 아들 중에선 첫째니 맏아들이 된 것이다. 큰아들인 아빠는 당시엔 늦은 나이인 스물일곱에 결혼해 도시에 나가 살았고, 나머지 형제들은 시골에서 살았다. 아침 일찍 할머니, 할아버지는 일 나가시고 삼촌들과 고모들은 각자의 삶의 영역을 향해 가곤 했다. 그러면 나는 아침에 눈 비비고 일어나 할머니가 차려준 미숫가루밥(미숫가루에 밥을 비벼 주셨다)을 먹고 냇가로 향한다. 당시 마을 앞 냇가는 나의 일터이자 놀이터였으며 군것질거리가 널려 있는 마트였다.나는 냇가에서 혼자 거닐며 돌을 주우며 노는 것을 좋아했다. 시골집 옆 마당엔 장독대가 있었는데 내가 주웠던 예쁜 돌들로 가득했다. 둥근 돌, 길이 새겨진 돌, 꽃이 핀 돌, 세모 돌, 색이 예쁜 돌, 검정 돌 등등 예쁜 돌이 있으면 주워 와 장독대 여기저기를 꾸미는 것을 좋아했다. 지금 생각해 보면 수정같이 생긴 돌들도 있었고, 그림처럼 자국이 들어간 돌들도 많았다. 그리고 그런 돌은 나도 모르게 사라지기 일수였다. 나의 이런 취미는 어른들에게 그저 귀여운 장난처럼 보였겠으나 시골에서 친구도 없이 자라는 나에게는 거의 유일한 취미 활동이었다.늘 재잘거리며 혼자여도 혼자가 아닌 듯 혼자 대화를 하며 놀았다. 안네가 자신의 일기장에 이름을 붙여 주었듯, 나 역시 내 마음 속에 있는 또 다른 나를 친구 삼아 열심히 대화를 나누었다. 점심 때가 되면 옆집에 가서 옆집 할머니네 밥상에 자연스레 앉아 밥을 먹었다. 옆집에서 안 먹으면 앞집 할머니네 밥상에 앉아 할머니랑 같이 밥을 먹었다.점심엔 냇가 옆 언덕에서 놀았다. 냇가엔 망촛대가 수놓듯 피어 흰색과 초록색이 참 예뻤다. 하늘은 파랗고 냇물은 찰랑거리고 망촛대는 하늘하늘, 그 품 안에 안겨 누워 있다 보면 시간 가는 줄 모르고 또 혼자 재잘재잘. 그러다가 입이 심심해지면 사촌 누나가 알려준 대로 찔레가지 꺾거나 옥수수가지 꺾어 쪽쪽 빨아먹었다. 동네에 널리고 널렸던 오디를 따 먹거나, 산딸기를 따먹거나 진짜 먹을 게 없으면 뱀딸기도 열심히 따먹었다.그러다 보면 학교 간 사촌 누나가 돌아와 집에 가방 던져 놓고 나를 찾으러 언덕으로 온다. 사촌 누나는 나보다 5~6살은 많았는데 내가 1학년에 입학했을 때 누나는 6학년이었다. 누나와 냇가에서 돌을 깔아 방을 만들고 모래를 끌어다 밥도 짓고 봉숭아 짓이겨 김치도 담갔다. 그렇게 하하호호 재미나게 놀다가 배가 고파지면 할머니 할아버지가 일하시는 딸기밭으로 갔다.딸기밭에 가면 딸기는 먹을 순 없었지만 일할 때 새참으로 드시고 남은 설탕 가득 묻은 단팥빵과 흰 물이 들어 있는 주전자가 놓여 있었다. 일하시는 할머니에게 "할머니~"라고 외친 후 설탕빵과 흰 물을 먹는다. 흰 물을 먹으면 약간 기분이 좋아지는 데 지금 와서 생각해 보면 그건 막걸리 같았다. 하지만 막걸리에 설탕을 가득 타서 그렇게 술 같지는 않았다.기분 좋아서 낮잠 한숨 푹 자고 나면 누나가 달래 캐러 가자고 몸을 흔든다. 누나는 어느새 소쿠리와 호미를 들고 서 있다. 그러면 누나가 캔 달래를 옆에서 받아 흙을 털어 소쿠리에 담아 넣는다. 달래도 캐고 쑥도 뜯었다. 무슨 잎 같은 것도 주욱 줄기 따라 뜯었었는데 그건 이름이 뭔지 잘 기억은 안 난다. 그러다가 저녁이 되면 집에 들어가 할머니가 차려주시는 저녁 밥을 먹고 할아버지 품에 파고 들어 할아버지 볼살을 조물락 거리다가 잠이 들곤 했다. 그렇게 나는 시골에서 2년 반을 살았다.누구에게는 고작 2년 반이겠지만 내 인생에서의 이 시간은 절반이라고 할 만큼 소중하고 아름다운 추억이다. 그러다 할머니가 뱀에 물려 돌아가셨다. 할머니가 돌아가신 줄도 모르고 나는 할머니 무덤에서 신나게 뛰어 놀았다. 그러다 할머니 무덤에 흙을 뿌려 줘야 한다는 엄마의 말에 나는 장독대에서 가져왔던 나에게 가장 소중하고 제일 예쁜 돌을 할머니의 무덤에 같이 넣어줬다. 그 이후에 나는 도시로 다시 돌아와 가족과 함께 살았다.지금 내가 이 시골에 살고 있는 이유는 나의 직업이 이곳에 있는 대안학교의 교사이기도 하겠지만, 어렸을 적 그 경험들이 너무 소중했기 때문도 있을 것이다. 할머니가 돌아가시고 도시로 와 나는 시골에서 산 적이 단 한 번도 없었다. 도시 소년이었던 나에게 시골은 명절 때나 가끔 가보는 것이 전부였다. 외갓집도 시골이었지만 외할머니는 도시에 사셨고 그 후로 오랜 시간 우리 집에서 사셨다. 감수성이 폭발했던 중학교 시절엔 그 시골이 그리워 교실에서 울기도 엄청 울었다.얼굴도 기억 안 나는 할머니를 생각하며 펑펑 울면 담임 선생님이 왜 그러냐며 걱정 어린 말을 해주기도 하셨다. 그랬던 나이기에, 지금 나의 직장인 간디학교가 더없이 좋았다. 그 이유는 초록색으로 뒤덮인 산 속에 있고 어린 눈에 새겼던 파란 하늘과 망촛대가 흔하게 피어 있었기 때문이다. 들에는 내가 좋아하는 나물이 지천이었다. 힘들고 지친 시간 모두 들과 망촛대, 파란 하늘이 대신 치유해주었다.가끔 나는 퇴근 후 동네 산책을 하곤 한다. 지는 노을에 파묻혀 바람에 기대어 걷다 보면 어릴 적 가사발의 풍경이 떠오른다. 비록 냇가는 없지만 언덕 위에 뒹굴던 내가 보인다. 언제까지 이곳에 있을지는 모르겠지만 나는 그래도 나의 시골과 비슷한 이곳에 살고 있으리라. 풀 내음 가득하고 망촛대가 펼쳐진 언덕. 그 언덕에서 언제까지고 눕고 싶다. 이것이 내가 시골을 좋아하는 이유이다.