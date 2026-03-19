충북 22개 학교 '학생 항일독립투쟁사', 책으로 나왔다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

1919년 삼일만세항쟁 당시 충북지역에서 처음으로 만세를 부르며 거리로 나온 이는 누구일까?항일독립투쟁 당시 일제에 체포돼 옥고를 치렀던 인물 중 나이가 가장 어린 사람은 누구였을까?이런 물음에 실마리를 제공하는 책 <충북 학생 항일독립투쟁사-우리는 싸우고 있었다>(충북인뉴스)가 출간됐다.책에는 1919년 삼일만세항쟁을 시작으로 1928년 6.10만세항쟁, 1929~1930년 광주학생항일항쟁 당시 충북지역 학생들이 진행한 항일투쟁의 이야기가 사료(조선총독부문서, 판결문, 언론보도기사)와 함게 자세히 담겨있다.저자 충북인뉴스 김남균 기자는 사료를 통해 1919년 당시 충북지역 최초 만세항쟁으로 알려진 괴산장터 항쟁에서, 가장 먼저 태극기를 들고 거리로 나온 인물이 괴산 명덕초등학교(당시 괴산공립보통학교) 학생이라는 사실을 최초로 공개한다.책에 따르면 충주교현초등학교(당시 충주공립보통학교) 부설 간이농업학교 학생 유석보는 만13세의 나이에 일제 경찰에 체포돼 청주형무소까지 이송돼 옥고를 치렀다.1931년 청주농업고등학교 재학생 100여 명은 나무몽둥이로 무장하고, 칼을 찬 채 훈시하는 교장을 끌어내며 '일본 제국주의 타도'를 외쳤다.저자는 각종 사료를 통해 확인한 결과, 독립전쟁시기 3000여 명의 학생들이 동맹휴학 투쟁과 만세항쟁에 나섰다고 밝혔다.70여 명이 일제 경찰에 잡혀가 옥고를 치렀지만, 이 가운데 독립운동 공적을 인정받아 서훈을 받은 이들은 22명에 불과하다는 사실도 이 책을 통해 처음으로 밝혀졌다.이 책에는 저자가 사료를 통해 확인한 학생항일투사 487명에 대한 인적사항과 투쟁내역을 정리한 '충북학생 항일독립투쟁 인명사전'도 실려 있다.책은 총 3부로 구성됐다. 제1부에는 학생항일독립주쟁 개요와 현황, 연도별 연표가 담겼고, 제2부 '학교별 항일독립투쟁사'에선 충북지역 22개 학교에서 진행된 항일투쟁 활동을 사료와 함께 실었다.제3부에는 '충북학생 항일독립투쟁 인명사전'을 담았다.이 책은 친일재산추적 전문기자로도 평가받는 김남균 충북인뉴스 편집국장의 세 번째 출판물이다.앞서 그는 2018년 1월부터 충북지역에 남아있는 친일잔재를 찾는 기획취재를 시작해 2019년 7월 <충북지역 친일잔재답사기-그들의 빗돌이 먼지가 되도록 불망>(고두미출판사)을 출간했다. 2019년부터 충북지역 및 전국에 소재한 친일반민족행위자의 미귀속 재산을 추적하며 연재를 시작했다. 2022년 저자가 발굴한 충북 청주시 상당산성에 소재한 친일반민족행위 민영휘 일가의 토지 중 7필지(공시지가 당시 5억6000여만 원 상당)가 국가에 귀속됐다.2024년 5월에는 그동안 찾아낸 친일재산과 국가사적지 상당산성에 있 던 민영휘 일가의 무덤을 파묘하기 까지의 내용을 담아 <파묘>(충북인뉴스)를 출간하기도 했다.