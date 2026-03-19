울산광역시의회 '신규 원전 유치 촉구 결의안' 채택, 울주군에 힘 싣기

큰사진보기 ▲울산광역시의회(의장 이성룡)가 19일 열린 임시회 본회의에서 '새울 원자력발전소 5·6호기 울산 유치 촉구 결의안'을 의결했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산광역시의회(의장 이성룡)가 19일 열린 임시회 본회의에서 '새울 원자력발전소 5·6호기 울산 유치 촉구 결의안'을 의결했다. 앞서 지난 3월 11일 시의회 원전특별위원회(위원장 공진혁)는 제10차 회의에서 이를 채택한 바 있다.앞서 당사자 지역인 울주군의 이순걸 군수는 '신규 원자력발전소 건설 후보부지 자율유치 신청 동의안'을 울주군의회에 제출했고 군의회는 16일 이를 가결한 바 있어 울산광역시의회가 울주군의 신규원전 유치에 힘을 실어주는 모양새다.현재 울산지역 시민사회단체는 '신규원전 반대 울산범시민대책위원회'를 꾸려 울주군과 한수원, 정부를 상대로 신규원전 반대운동을 벌이고 있어 이날 울산시의회의 결의안 가결로 반대운동 대상이 더 늘어난 셈이다.이날 울산시의회가 의결한 결의안의 핵심은, "울주군 서생면을 새울 원전 5·6호기 건설 부지로 조속히 확정하고, 오랜 기간 원전을 수용해 온 지역주민들의 희생에 상응하는 실질적 지원체계를 마련할 것을 정부에 촉구하는 것"이다.원전특위 공진혁 위원장은 "울주군 서생면은 새울 원전 1·2호기가 이미 가동 중인 가운데 3·4호기가 건설 중인 데다, 3호기는 올해 8월 상업운전을 앞두고 있어 오랜 원전 운영 경험과 탄탄한 산업 생태계를 갖춘 최적의 입지"라며 "신규 원전 유치는 건설 기간 내 수만 명의 고용 창출과 수조 원대의 지역경제 파급효과는 물론, 지방세수 확충을 통해 울산 경제의 새로운 성장 동력이 될 것"이라고 밝혔다.또한 "부지 선정이 지연될 경우 국가 전력 수급 안정성에 차질이 발생할 수 있으며, 지역 원전산업 생태계의 공백과 숙련 인력 이탈로 이어질 수 있다"며 정부의 신속한 결정을 강력히 촉구했다.울산광역시의회는 이번 결의안을 통해 ▲ 신규 대형원전 건설 부지의 울주군 서생면 조속 확정 및 차질 없는 착공 ▲ 원전 소재 지역 주민의 삶의 질 향상을 위한 실질적 지원 확대 ▲ 원전 소재로 인한 혜택의 울산 지역사회 균형 환원을 위한 구체적 지원체계 마련을 정부에 공식 요구했다.