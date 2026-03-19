이주노동자 도왔다고 활동가 고발한 공인노무사회, 고발 철회

이주노동자의 권리 구제를 도운 활동가를 노무사법 위반 등의 혐의로 고발해 시민사회로부터 많은 비판을 받았던 한국공인노무사회가 해당 활동가에 대한 고발을 철회했다.
김이찬 지구인의정류소 소장은 18일 페이스북에 "민망하게도 너무 많은 분들께 걱정을 끼쳐드려서 경과 말씀을 드린다"며 "이날 경찰로부터 해당 고발이 각하되었다는 통지를 받았다"고 밝혔다. 이와 함께 해당 통지문도 첨부했다.
김이찬 지구인의정류소 소장 "고용주 고발이겠거니 했는데 공인노무사회 고발... 믿기지 않았다"
김 소장은 "지난 12월, 알 수 없는 이유로 고발을 당한 적이 있다"며 "정보공개청구를 통해 '변호사법 위반, 노무사법 위반, 행정사법 위반' 등의 문구가 고발장에 적혀 있다는 것과 고발인이 '00 고용주'나 개인이 아닌 '공인노무사회'라는 사실을 알고 깜짝 놀랐다"고 고발 사실을 인지한 당시의 심경을 전했다.
그는 "이전에 두 차례 이상 고용주로부터 고발당한 적이 있기도 했다"며 "평소 이주노동자가 노동청에 피해사실 진술을 위해 출석할 때 통역사로서 동석을 하면 고용주들로부터 '노무사냐? 브로커냐?' 등 공격적인 질문을 받아왔기에 이번 고발도 고용주의 고발이겠거니 했었는데 한국공인노무사회라는 큰 단체가 고발했다는 사실이 믿기지 않았다"고 설명했다.
이어 "고발을 당한 후 신문기사를 통해 많은 분들에게 (고발 소식이) 알려지게 되었다. 저는 이렇게까지 많은 활동가들에게 염려를 끼쳐드릴 줄 몰랐는데 최근 10여 일간 정말 송구스럽게도 많은 분들의 응원과 연대, 격려의 말씀을 받았다"며 "제가 평소 제 일이 바쁘다는 핑계로 마음을 쓰지 못했던 사회운동의 헌신적인 활동가들과 지원자들로부터의 응원과 연대 행동이 제겐 과분한 큰 힘이 되었다"라고 연대와 지지를 보낸 이들에게 감사의 뜻을 전했다.
지난 6일, 200여 개의 전국노동이주인권단체들과 800여 명의 시민들은 공인노무사회의 고발을 비판하는 성명을 내고 고발 철회와 사과를 요구한 바 있다. '노동인권 실현을 위한 노무사 모임'과 '이주민 인권을 위한 행정사 모임' 등에서도 성명을 내며 공인노무사회를 규탄하고 나섰다(관련기사: "상을 줘도 모자랄 판에" 이주민 활동가 고발한 공인노무사회
https://omn.kr/2h9rv).
"만나자는 노무사회 연락에 고발 취하 요구 후 '각하' 결정 받아"
김 소장에 따르면 공인노무사회는 그에게 개인적으로 연락을 했다고 한다. 그는 "사실 약 일주일 전부터 공인노무사회의 주요한 직위에 있는 2~3명으로부터 제 개인전화로 '만나서 이야기하고 싶다'는 취지로 연락이 왔다"며 공인노무사회 측에 '만나길 원하면 먼저 고발을 취하해달라'고 대응했다고 전했다.
김 소장은 "그리고 오늘 그 피고발 사건의 '각하' 문자를 단원경찰서로부터 받았다"며 "이 해프닝은 고발에 이를 정도로 위법행위를 암시하는 단 하나의 근거사실도 제시되지 않고 알려지지 않은 채 끝날 것 같다"고 힐난했다.
이어 "정말 소중한 여러분들의 연대의 응원과 격려에 정말로 감사드린다. 사회적 약자에 대한 정의와 연대를 위해, 헌신적으로 활동해 오신 많은 분들께 정말 민망하고 빚진 마음"이라며 "민망하지만 말씀드린다. 저도 앞으로는 열심히, 잘 활동하겠다"면서 재차 연대에 대한 고마움과 표하며 앞으로도 이주노동자 권리를 위해 활동하겠다는 포부를 드러냈다.