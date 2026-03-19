이주노동자 도왔다고 활동가 고발한 공인노무사회, 고발 철회

▲18일 김이찬 지구인의정류소 소장은 자신의 페이스북에 "민망하게도 너무 많은 분들께 걱정을 끼쳐드려서 경과 말씀을 드린다"며 이날 경찰로부터 해당 고발이 각하되었다는 통지를 받았다면서 해당 통지문을 첨부했다. ⓒ 김이찬 소장 페이스북 갈무리 관련사진보기