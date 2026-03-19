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정치

26.03.19 16:54최종 업데이트 26.03.19 17:55

"혈세 낭비"-"낡은 철학"... '정원오 견제구' 쏟아진 민주 서울시장 경선 토론

[민주당 서울시장 경선 1차토론] 19일 첫 토론서 '집값 상승'-'철학 부재' 등 놓고 공방

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19일 오후 열린 더불어민주당 서울시장 경선 후보 첫 합동토론회 모습. 왼쪽 정원오 후보와 오른쪽 박주민 후보(유튜브 화면갈무리)
19일 오후 열린 더불어민주당 서울시장 경선 후보 첫 합동토론회 모습. 왼쪽 정원오 후보와 오른쪽 박주민 후보(유튜브 화면갈무리) ⓒ 델리민주 유튜브

[기사 보강 : 19일 오후 5시 55분]

요약하면 '정원오 난타전'이었다.

19일 오후 SBS 주관으로 열린 더불어민주당 서울시장 경선 후보 첫 합동토론회에서 경쟁자인 박주민, 전현희 후보는 정원오 후보를 집중 공격했다. 약 1시간 반 토론에서 이들은 "후보 철학이 낡았다", "혈세 낭비"라는 등 정 후보의 정책과 철학에 거듭 의문을 제기했다.

서울 마포구 SBS프리즘타워 스튜디오에서 진행된 이날 토론회에는 김영배·김형남·박주민·전현희·정원오 후보(이름순)가 참여했다.

박주민 "집값 올랐다고 자랑하는 지도자 못 봤다"

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공격의 시작은 박주민 후보였다.

지난 10일 "성동구 집값 폭등이 여전히 자랑스러우시냐"라고 물으며 정 후보의 최근 강연 발언을 문제 삼았던 그는 이날도 "민주당이 가진 가치관은 부동산 안정화"라며 "제가 많은 지도자를 봐왔지만 (지역) 부동산값 오르는 걸 성과라거나 자랑하는 사람은 본 적이 없다"고 직격했다(관련 기사 : 박주민 "집값 상승 자랑하나"... 정원오 "주민 삶의 질 봐달라" https://omn.kr/2hbab).

정 후보는 한일자(ㅡ) 입을 한 채 표정관리에 애쓰는 모습이었다. 그는 박 후보 질문에 "저도 이재명 정부의 집값 안정 기조에 적극 동참하고 있다"며 "제 말은, 지역 경제를 활성화시키면 주민 행복도 높아지고 지역 가치도 올라간다는 뜻이었다"라고 재차 해명했다.

구청장으로 약 4년간 함께 활동했다는 김영배 후보는 뒤늦게 '정원오 지원사격'에 나섰다. 김 후보는 이날 토론 후반부에서 박 후보를 향해 "도쿄도 집값이 어마무시하다"며 "(박 후보 발언으로는) '민주당은 이념 편향적'이라는 식의 오해를 받을 가능성이 있다"고 말했다.

박 후보는 앞서 김 후보에게 "윤석열 전 대통령이 후보 시절 '기업이 주연, 정부는 조연' 얘기한 적이 있는데 여기 동의하느냐"라고 물었고, 김 후보는 "다르게 생각한다. 이제는 국가가 기획자이자 투자자가 될 때"라고 답했다. 박 후보는 곧장 "그런데 정 후보는 '기업이 주연, 자치단체는 조연' 발언을 계속 하는데, 이건 세계적 추세나 이재명 정부 철학과는 상충된다"고 지적했다.

정 후보는 그러자 굳은 표정으로 "그건 시민과 기업이 주인이라는, 기업이 잘되면 시도 발전할 수 있다는 취지"라고 답했으나 박 후보는 정 후보 철학이 현 정부와 다르다고 재차 비판했다. 그는 "(그와 달리) 정부가 주도적 역할을 해야 된다는 게 최근 트렌드"라며 "정 후보의 철학은 오히려 신자유주의적이고, 좀 낡은 철학 아닌가"라고 맹공했다.

"세금 낭비이자 전시행정" 전현희 '성공버스' 맹공

뜨거운 공방이 오갔던 건 전현희-정원호 후보 토론이었다. 전 성동구청장 정 후보와 활동 지역이 겹치는 전 후보(서울 중구성동구갑 국회의원)는, 이날 정 후보가 앞서 시행해온 '성동구 성공버스'를 "세금 낭비"라고 꼬집었다.

'성공버스'는 성동구내 무료셔틀버스로, 교통소외지역과 공공시설을 연결하는 버스다. 전 후보는 그러나 "성공버스가 취지는 좋지만 운영이 제대로 안 되고 있다"며 "(여기에) 장애인은 탑승할 수가 없다. 노선도 중복이고 혈세 낭비, 전시행정"이라고 정 후보를 맹공했다.

정 후보는 급격히 표정이 굳어졌지만 침착하게 반박에 나섰다. '사업을 철회할 생각이 없느냐'는 전 후보 질의에 그는 "시범사업으로 하는 중인데 구민 만족도가 높다"며 에둘러 이를 거절했다.

길어지는 정 후보의 설명을 듣던 전 후보는 "공짜 버스니 당연히 만족도가 높은 거고, 그러니까 세금 낭비라는 것"이라며 사업 전면 재검토를 요구했다. 재답변할 기회가 없는 채로 주어진 토론 시간이 종료되자, 정 후보는 쓴웃음을 지었다.

전 후보는 토론 서두에서도 "정 후보는 성동구에 젠트리피케이션이 없다고 했지만 사실과는 다르다, 1일 임대로 1000만 원 팝업스토어 등 대다수 상인이 떠나가고 있다"며 공격했다.

유력 후보로 꼽히는 박주민-정원오 후보 간 신경전은 토론 말미에도 계속됐다.

토론 마지막 마무리 발언에서 정 후보는 "결국 오세훈 현 서울시장(국민의힘)이 출마선언을 했다, 저는 강남권과 한강벨트에서 밀리지 않아 오 시장 이길 유일한 카드"라며 자신을 소개했다.

이어 발언한 박 후보는 "정 후보가 '오 시장 이길 유일한 카드'라고 했지만, (저도 있으니) 유이(2)한 카드라는 점을 말씀드린다"며 "이번 선거는 행정가 한 명을 뽑는 걸 넘어서, 내란을 종식시킬 선거다. 누가 내란을 끝낸 사람인지 판단해 달라"라고 말해 정 후보를 견제했다.

#서울시장#민주당경선#정원오#박주민#전현희

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