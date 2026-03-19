이원택 "김관영, 군 매뉴얼 따라 협조 준비... 내란 방조 사실로 확정"

큰사진보기 ▲이원택 더불어민주당 의원이 19일 전북도의회에서 긴급 기자회견을 열고, 2024년 12월 4일 당시 전북도 도민안전실장의 기자브리핑 영상을 핵심 증거로 공개하면서 "김관영 전북도지사의 내란방조 행위는 사실로 확정됐고, 그동안의 해명은 유권자를 상대로 한 거짓말임이 드러났다”고 주장했다. ⓒ 이원택의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김관영 전북도지사가 13일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 전북도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲이원택 더불어민주당 의원이 19일 전북도의회에서 긴급 기자회견을 열고, 2024년 12월 4일 당시 전북도 도민안전실장의 기자브리핑 영상을 핵심 증거로 공개하면서 "김관영 전북도지사의 내란방조 행위는 사실로 확정됐고, 그동안의 해명은 유권자를 상대로 한 거짓말임이 드러났다”고 주장했다. ⓒ 이원택의원실 관련사진보기

- 청사 폐쇄 부인: "도청사 폐쇄는 없었고, 통상적인 방호 조치만 유지했다. 지금도 같은 방식의 방호 체계가 유지되고 있다."

- 지시 사항 '전파' 주장: "행안부 지시 사항을 당직 및 비상근무 규칙에 따라 시군에 유선으로 전파했을 뿐, 도가 능동적으로 계엄에 협조한 것이 아니다."

- 계엄 반대 강조: "전국 시·도지사 중 가장 먼저 계엄 반대 입장을 밝힌 만큼, 내란 방조라는 주장은 정략적 음해에 불과하다."

'12.3 비상계엄' 당시 김관영 전북도지사의 행적을 둘러싼 논란이 정면충돌 양상으로 치닫고 있다. 이원택 더불어민주당 의원은 김관영 지사의 당시 행적이 "위헌적 계엄에 순응"했을 뿐 아니라, 이후 해명 과정에서 "내란 부화수행을 감추기 위해 허위사실을 공표했다"고 강하게 비판했다.특히 이원택 의원은 새로 공개한 전북도 도민안전실장 브리핑 영상을 근거로 "김관영 지사의 내란 방조는 사실로 확정됐고, 지금까지의 해명은 유권자를 향한 거짓말로 드러났다"며 공식 사과와 책임을 요구하고 나섰다. 김관영 지사 측은 이 의원의 주장에 대해 "정치적 왜곡"이라고 반박했다.이원택 의원은 19일 전북도의회에서 긴급 기자회견을 열고, 2024년 12월 4일 당시 전북도 도민안전실장의 기자브리핑 영상을 핵심 증거로 공개했다. 이 의원은 이 영상이야말로 김 지사의 주장을 정면으로 반박하는 "스모킹 건"이라고 강조했다.이 의원이 공개한 영상에 따르면, 도민안전실장은 당시 브리핑에서 "행정부지사와 도지사 주재 긴급 실·국장 회의를 했다"라고 밝힌 뒤, 그 회의에서 논의된 비상계엄 대응 조치 내용을 조목조목 설명했다.이원택 의원은 이를 두고 "전북도가 취한 일련의 조치들이 도지사 주재 회의에서 논의되었다는 점을 도민안전실장이 스스로 인정한 것"이라고 지적했다. 그러면서 "그동안 김관영 지사가 '실무자의 실수'였다, '기계적 대응'이었다, '몰랐다'고 주장해 온 내용은 명백한 거짓"이라고 못 박았다.비상근무 발령의 목적에 대해서도 이원택 의원은 날 선 비판을 이어갔다. 김관영 지사 측은 그동안 "혹시 모를 상황에 대비해 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 조치였다"고 설명해 왔으나, 이 의원이 제시한 영상 속 도민안전실장의 발언은 달랐다.브리핑 영상에서 도민안전실장은 "이 상황이 심각하고 비상계엄에 따라서 우리가 대응을 해야 되기 때문에 구성원 3분의 1 이상 근무를 유지했다"고 언급했다. 이에 대해 이 의원은 "비상근무 발령이 '도민의 생명 보호'가 아닌 '비상계엄에 따른 조치'였음을 명백하게 증언하고 있는 것"이라며 "지방공무원법을 위반하면서까지 발령을 내린 것은 매뉴얼에 따라 계엄에 순응하기 위함이었다"고 직격했다.이원택 의원의 주장에서 가장 핵심적인 내용은 '군에서 만든 비상계엄 매뉴얼'이다. 영상에 따르면, 도민안전실장은 "이런(비상계엄) 상황에서 도의 매뉴얼이 있느냐"는 기자의 질문에 "군에서 만든 비상계엄에 따른 매뉴얼들이 있다. 매뉴얼에 따라서 움직이게 돼 있다"고 답했다. 이 의원은 이 발언을 근거로 전북도가 "위헌·위법한 계엄령에 저항하기는커녕 적극적으로 순응했다"고 주장했다.이 의원은 "전북도는 35사단이 지역 계엄사령부가 된다는 인식 하에, 계엄군의 요구사항과 인력·물적 자원을 지원하도록 철저히 준비했다. 이게 내란 '부화수행'이 아니고 무엇인가"라고 꼬집은 뒤, "군에서 만든 비상계엄 매뉴얼에 따라 협조 체제를 유지하려 한 것이며, 도민이 준 권한을 군부에 이양하려 한 것과 다름없다"고 맹비판했다.앞서 이 의원은 전북도가 작성한 '비상계엄 선포 및 해제에 따른 긴급 대처 상황' 문건에 적시된 "35사단과 협조 체계 유지, 유관기관 동향 파악" 문구를 공개하며 "계엄 포고령 1호에 대비한 것으로, 내란에 순응·방조했다는 증거"라고 주장한 바 있다. 이번에 도민안전실장의 브리핑 영상까지 더해지면서 "문서 기록과 육성 기록이 일치하는 결정적 증거"라는 것이 이 의원의 판단이다.이원택 의원은 "계엄군이 들어온다는 것을 전제로, 계엄군과 협조 체제 유지, 준예산 편성 등 계엄법과 포고령 1호에 따른 후속 조치를 새벽에 미리 검토한 것"이라며 "이는 내란 부역이자 도민이 준 권력을 군부에 넘기기 위한 사전 준비 행위"라고 거듭 비판했다.김관영 지사는 논란이 불거진 뒤 "35사단이 도청으로 진주할 수 있어, 그런 경우 시민단체와 함께 막아야 할 수도 있다고 생각해 35사단에 연락했다"는 취지로 해명해 왔다. 즉, 자신은 계엄군과 협조한 것이 아니라, 도청 진입 시 시민사회와 함께 저지할 가능성을 염두에 둔 '견제 차원의 연락'이었다는 설명이다.그러나 이원택 의원은 도민안전실장의 브리핑 내용을 근거로 "이 말은 완전한 거짓말"이라고 잘라 말했다. 그는 "행정부지사와 도지사 주재 긴급 실·국장 회의를 바탕으로 브리핑을 이어간 도민안전실장의 육성 기록은, 김 지사가 시민과 함께 막아내기는커녕 지역 계엄사에 즉각적으로 부역할 준비 태세를 갖추고 있었다는 사실을 말해주고 있다"고 반박했다.이 의원은 또 "계엄군과 협조 체제를 유지하기 위해 어떤 인력을 지원해야 하는지, 무엇을 동원해야 하는지를 확인한 것"이라며 "계엄군이 도청에 진입하면 그때부터 도민이 부여한 권력이 군부에 이양되도록 협조하려 한 것"이라고 강조했다. "KBS 보도 문건에 나온 '계엄군과 협조 체제 유지', '준예산 편성' 같은 문구는 이런 지휘부의 의중이 없었다면 새벽에 나올 수 없는 표현"이라는 것이다.이원택 의원은 당시 전북도청 청사 출입 통제 논란에 대해서도 강기정 광주시장과 비교하며 비판의 강도를 높였다.그는 "(비상계엄 당시) 행안부가 청사 폐쇄를 지시한 이유는 5·18 당시 시민 저항의 거점이었던 전남도청의 기억 때문"이라며 "저항하는 시민들이 집결하는 것을 막으려는 내란 지휘부의 의도에 김관영 지사가 순응했다"라고 규정했다. 이어 "강기정 시장은 시청을 개방해 시민들과 계엄 저지를 논의한 반면, 김 지사는 말로만 반대하고 몸으로는 계엄군에 협조할 준비를 마쳤다"고 일갈했다.도청 측이 "통상적인 야간 방호 조치였다"고 해명한 것에 대해서도 "청원경찰 5명이 공무원 출입을 통제하며 신분증을 확인했고, 기자실 기자들을 모두 내보내고 신분증을 확인했다는 제보가 있다"며 "이런 상황을 '일상적' 방호라고 주장하는 것 자체가 거짓말"이라고 지적했다.이원택 의원은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 비상근무를 발령했다고 했지만, 실상은 비상계엄에 따라 적정 인원을 확보하기 위해 발령한 것"이라며 "도민을 상대로 한 또 하나의 거짓말"이라고 말했다.이원택 의원의 주장은 단순한 정치적 비판을 넘어 김관영 지사의 공직선거법 위반 가능성까지 겨냥했다. 이 의원은 "김 지사가 내란 부화수행을 감추기 위해 악의적 기만을 했다"고 지적하면서, 이를 "공직선거법상 허위사실 공표에 해당하는 중대 범죄"라고 주장했다.이 의원은 "비상근무의 목적을 '민주주의 수호'로 둔갑시키고, 청사 출입 통제를 '통상적 방호'라고 속인 것은 선거에 당선될 목적으로 유권자를 기만한 행위"라며 "이는 공직선거법상 명백한 허위사실 공표이자 당선 무효에 이를 수 있는 중대 범죄"라고 강조했다. 또한 "도민뿐만 아니라 민주당 공관위원까지 속인 만큼 분명한 사과와 책임이 뒤따라야 한다"고 덧붙였다.김관영 지사와 전북도는 이원택 의원의 주장에 대해 "계엄 동조·내란 방조 의혹은 사실이 아니며 정치적 왜곡"이라고 맞서고 있다. 김 지사 측이 내놓은 핵심 반박은 다음과 같이 정리된다.또 김 지사 측은 이 의원이 제시한 각종 문건·표현에 대해 "언론 보도 화면상의 단편적 문구만을 짜깁기한 왜곡"이라며 "전북도가 계엄 행정 체계를 유지했다는 실질적 근거는 없다"고 반박해 왔다.이원택 의원은 이번 도민안전실장 브리핑 영상을 "김관영 지사의 헌정질서 파괴 내란 부역과 허위사실 공표를 확정하는 증거"라고 규정했다. 그는 "도민들과 민주당 공천관리위원회까지 속였다고 볼 수 있는 만큼, 분명한 사과와 책임이 뒤따라야 한다"고 강조했다.기자회견 말미에 이 의원은 "12·3 내란 방조와 관련된 명백한 증거가 나온 만큼, 김관영 지사는 이제라도 진실을 인정해야 한다"며 "그동안 뻔뻔한 거짓말로 도민을 기만해 온 것에 대해 머리 숙여 사과하고, 그에 따른 책임을 분명히 져야 한다"고 거듭 촉구했다.한편, 두 사람의 공방은 6.3 지방선거 전북도지사 민주당 후보 경선을 앞두고 '정치생명'을 걸 정도로 격화되고 있다. 이 의원은 최근 김 지사에게 "12·3 비상계엄 당시 대응을 둘러싼 공개 끝장토론을 하자"며 "저 역시 정치생명을 걸겠다"고 맞불을 놓은 상태다. 내란 방조와 허위사실 공표라는 중대한 의혹이 제기된 만큼, 향후 법적 판단과 함께 전북 도민 여론이 어떤 결론을 내릴지 주목된다.