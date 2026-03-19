'국립울산 탄소중립 전문과학관' 울산 남구에 들어선다

큰사진보기 ▲울산 탄소중립 전문과학관 건립 착공식이 19일 오후 3시 신정동 931-52번지 일원에서 열린 가운데 김두겸 울산시장, 김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장, 이성룡 시의회의장, 안효대 경제부시장, 이윤철 울산상의회장, 시의원 등 참석자들이 기념 시삽을 하고 있다. 면적 7513㎡ 규모로 총사업비 430억 원(과학기술정보통신부와 울산시가 각각 절반씩)을 투입해 오는 2027년 12월 준공을 목표로 한다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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기후위기 대응과 에너지 전환 시대에 맞춰 탄소중립을 주제로 한 전시·체험 공간과 교육시설 등을 갖춘 복합 과학문화 공간인 '국립울산 탄소중립 전문과학관'이 울산(남구 신정동 931-52번지 일원)에 들어선다.3월 19일 오후 3시 준공식을 가진 '국립울산 탄소중립 전문과학관'은 2만 39㎡ 부지에 지상 4층, 연면적 7513㎡ 규모로 총사업비 430억 원(과학기술정보통신부와 울산시가 각각 절반씩)을 투입해 오는 2027년 12월 준공을 목표로 한다.울산시 관계자는 "과학관은 탄소중립의 과학적 원리와 기술을 체험형 전시로 구현하는 데 초점을 맞춘다"며 "특히 수소에너지, 탄소저감 기술, 친환경 산업전환 등 울산의 주력 산업과 연계한 콘텐츠를 통해 산업도시 울산의 미래 이상(비전)을 시민과 공유하는 공간으로 운영될 계획"이라고 밝혔다.이곳에서는 디지털 기반의 체험형 전시와 함께 다양한 교육 프로그램도 도입해 단순 전시 중심 시설을 넘어, 탄소중립 정책과 산업기술을 이해하고 체험하는 전문 공간(플랫폼)으로 자리매김하겠다는 구상이다.특히 울산시는 과학관 건립을 통해 지역 과학문화 확산은 물론, 관광·서비스 산업 활성화 효과도 기대하고 있다. 울산박물관과 연계한 문화지대(벨트) 형성을 통해 도심 내 복합 문화공간으로 발전시킨다는 전략이다.김두겸 울산시장은 "국립울산 탄소중립 전문과학관은 울산의 산업 역량과 국가의 탄소중립 정책이 결합된 상징적 사업"이라며 "과학문화 확산과 지역 경쟁력 강화를 동시에 이끌어갈 거점으로 조성하겠다"라고 말했다.한편 이날 착공식은 김두겸 울산시장을 비롯해 김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장, 시·구의원, 공공기관, 시민·단체 등 150여 명이 참석한 가운데 진행됐다.앞서 울산시와 과학기술정보통신부는 지난 2023년 3월 업무협약을 체결하며 이번 사업의 추진 기반을 마련했다. 이후 지난해 4월 건축허가를 완료하고, 같은 해 9월 실시설계를 마무리하면서 착공 단계에 이르렀다.