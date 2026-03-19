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사회

26.03.19 15:46최종 업데이트 26.03.19 15:47

보건소 방문 어려운 어르신 위해... 은평구 '찾아가는 건강관리' 운영

5개 복지관 순회하며 만성질환 예방·관리 교육 진행

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ⓒ 은평시민신문

서울시 은평구 보건소가 오는 4월부터 관내 복지관을 순회하며 '찾아가는 고혈압·당뇨병 건강강좌'를 운영한다. 이번 프로그램은 만성질환의 위험성을 알리고 고위험군 및 환자를 조기에 발견하여 구민들의 건강 수명을 연장하기 위해 기획됐다.

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강좌는 보건소 방문이 상대적으로 어려운 어르신과 지역 주민들을 위해 건강 전문가가 복지관을 직접 찾아가는 방식으로 진행된다. 주요 거점 기관으로는 녹번종합사회복지관, 신사종합사회복지관, 은평종합사회복지관, 은평노인종합복지관, 역촌노인복지관 등이 포함됐다.

교육 내용은 고혈압과 당뇨병의 정의와 합병증 예방 관리, 만성질환 관리를 위한 식이요법 및 운동법 등 실질적인 건강 관리 수칙을 담고 있다. 또한 현장에서 혈압과 혈당 측정 등 기초 검진을 병행하여 참여자들이 자신의 건강 상태를 즉석에서 확인하고 상담받을 수 있는 기회도 제공한다.

은평구 보건소는 이번 강좌를 통해 주민들이 스스로 만성질환을 관리할 수 있는 능력을 키우고 건강한 생활 습관을 실천하도록 유도할 방침이다. 만성질환은 꾸준한 관리가 중요한 만큼, 지역 사회 내 밀착형 건강 교육 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

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