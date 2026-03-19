단수공천 이틀 뒤 10만원 지원금... 박완수 경남지사 "선거용 아냐"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사가 19일 경남도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 도민 1인당 10만원 생활지원금 계획을 발표하고 있다. ⓒ 경남도 관련사진보기

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1인당 10만 원 경남도민 생활지원금 지급에 더불어민주당이 "지방선거용이 아니냐"라며 의심의 눈길을 보내자, 박완수 경남도지사는 "현재 이란 사태로 도민들의 부담이 크고, 내수도 침체한 상황이기 때문에 (지급은) 당연한 책무"라고 반박했다.19일 경남도가 공개한 지원금 계획에 따르면, 도민 1인당 10만 원 지급은 오는 5월 1일부터 신청을 받는다. 주소지 관할 읍면동 행정복지센터나 도청 누리집 등을 이용하면 되고, 지역사랑상품권과 은행 선불카드를 정해 7월 31일까지 사용할 수 있다. 전 도민이 대상이며 미성년자는 세대주가 신청하도록 했다. 추경을 통해 확보할 전체 예산 규모는 3288억 원으로 전액 도비를 투입한다.경남도의 이번 계획은 도내 소비 위축을 막고, 지역경제를 활성화하는 취지에서다. 도내 소비지표가 뚜렷한 내림세인 데다, 미국·이스라엘의 이란 공격 등 중동 사태로 고유가 상황이 펼쳐지며 도민과 중소상공인들의 재정 상황이 어려워지고 있다는 것이다. 경남도는 직접 지원 등의 혜택이 필요한 때라고 판단했다.그러나 지방선거 코앞 시점에서 국민의힘 소속인 박완수 지사가 사실상 현금 지급에 들어가자, 민주당은 불편한 표정을 감추지 못했다. 보편적 지원 차원에서 이를 반대하진 않지만, 시간표가 문제라는 것이다. 민주당 경남도당은 바로 "한 달 전인 5월 1일 지급 결정은 선거를 의식한 재정 집행이라는 오해를 불러일으킬 수밖에 없다"라는 내용으로 비판 성명을 냈다.박 지사가 그동안 재정 부담을 이유로 이러한 지원에 소극적이었다는 점도 꼬집었다. 갑작스럽게 태도를 바꾼 박 지사를 향해 민주당은 "정책 기조의 일관성 측면에서 충분한 설명이 필요하다"라고 해명을 요구했다. 그러나 "(정치적 의도가 아닌) 도민의 삶을 지키기 위한 정책이라면 정파를 떠나 적극적으로 협력하겠다"라는 의견도 곁들였다.이에 대한 박 지사의 반응은 언론 질의응답 과정에서 확인됐다. 이날 지원금 발표 일정 마지막에 '시점이 민감하다'라는 기자들의 질문이 나오자, 박 지사는 "도지사가 도민의 살림을 챙기는 건 당연한 책무"라고 해명했다. 그는 "지금 시기적으로 선거가 있지만, 이란 사태로 도민 생활이 어려운 데다 지역의 내수가 침체한 상황이기 때문에 이 시기를 놓치면 효과가 낮을 것"이라며 적기를 강조했다.되레 가만히 있는 게 오히려 문제 아니냐는 말까지 보탰다. 박 지사는 "위기가 닥쳤는데, 선거 때문에 아무것도 안 하고 손 놓고 있다는 건 경남도 존재 이유로 맞지 않는다"라고 지적했다. 박 지사 브리핑에 함께한 김명주 경제부지사 역시 "가장 중립적이어야 할 중앙정부도 20조 원 추경을 준비하는데 거긴 되고 도는 하면 안 되는지 거꾸로 묻고 싶다"라고 반문했다.한편, 갑작스럽게 등장한 지원금 카드에 다른 경남도지사 예비후보는 다소 난감한 분위기다. 박 지사가 국민의힘 단수공천을 받자마자 행동에 나선 탓이다. 원칙적으론 이를 반기면서도 묘한 분위기가 감지된다. 민주당 김경수 경남도지사 예비후보가 말을 아끼고, 도당 차원으로 대응한 것도 이러한 배경으로 해석된다. 진보당도 곧바로 논평을 냈다. 전희영 예비후보는 "경남도 차원 단일 지원만으론 벼랑 끝에 선 도민들의 삶을 온전히 지켜내기엔 역부족"이라며 정부와 광역, 기초를 아우르는 입체적 종합대책 등 제대로 된 조처를 요구했다.