민주당 경기도당 "네거티브 경선, 더 이상 용납 못해"

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더불어민주당 경기도당 선거관리위원회가 6·3 지방선거를 앞두고 당내 경선 과정에서 불거진 과열 경쟁에 대해 공개적으로 경고장을 꺼내 들었다. 최근 일부 지역에서 나타난 네거티브 공세가 도를 넘고 있다는 판단에서다.김준혁 경기도당 선거관리위원장은 19일 입장문을 통해 "근거 없는 비방과 네거티브는 민주주의 정신을 훼손하는 행위"라며 "지속될 경우 엄정한 조사와 징계를 피할 수 없을 것"이라고 밝혔다.김 위원장은 이번 선거의 성격을 "민생 혁신과 국정 안정의 기반을 다지는 중요한 분기점"으로 규정하며, 후보자들의 책임 있는 태도를 강조했다. 그는 "승리를 위해 필요한 것은 상대를 깎아내리는 공격이 아니라 도민의 신뢰를 얻는 정책 경쟁"이라고 말했다.경기도당 선관위는 특히 최근 도내 자치단체장과 광역·기초의원 경선 과정에서 상대 후보를 겨냥한 비방성 발언과 의혹 제기가 이어지는 상황을 예의주시하고 있다. 당 안팎에서는 일부 지역을 중심으로 '경선 과열' 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.이에 따라 선관위는 경선 전 과정에 대한 상시 모니터링 체계를 가동하고, 비방이나 허위사실 유포 등 위반 행위가 확인될 경우 예외 없이 '무관용 원칙'을 적용하겠다는 방침이다. 당헌·당규에 따른 징계는 물론, 필요 시 추가 조치도 검토하겠다는 입장이다.김 위원장은 "경선은 경쟁이지만, 동시에 당의 미래를 함께 만드는 과정"이라며 "모든 예비후보가 정책과 비전으로 평가받는 공정한 경쟁에 나서야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 지방선거가 도민에게 신뢰받는 '깨끗한 축제'가 되도록 선관위가 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.당내 경선이 본격화되면서 각 지역별 경쟁도 점차 뜨거워지는 가운데, 이번 경고가 실제 경선 분위기 변화로 이어질지 주목된다.