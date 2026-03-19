봄처럼 새로 뿌리는 언어의 씨앗

큰사진보기 ▲무엇을 어떻게 쓸까이오덕의 글쓰기 길잡이 '무엇을 어떻게 쓸까' 책 표지 ⓒ 보리출판사 관련사진보기

"살아 있는 말은 방 안에 앉아 생각만으로는 얻을 수 없다. 책을 읽어 지식을 쌓는다고 해서 저절로 생겨나는 것도 아니다. 몸으로 겪은 일이 없이 책에만 기대면, 결국 죽은 말만 늘어놓게 된다. 살아 있는 말은 오직 현실과 삶 속에서 나온다."

AD

콩을 '대두'라 하고, '갔다'고 할 것을 '갔었다'고 하는 이 슬픈 버릇. 이것이 우리 앞을 가로막는 가장 높고 두꺼운 벽이다.

말과 글에는 그 사람의 정신이 드러난다. 우리말을 찾아 쓴다는 것은 흐트러진 정신을 바로잡는 일이며, 곧 바른 정신으로 살아가겠다는 뜻이다.

글쓰기를 시작한 지 2년이 지났다. 시간이 쌓일수록 나는 앞으로 나아간다기보다, 점점 더 깊은 동굴 속으로 가라앉는 기분에 사로잡혔다. 제자리걸음이거나, 오히려 뒷걸음질 치고 있다는 느낌을 떨칠 수 없었다. 이름난 작가들의 글쓰기 책을 붙들고 씨름해 보아도 그 찜찜함은 좀처럼 사라지지 않았다. 그러다 이오덕의<무엇을 어떻게 쓸까>를 만났다.돌이켜보니 내가 써 온 글은 내실보다 겉모양에 더 기울어 있었는지도 모른다. 글 속에 삶의 결을 어떻게 담아낼 것인가를 고민하기보다, 어떻게 하면 더 그럴듯하게 꾸밀 수 있을지만 궁리해 왔다. 페이지를 넘길수록 깨달았다. 모래성처럼 쉽게 무너지는 문장이 아니라, 비바람 속에서도 끝내 남는 단단한 문장이 필요하다는 것을. 그리고 그동안 내가 느껴 온 막막함의 근원이, 살아 있는 말이 아니라 죽은 말에 기대어 글을 써 왔기 때문이라는 사실도.이오덕은 정직한 자기 표현의 글쓰기를 말한다. 자기를 찾고, 자기의 말을 찾고, 끝내 자기 삶에 가닿는 글쓰기. 그는 초중고 학생의 글을 예로 들어, 무엇이 살아 있는 글인지 또렷하게 보여 준다. 아이들이 어른의 글쓰기를 배우는 것이 아니라, 오히려 어른이 아이들의 솔직한 글에서 배워야 한다고 힘주어 말한다.나는 그동안 얼마나 오염된 언어 속에서 글을 써 왔는지조차 알아차리지 못했다. 이름난 저자와 칼럼니스트의 글에도 일본식 표현과 외래어가 자연스럽게 스며 있다. 문학 작품과 신문, 교과서에까지 널리 쓰이고 있었으니, 의심해 볼 생각조차 하지 못했던 것이다. 우리가 무심코 쓰는 말들 가운데에는 번역투로 굳어진 표현도 적지 않다. 그것은 어느새 일상 구석구석에 뿌리내려, 마치 본래의 언어인 것처럼 자리 잡고 있다. 우리말로 적는다고 해서 곧 우리말다운 글이 되는 것은 아니었던 것이다.책장을 덮을수록 머리가 맑아지기보다 오히려 얼얼해졌다. 지금까지 내가 써 온 글은 어디에 남아 있을까. 물 위에 쓴 글처럼 흔적 없이 사라진 건 아닐까. 허공에 휘두른 손짓에 지나지 않은 건 아닐까.우리말을 제대로 알고, 제자리에 쓰는 일. 그것은 단지 글쓰기의 문제가 아니라 삶의 태도에 관한 일이다. 한 사람의 삶을 바로 세우는 일이자, 더 넓게는 우리가 발 딛고 선 세계를 바로 세우는 일과도 맞닿아 있다.나는 이제 다시 쓰려 한다. 땅 위에 새 계절을 그려 내는 봄처럼, 종이 위에 언어의 씨앗을 새로 뿌린다. 비워 내고, 다시 피워 내며, 한 자 한 자 천천히 써 내려가려 한다. 그렇게 말과 글이, 제때의 봄을 만나 살아 있는 삶이 되기를 바란다.