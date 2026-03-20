한때 힘이 머물렀던 자리, '기로소'를 찾아서

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큰사진보기 ▲자이로볼은 손목과 전완근(팔뚝)을 강화하는 작은 운동기구이다. 영어로는 파워볼(Powerball)이라고도 부르는데, 내부에 회전하는 자이로(gyroscope)가 들어 있어서 회전 속도가 빨라질수록 강한 저항이 생기는 원리이다. ⓒ 홍인표 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고종어극40년칭경기념비대한제국 시기, 고종이 즉위 40주년을 맞은 것을 기념하기 위해 세운 비석이다. ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍화당경기도 화성시 남양동에 남아 있는 전통 건축물로, 조선시대 원로들의 공간, 즉 기로소의 지방적 기능을 했던 곳으로 알려져 있다. ⓒ 홍인표 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

숫기가 너무 없어서 태권도를 시작했다. 흰 도복에 흰 띠를 건네받고 마루에 앉았다. 관장님이 회원증을 하나 건네주면서 무도인(?)이 지켜야 할 규칙을 설명하신다. 그중 기억나는 하나가 '절대로 싸우면 안 된다'는 것이었다. 자신이 가진 힘을 친구에게 행사해서는 안 된다고 하니, 괜스레 작던 어깨가 펴지고, 마음이 커졌다. '그래 나는 태권도를 배웠으니까 함부로 힘을 쓰지 말자!' (하얀 띠의 결기)슈퍼맨 망토만 두르면 높은 곳에서 뛰어내리는 아이들 때문에 한동안 추락사고가 많았다. 육백만 불의 사나이, 소머즈, 원더우먼 같은 히어로는 우리들의 영웅이었다. 저 멀리 표지판 글자까지 보일 것 같던 시절이었다. 차력쇼와 기인들도 많았다. 어느 날 나도 신문지를 찢어 먹었다. 나도 할 수 있을 것 같았다. 손바닥만큼 입에 넣고 잘근잘근 침을 묻혀가며 꿀꺽 삼켰다. "우~욱" 토가 넘어올 것 같다.이건 비밀인데, 사실 어렸을 때는 총을 맞아도 죽을 것 같지 않았다. 과장해서 말하면, 군대를 다녀오고 나서야 총을 맞으면 죽을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그 시절 우리는 누구나 초인(超人)이 되고 싶었고, 초인이 될 수 있다고 믿었다.최근 어깨뼈 근육이 뒷짐을 지거나 팔짱을 끼면 찢어질 듯 아파서 병원진료를 받았다. 근육재생주사와 물리치료를 서너 차례 받고 나니 한결 좋아졌다. 요즘 손목에 힘이 안 들어간다. 근력운동에 무심하다 보니 근육량도 줄고 악력도 예전만 못하다. 피아노도 혼자 옮기던 괴력이 있었지만, 그것 역시 젊은 날의 일이었다. 아들 방에 자이로볼이 눈에 띈다. 살짝 집어 들어 회전저항력을 느끼니 팔근육 강화에 도움이 되겠다 싶다. 잠시 빌려보기로 한다. 차에 두고 가끔씩 해 보니 전완근에 힘이 붙는 것 같다.영화 <아바타3>가 개봉되었을 때, 아들은 벌써 2장을 예매해 놓았다. <아바타 1, 2>편을 너무 재미있게 봤던 탓에 아빠에게 빨리 보여주고 싶은 맘이 앞선 탓일 게다. 나를 재촉하듯 극장으로 안내하며 키오스크로 표를 뽑고, 팝콘까지 챙기며 일사천리로 움직인다. 사실 스마트 기기 사용이나 시스템 운용에 있어서는 젊은 세대에 뒤지지 않을 정도로 잘 다루는 나였지만, 나이 든 아버지를 대하듯 이리저리 안내하는 아들의 모습이 한 편 대견해 보이기도 했다.마침 지나는 길에 실내 클라이밍장이 눈에 들어온다. "아빠도 저런 거 잘하는데...." 흘리 듯 아들에게 말을 건넸다. "아빠! 지금 연세가 얼만데... 그러다 큰 일 나!" 돌아온 아들의 응대에 '그렇지! 나도 나이 많은 어른이지!'라는 생각이 스치듯 지나간다. 우리 할머니와 부모님께 내가 했던 그 말이 이제는 내게로 돌아왔다. 이제 초인의 시대는 지나갔다.서울 광화문 사거리에 '고종어극40년칭경기념비(高宗 御極 四十年 稱慶紀念碑)'가 있다. 한국민족문화 대백과사전에 의하면, "1902년(광무 6)에 고종 황제의 등극(登極) 40돌을 기념하고, 보령이 망육순(望六旬)인 51세가 되어 기로소(耆老所)에 들어가게 된 일을 기리기 위해서 건립하였다"라고 했다. 기로소(耆老所)는 조선시대 70세 이상인 정2품 이상의 고위 문신과 임금의 친목 및 원로 예우를 위해 설치한 국가 최고의 명예 기구였다. 51세면 많이 이른 것 같긴 해도, 고종이 아관파천 이후 흔들리는 왕실의 권위를 세우려 했던 상징성으로 주목할 만한 사건이었다.나도 이제 기로소를 떠올릴 나이가 되었기 때문일까? 인터넷 기사를 찾아보니 기로소 표석 위치가 KT 광화문 사옥 전면 도로에 동판 형태로 있다고도 하고, 광화문 시민열린마당 화단 쪽으로 옮겼다는 이야기도 있다. 원래 교보문고 자리였는데 위치 지정이 잘못되었다는 이야기도 있다. 직접 눈으로 표석(표지)을 확인하고 싶어 주변을 수차례 방문해 보았지만 찾지 못했다. 아무래도 광화문광장 재조성 및 주변 정비 공사 과정에서 훼손되었거나 역사적 위치 논란으로 설왕설래하다가 유야무야 사라진 것이 아닌가 추측한다.화성시 남양동에는 풍화당(風化堂)이라는 곳이 있다. 조선시대 '기로소'의 기능을 대신하던 공간으로 알려져 있다. 공교롭게도 내가 살고 있는 곳이다. 이름은 들어봤지만 길가 안쪽에 위치해 있기에 오가며 볼 수 있는 곳은 아니다. 서울에서는 기로소 표지판도 못 찾았으니 이곳이라도 가보고 싶었다.풍화당은 원래 남양도호부 관아 부속 건물 중 하나였으나, 현재는 주위의 다른 건물들이 소실되었다고 한다. '풍화(風化)'라는 이름은 '풍속을 화하게 한다'는 뜻으로, 유교적 가르침을 통해 백성을 다스리고 지역의 미풍양속을 바로잡으려는 목적이 담겨 있으며, 고을의 퇴직 관리나 덕망 높은 어르신들이 모여 친목을 도모하고 시문을 읊으며 여가를 즐기던 '기로소'의 역할도 겸했다. 고종어진40년 칭경기념비속 기로소 이야기로 그 위치를 찾다가 아이러니하게도 내가 서 있는 자리에서 보물을 접하니, 그야말로 집 안에 두고도 몰랐던 보물 같았다.돌아보면, 우리는 모두 한때 초인이었다. 높은 곳에서 뛰어내릴 수 있었고, 신문지도 삼켜낼 수 있었으며, 세상의 무엇도 두렵지 않았던 시절이 있었다. 그러나 어느 순간, 그 힘은 서서히 우리 곁을 떠난다. 조선 역시 다르지 않았다. 겉으로는 왕권을 세우고 질서를 바로잡는 듯했지만, 이미 시대의 흐름 속에서 힘은 빠져나가고 있었다. 그래서 사람은 기로소를 만든다. 힘을 잃은 자리를, 명예와 기억으로 대신하기 위해서. 어쩌면 고종은 본능적으로 그 길을 찾으려 했는지도 모른다.우리는 힘을 잃는다. 그러나 완전히 사라지지는 않는다. 그것은 이름을 바꿔 '명예'가 되고, '기억'이 되고, 결국 '자리'로 남는다. 기로소는 늙음의 상징이 아니라, 한때 힘이 머물렀던 자리의 이름이다. 나는 오늘도 자이로볼을 손에 쥔다. 한때 아무렇지 않게 들었던 무게가 이제는 손목을 타고 묵직하게 전해진다. 그 무게를 견디며 천천히 돌린다. 예전처럼 힘을 과시하기 위해서가 아니라, 아직 남아 있는 힘을 확인하기 위해서인지 모른다. 아직 끝나지 않은 왕의 귀환을 기다리며.