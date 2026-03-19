나의 투병 경험이 후배 건강 회복에 도움이 되다니

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큰사진보기 ▲위 내시경 검사 결과에 충격받은 후배에게 내 경험을 이야기하고 극복할 수 있도록 응원하는 것도 인생의 큰 보람입니다. ⓒ unsplash 관련사진보기

지난해 11월 고등학교 후배가 내시경 검진을 통해 '장상피화생'으로 진단돼 술을 끊어야겠다고 말했다. 그는 비장한 각오와 함께 잔뜩 겁을 먹고 있었다. 건강한 사람이 어느 날 의사의 위험한 경고에 의기소침하고 주눅이 드는 것처럼 후배가 그랬다.장상피화생은 위점막에 장점막과 유사한 세포가 생긴 것으로 보통 만성 위염으로 발생하는 것으로 알려졌다. 의사는 후배에게 당장 장상피화생을 관리하지 않으면 위암으로 진행될 수 있다고 말했다고 한다. 후배는 의사 말에 멘붕 상태에 빠졌다.여기서 장상피화생 질환을 설명하려는 것이 아니다. 후배에게 그것이 큰 병은 아니며 잘 관리하면 얼마든지 나을 수 있으며, 이번 기회에 보다 건강해질 수 있다는 희망을 건네고 싶었다.문제는 평소 술을 좋아하는 후배가 의사 말대로 과연 금주를 할지 걱정이었다. 직업상 일 년 내내 술을 가까이하고 또한 애주가로 알려진 후배가 술을 끊는다는 건 무리였다. 사실 술과 관련해 생기는 병은 금주를 실천하면 대부분 호전되기 때문에 후배가 이참에 술을 끊기를 바랐다.그렇다고 후배에게 금주를 애써 강조하는 것도 조심스러웠다. 암을 많이 치료한 의사가 암 환자에게 완치될 수 있다는 발언에 신중한 것과 마찬가지다. 그러나 나는 놀라고 고민하는 후배를 도울 방법을 조용히 생각했다. 후배는 과거 내가 위암으로 고생한 사실도 알고 있어 내 투병 경험을 듣고 싶어 하는 눈치였다.그래서 후배에게 조심스레 '백일 금주'를 한번 시도해 보라고 조언했다. 금주 백일은 웬만한 위 관련 질환은 특별히 약을 복용하지 않아도 자연치유를 기대할 수 있는 기간이다. 투병하면서 자주 들었던 노하우로 이때 다이어트 효과도 기대할 수 있다.그리고 얼마 후 후배에게 연락이 왔다. 그는 내 말을 들은 직후 일주일째 금주를 실천하고 있으며 금단현상 등 힘든 과정도 잘 극복하고 있다고 설명했다. 그의 금주에 내심 놀라면서 그의 노력에 박수를 보냈다. 그에게 나도 매일 응원하겠다고 말했다.후배는 금주 실천 상황을 일주일마다 자세히 보고했다. 금주 유혹을 뿌리치며 느끼는 희열까지 생생하게 전했다. 이러한 행위는 스스로 금주 의지를 강화시키는 최면으로 보였다. 그리고 후배는 결국 술을 백일 이상 금주했다.사실 후배가 백일 금주를 그렇게 철저하게 지킬 줄 예상하지 못했지만 후배는 내 말에 무한 신뢰를 보내고 있었다. 내가 후배를 아끼는 이상으로 말이다.후배는 최근 내시경 재검진을 통해 장상피화생이 점차 호전되고 있다는 진단을 받았다. 그 소식에 나는 뛸 듯 기뻤다. 금주를 하면서 후배는 병이 나았고, 나는 보람과 행복을 경험하는 일석이조 효과를 본 것이다.나의 조언을 후배가 실천해 준 것이 고맙다. 암 환자인 내가 누군가에게 병을 극복하고 용기와 희망을 건넬 수 있다는 것이 행복하다.후배는 금주를 통해 건강의 의미와 중요성을 새삼 느꼈을 것이다. 이로 인해 후배가 장차 암에 걸릴 가능성도 현저히 낮아졌을 것이라고 나는 확신한다. 어제 우리는 건강 회복을 축하하는 조촐한 식사 자리를 가졌다. 아름다운 추억 하나가 만들어지는 순간이었다.