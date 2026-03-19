속도는 사유를 방해한다... 40년 '길 위의 인문학'이 건네는 희망

▲잊힌 옛길 옆의 역암 바위와 장군바위 말 발자국 타포니. 이 타포니는 세로 60cm 가로 40cm 깊이가 50cm 되는 말발굽 형태로서 바위 윗 부분인데 항상 물이 고여있다. (임실군 임실읍 두곡리 야산 옛길 옆 풍경) ⓒ 이완우 관련사진보기