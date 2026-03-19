이 대통령, BTS 공연 앞두고 "공항 입국 서비스 전반 살펴라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 오는 21일 BTS 광화문 공연 등에 맞춰 입국하는 외국인관광객이 크게 늘면서 극심한 혼잡을 빚고 있는 인천공항 입국장 문제를 거론하며 필요한 장비와 인력을 신속히 투입하라고 지시했다. 특히 이번 기회에 공항 입국 서비스 전반을 종합적으로 살필 것도 주문했다.이 대통령은 19일 주재한 수석보좌관회의에서 "최근 대한민국을 찾는 해외 관광객이 계속 늘어나고 있다. 그리고 주말에 BTS 공연 때문에 대한민국을 찾는 외국인관광객이 일시적으로 급증해 인천공항 입국장이 매우 혼잡스럽다고 한다"며 이를 지시했다.실제 인천공항 제2여객터미널은 지난 1월 아시아나항공 이전 이후 극심한 혼잡을 빚고 있다. 지난 2월 설 연휴 기간 외국인 입국심사 시간을 분석한 결과, 작년 추석 연휴 때보다 2배 가량 늘어난 평균 1시간 54분으로 나타났다. 특히 입국 심사가 길어지면서 수하물 위탁이나 보안 검색, 주차장 등 다른 서비스 전반에서도 병목 현상이 발생하고 있다.법무부 인천공항출입국·외국인청의 심사 인력 부족이 원인으로 꼽히는데, 법무부는 지난 18일 BTS 광화문 공연 등으로 외국인관광객 입국이 급증할 것에 대비해 '특별 입국 심사 대책'을 시행한다고 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 이날 "관광객이 계속 추가 유입될 것 같은데 현장의 혼란과 불편을 줄이기 위한 적극적인 대처가 필요하다"며 "법무부가 어제부터 특별 입국 심사 대책을 시행 중이라는데 필요한 인력과 장비를 집중적으로 신속하게 투입해야 할 것"이라고 지시했다.특히 "우리도 외국에 나가 보면 알지만 입국장의 모습이 그 나라의 첫 인상을 좌우한다"라며 "이번 기회에 공항 입국 서비스 전반을 종합적으로 살펴서 보완이 필요한 사항은 빠르게 개선하면 좋겠다"고 했다.아울러 "'입국 관광객 3천만 명' 시대로의 도약은 크고 거창한 것이 아니라 작고 세밀한 부분에서부터 출발한다는 점을 명심해야 되겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 BTS 광화문 공연 관련 안전 및 통행 제한 조치 등이 취해지는 것과 관련해서는 "혼잡이 크게 예측되다 보니깐 아마 질서유지를 위해 일정한 제약들이 가해지면서 불편함을 느끼는 국민들이 계신 것 같다"고 지적했다.그러면서 "양자가 잘 조화될 수 있게 질서 유지도 제대로 하되 우리 국민들의 불편함이 없도록 세심하게 챙겨주기 바란다"고 당부했다.